Okamura (SPD): Průmyslová výroba v Česku stoupla

11.07.2026 19:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k průmyslu.

Okamura (SPD): Průmyslová výroba v Česku stoupla
Foto: Interview ČT24
Popisek: Tomio Okamura

Průmyslová výroba v Česku stoupla a začalo se stavět meziročně o 48,3 procenta více bytů. Vláda s účastí SPD podporuje české podnikatele a spotřebitele. Průmyslová výroba v Česku v květnu podle Českého statistického úřadu meziročně stoupla o dvě procenta. Zrychlila tak růst z dubnových 1,5 procenta.

„Průmyslová produkce v květnu meziročně vzrostla ve většině odvětví. Nejvíce růst podpořila výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, a to jak vlivem oživení v tomto odvětví, tak vlivem nižší srovnávací základny,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová. Ke květnovému růstu pomohla také výroba motorových vozidel, kovozpracující a chemický průmysl. Informovala o tom ČTK.

Hodnota nových zakázek v květnu ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o čtyři procenta, z toho nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 5,2 procenta a tuzemské zaznamenaly nárůst o 1,7 procenta.

„K růstu hodnoty nových průmyslových zakázek v květnu nejvýznamněji přispěla výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, chemický průmysl nebo výroba základních kovů a slévárenství,“ konstatovala Irena Stupňánková z oddělení statistiky průmyslu ČSÚ.

„Výroba se meziročně zvýšila ve většině průmyslových odvětví. Nejvýrazněji k ní přispěla výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. To je příznivé, protože nejde pouze o tradiční průmyslovou základnu, ale také o obor s vyšší přidanou hodnotou. Růst dále podpořila výroba motorových vozidel, kovozpracující a chemický průmysl. Právě automobilový sektor zůstává pro Česko klíčový: pokud se daří jemu, táhne s sebou široký okruh subdodavatelů, od kovovýroby přes plasty až po logistiku,“ uvedl ekonom Lukáš Kovanda.

„Ještě příznivější než samotná produkce je vývoj nových zakázek. Ty v květnu meziročně vzrostly o čtyři procenta. Zakázky ze zahraničí se zvýšily dokonce o 5,2 procenta, zatímco tuzemské zakázky přidaly jen 1,7 procenta. To ukazuje, že český průmysl se nyní více opřel o zahraniční poptávku než o domácí trh. Z hlediska krátkodobého výhledu je to dobrá zpráva, protože zakázky jsou předstihovým ukazatelem budoucí výroby. Zároveň je to ale i připomínka staré zranitelnosti české ekonomiky: jakmile se zadrhne poptávka v zahraničí, zejména v Německu, dopad na české podniky bývá citelný,“ dodal Kovanda.

Stavět se letos v květnu začalo 3968 bytů, meziročně o 48,3 procenta více. Stavbaři dokončili 2811 bytů, což znamenalo meziroční růst o 13,5 procenta.

Podle naší nové vlády silná ekonomika potřebuje dostupnou energii za férové ceny a předvídatelné prostředí pro podnikání. Motorem růstu se musí stát privátní sektor, který budeme skrze odpisy motivovat k investicím. Budeme podporovat energetickou soběstačnost, modernizaci přenosových sítí a rozvoj jaderné energetiky jako pilíře stability. Ochráníme občany i firmy před neúnosnými náklady, omezíme byrokracii a posílíme roli českého průmyslu. Zjednodušíme daňové a administrativní podmínky a výkaznictví, včetně redukce a sloučení státních kontrol podnikatelů. Cílem je prosperující hospodářství, postavené na inovacích a přidané hodnotě, domácí výrobě a soběstačné energetické politice.

Přejdeme postupně z dotační na odpisovou politiku podpory. Zavedeme rychlejší a efektivnější daňové odpisy investic a zjednodušíme odpočty na výzkum a inovace. Zaměříme se na pobídky v postižených regionech a v hospodářsky významně oslabených místech. Zrevidujeme zákon o investičních pobídkách s cílem podpořit lokální podniky, generující přidanou hodnotu, a firmy, které alokují vydělané zdroje zpět do české ekonomiky.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
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Okamura , SPD

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Ing. Ondřej Knotek byl položen dotaz

Proč jste hlasoval pro znovu otevření debaty o chat control?!

Proč podporujete její zavedení? Logicky, kdybyste ho nepodporoval, tak byste pro otevření debaty vůbec nehlasoval. Mně to teda přijde hodně přes čáru a vůbec nevěřím tomu, že za tím je nějaká ochrana dětí. Není mi také jasné, kdo a na základě čeho by mohl komunikaci sledovat? To jako opravdu každého...

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k průmyslu.