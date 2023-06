Fiala (SPD): Pane Rakušane, vy jste viník, vy jste zvedl ruku pro migrační pakt

reklama

Děkuji za slov. Já také musím reagovat na slova pana ministra Rakušana, protože já to považuji za úplnou katastrofu, co tady vykládá, co jsou české národní zájmy v podání této vlády a Ministerstva vnitra. Pane ministře, vy jste pozval ty pašeráky a vy jste pozval ty muslimy a ty další, kteří sem budou chodit! Běžte se podívat na jižní Moravu. Tam každou noc jezdí kamiony plné Syřanů, tak proč nekonáte jako ministr vnitra? Co děláte na těch hranicích? Proč tam znovu nedáte kontroly? A souhlasím s tím, že Evropa je plná, ale já vám něco řeknu, pane ministře. Vaše jméno si budou vaše děti a vaši vnuci říkat, že vy jste ten viník, kdo zvedl ruku pro migrační pakt! Kdo sem pozval stovky, možná stovky tisíc muslimů a Arabů a lidí, kteří tady prostě u nás nemají co dělat, protože na to za prvé nemáme peníze! Bude to český státní rozpočet stát stovky miliard. Ale vy jste teď zvedl ruku pro to, že podle vás je český národní zájem to, že vám Evropská unie natiskne pár miliard euro. To je teď váš český národní zájem! Tak můj český národní zájem to není, protože tady budou žít moje děti a moji vnuci, a já chci, aby se tady cítili bezpečně, a ne, aby tady nemohli vyjít ani na ulici jak v Německu! Styďte se! (Potlesk poslanců SPD a ANO 2011.) Ministr Rakušan je viník toho, jestli sem budou chodit!

A já žádám o dvě hodiny pauzu na jednání poslaneckého klubu hnutí SPD! (Potlesk poslanců SPD a ANO 2011.)

Ing. Radim Fiala SPD



