Fiala (SPD): Suverénní evropské národy se musí bránit společně

07.10.2025 12:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k historii a současnosti expanze islámu na evropský kontinent

Fiala (SPD): Suverénní evropské národy se musí bránit společně
Foto: Repro YouTube
Popisek: Radim Fiala na konferenci Společně ve střední Evropě

Dne 7. října si připomínáme významné vítězství křesťanských sil nad agresí islámských Osmanských Turků v námořní bitvě u Lepanta, která se odehrála v roce 1571. Spojené síly Svaté ligy drtivě rozdrtily tureckou flotilu, která ohrožovala celé Středomoří včetně Itálie a Říma. Po bitvě bylo od vesel tureckých galér osvobozeno na 12 000 křesťanských otroků.

Toto vítězství nám připomíná, že můžeme zvítězit a ubránit se i proti přesile, když budeme věřit ve svou spravedlivou věc a bojovat za ni, a že můžeme zvítězit, i když se zdá bitva prohraná. A připomíná i nám, že i dnes se musíme bránit proti turecké a islámské rozpínavosti.

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

6%
78%
12%
4%
hlasovalo: 4243 lidí

Protože papež sv. Pius V. věděl, že křesťanské síly byly ve významné materiální nevýhodě, vyzval celou Evropu, aby se modlila růženec za vítězství a vedl růžencové procesí v Římě. Pius V. pak stanovil svátek „Panny Marie Vítězné“ jako každoroční připomínku vítězství u Lepanta, které připisoval zásluhám Panny Marie. Ten se slaví dodnes jako svátek Panny Marie Růžencové.

Přesto dodnes existují kostely Panny Marie Vítězné. Například pod Petřínem, kde je i světoznámé Pražské Jezulátko. V kostele Panny Marie pod řetězem v Praze je zase obraz Panny Marie chránící maltézské rytíře v bitvě proti Turkům u Lepanta. Celá věc také ukazuje, že islámská expanze není nepřítel nový a neznámý. Evropa a křesťanská civilizace se proti islámu brání prakticky od jeho počátku. Musíme si uvědomit, že oblasti severní Afriky, Sýrie či Turecka byly před invazí islámu křesťanské.

Muslimové v minulosti obsadili velkou část Evropy: obsadili jižní Itálii, téměř celé Španělsko a byli zastaveni až ve Francii. Dále okupovali celý Balkán a dostali se až k Vídni a byly běžné jejich nájezdy na Slovensko či na Moravu. Mnoho našich krajanů odvlekli do otroctví. A Turek nám teď vyhrožuje znovu...

Postupně ale došlo k reconquistě a znovudobytí křesťanských území. Od islámské okupace bylo osvobozeno Španělsko a v průběhu staletí se od jha islámské útlaku osvobodily i balkánské národy. To je naděje i pro nás, že se nám podaří Evropu opět zachránit.

Suverénní evropské národy musí držet spolu a společně se musí bránit. Navzdory sluníčkářům a Evropské unii. Možná i my budeme muset jednou znovu stejně jako naši předkové bojovat za osvobození Evropy od nesvobody a útlaku. Musíme znovu statečně bránit naši vlast jako naši předci! Když se nebudeme bát, znovu se společně ubráníme.

Ing. Radim Fiala

  • SPD
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Fiala (SPD): Proti SPD jde opět korporátní svět a jejich zaplacení novináři
Fiala (SPD): Fialova vláda upřednostňuje zájmy cizí země
Fialovy „kecy o obraně“ schytaly zásah hned po debatě na ČT
Fiala (SPD): Kvůli Green Dealu hrozí konec výroby oceli

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Evropa , Fiala , historie , islám , SPD

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Musí se evropské křesťanské národy společně bránit turecké a islámské rozpínavosti?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Martin Exner byl položen dotaz

V hybridní a kognitivní válce se musíme bránit a zbrojit stejně jako v té konvenční.

Co tím co jste řekl (viz titulek), přesně myslíte? Jak chcete bojovat proti dezinformacím, hlavně když jste nebyli ani schopni tento pojem přesně definovat? Jak pak chcete bojovat proti něčemu, co není ani definováno? Kde je hranice mezi dezinformací a třeba misinformací nebo tím, co jen není podlož...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Výrazný milník počátku svižného tempa stárnutíVýrazný milník počátku svižného tempa stárnutí Nápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasůNápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasů

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Majerová (Trikolora): Aby zlo vyhrálo, stačí aby dobří lidé nedělali NIC…

13:09 Majerová (Trikolora): Aby zlo vyhrálo, stačí aby dobří lidé nedělali NIC…

Síly ničící civilizaci Karla Eichlera, publikované na svém veřejném facebookovém profilu