Fiala (SPD): Piráti si dělají, co chtějí, bez ohledu na zájmy země a jejích občanů

V přímém přenosu se opět ukazuje nekompetentnost a amatérismus Pirátů, kteří poškozují české národní zájmy a jednají proti oficiální zahraniční politice našeho státu. Čínskému ministerstvu zahraničí se nelíbí jednání pražské radnice a jejího primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Mluvčí ministerstva Keng Šuang uvedl, že Praha jedná velmi nevhodně v tématech, která se týkají čínské suverenity a klíčových zájmů včetně otázek ohledně Tchaj-wanu a Tibetu.

Celé to vzniklo kvůli skandálnímu prohlášení primátora hlavního města Zdeňka Hřiba o změně tzv. sesterské smlouvy, kterou s Pekingem uzavřelo minulé vedení Prahy. Z něho chce současné vedení Prahy odstranit bod, kterým Praha uznává jednotnou Čínu (uznání jednotné Číny je oficiální pozice ČR).

„To je základní důvod, proč (s magistrátem) spojené strany a jednotlivci z Prahy nejsou čínským lidem vítáni,“ řekl Keng.

To je přece naprosto šílené, aby si Praha dělala svou vlastní zahraniční politiku, která je v rozporu se zahraniční politikou České republiky a která poškozuje české národní zájmy! Dokazuje to, že Piráti kašlou na Českou republiku a dělají si, co chtějí, bez ohledu na zájmy naší země a jejích občanů!

Uznávání jednotné Číny je oficiální politikou České republiky. To znamená, že ČR uznává Tibet a Tchaj-wan za integrální součást Čínské lidové republiky. „Česká republika, spolu s celou EU, realizuje politiku jedné Číny. S Tchaj-wanem nemá diplomatické styky,“ píše se na stránkách českého ministerstva zahraničí.

Je skandální, aby pražský primátor měl jinou zahraniční politiku než Česká republika. To je v rozporu s ústavním pořádkem naší země! Města nemají právo mít odlišnou zahraniční politiku od té státní! Dokazuje to, že Piráti kašlou na Českou republiku a dělají si, co chtějí, bez ohledu na zájmy naší země a jejích občanů!

