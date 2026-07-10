Mašek (ANO): Muselo opravdu zemřít tolik nevinných?

Proběhla kontrolní návštěva členů Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na pracovišti Policie ČR. Cílem kontroly nebylo zjistit, jestli si Policie ČR jen odškrtla splnění jednotlivých opatření na papíře.
Smyslem bylo ověřit, zda se po tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy skutečně změnilo operační řízení, rozhodování v prvních minutách, sdílení informací, práce s měkkými cíli, lustrace zbraní, zapojování specializovaných útvarů, lokalizace telefonu, komunikace s ohroženými objekty i samotné velení zásahu.
Jinými slovy – odpovědět na jedinou zásadní otázku:
Došlo po tragédii na FF UK ke skutečné změně rozhodování v prvních minutách krizové události, nebo se jen vytvořily nové směrnice a tabulky?
Odpověď zněla v podstatě takto: ano, změna nastala. Ne proto, že by vznikly úplně nové postupy, ale protože se zásadně změnil přístup k jejich skutečné realizaci. Při kontrole zaznělo také, že tragédie na Filozofické fakultě byla pro operační důstojníky „velkým ponaučením“.
A právě tahle věta ve mně vyvolává stále emoce. Velkým ponaučením?
Muselo opravdu zemřít tolik nevinných, aby se v reálném čase byly realizovány nastavené postupy?
Pokud dnes sami říkají, že po tragédii zásadně změnili přístup, pak tím zároveň nepřímo říkají, že předtím se podle nich nepostupovalo dostatečně aktivně.
A právě v tom je ten největší problém.
Nic už se nedá vrátit.
A slyšet s odstupem více než dvou let po tragédii, že to bylo „velké ponaučení“, je vyjádření pro silné povahy. Policie ani žádná jiná bezpečnostní složka se přece nemají učit až ve chvíli, kdy proběhla tragická událost. Od toho existují výcvik, analýzy, krizové scénáře a odpovědnost.
Jestli skutečně platí, že dnes by se v prvních minutách rozhodovalo jinak, rychleji a efektivněji, pak je legitimní ptát se, zda právě takové rozhodování neproběhlo před tragédií na FF?
To není útok na řadové policisty, kteří na místě nasazovali vlastní životy. To je otázka na systém, na velení a na ty, kteří nastavovali pravidla a měli nést odpovědnost za výsledek.
Nemohu nevzpomenout na vytáčky, výmluvy a mlžení představitelů MV a PČR po zásahu v prvních měsících po tragédii.
Nyní si cením toho, že v návaznosti na doporučení vyšetřovací komise pro tragickou střelbu na FF, podpořenou usnesením Poslanecké sněmovny, přijala PČR opatření a dílčí změny postupů a deklaruje „změnu přístupu“.
Na jedné straně je to smutné, na straně druhé došlo ke krokům, aby se stejný scénář v budoucnu neopakoval.
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