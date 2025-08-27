Fiala (SPD): Soud rozhodl, kandidátka zákon neporušuje

28.08.2025 11:17 | Monitoring

Informace o zamítnutí návrhu na zrušení registrace kandidátky hnutí SPD v Pardubickém kraji, publikovaná na svém veřejném facebookovém profilu

Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Místopředseda hnutí SPD Radim Fiala v pořadu K věci

Senát pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové včera zamítl návrh strany Volt Česko na zrušení registrace kandidátky hnutí SPD v Pardubickém kraji. Volt tvrdil, že jde o skrytou koalici čtyř stran (SPD, Trikolora, PRO, Svobodní), a tudíž o obcházení volebního zákona.

Soud ale rozhodl jednoznačně:

  • Zákon jasně stanoví, že je výlučně na politickém subjektu, zda se rozhodne kandidovat jako samostatná strana, nebo jako koalice.
  • Správní orgány nemají prostor toto rozhodnutí zpochybňovat ani „dohadovat“, jak se kandidátka navenek jeví.
  • Nejde o žádnou mezeru v právu, ale o vědomý úmysl zákonodárce.

Soud také varoval, že kdyby se přijala argumentace navrhovatele, vedlo by to k chaosu a právní nejistotě těsně před volbami. Takový zásah by mohl zmást voliče a narušit důvěru ve volební proces, a to je v demokratickém státě nepřijatelné. Rozhodnutí je v souladu jak s dlouhodobou judikaturou Nejvyššího správního soudu, tak s nálezy Ústavního soudu.

Výsledek je tedy jasný: KANDIDÁTKA SPD je řádně registrována a ZÁKON NEOBCHÁZÍ. Tento verdikt je důležitý nejen pro SPD, ale i pro právní jistotu všech účastníků voleb a pro férový průběh volebního procesu.

Ing. Radim Fiala

  • SPD
  • poslanec
autor: PV

Diskuse obsahuje 1 příspěvků

