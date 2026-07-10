ČEZ Distribuce zlepšuje zákaznický servis díky umělé inteligenci

AI přináší přehled i přesnější řízení
Nový systém analyzuje přepisy hovorů i obsah e-mailů a pomocí pokročilých nástrojů identifikuje hlavní témata zákaznických požadavků. Sleduje jejich vývoj v čase, zachycuje sezónní výkyvy a vytváří ucelený a strukturovaný přehled o tom, s čím se zákazníci na distributora obracejí.
Díky této přesnější kategorizaci dokáže ČEZ Distribuce efektivněji směrovat jednotlivé požadavky podle odbornosti operátorů, lépe plánovat kapacity a reagovat na požadavky zákazníků.
„Technologie umělé inteligence nám umožňují lépe porozumět tomu, s čím se na nás zákazníci obracejí, a opřít řízení o objektivní data. Díky tomu můžeme cíleně zlepšovat služby i procesy a reagovat na nové požadavky včas a systémově,“ vysvětluje Martin Zmelík, generální ředitel ČEZ Distribuce.
První výsledky: výrazné zlepšení kategorizace i obsluhy
Již po čtyřech měsících provozu se analytika AI stala klíčovým nástrojem pro každodenní řízení i strategické rozhodování. Mezi hlavní přínosy patří:
- lepší přehled o nejčastějších dotazech zákazníků a jejich vývoji,
- schopnost rychle identifikovat nové či mimořádné typy požadavků,
- využití dat pro zlepšování procesů, scénářů obsluhy i digitálních nástrojů,
- podpora řízení kvality a cíleného rozvoje operátorů.
Současně se pozitivně projevil i dopad na další digitální nástroje – například virtuální asistentku nebo automatickou klasifikaci e-mailů.
Měřitelné zlepšení komunikace
Nasazení umělé inteligence se výrazně promítlo do kvality zpracování zákaznických požadavků:
- Z celkového počtu 88 tis. hovorů za červen 2026, díky AI, bylo správně zařazeno do definovaných scénářů více jak 45 % příchozích hovorů.
- U odbavování e-mailů AI zafungovala ještě lépe, z 10,5 tisíce e-mailů přijatých za červen 2026 úspěšně kategorizovala 55 %, z původních 6 %.
Tato zlepšení umožňují rychlejší a přesnější rozhodování o dalším zpracování požadavků zákazníků a přispívají ke zvyšování kvality poskytovaných služeb.
Další rozvoj v oblasti AI v ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce vnímá využití umělé inteligence nejen pro analytiku hovorů a e-mailů jako dlouhodobé řešení s velkým potenciálem. Mezi další oblasti s vysokým potenciálem využití AI řadí ČEZd zejména:
- Zpracování informací z dat zejména smart prvků distribuční sítě
- Rychlejší identifikace poruch
- Procesní optimalizace
- Přesnější informace zákazníkům
- Rozpoznávání obrazu nad prvky distribuční sítě
- Zvýšení osobní produktivity
„Umělou inteligenci vnímáme jako nástroj, který nám pomáhá zvyšovat kvalitu služeb a lépe reagovat na očekávání zákazníků. Proto budeme tyto technologie dál systematicky rozvíjet,“ uzavírá Petra Špecingerová, ředitelka úseku Obsluha zákazníků.
Kontaktní centrum ČEZ Distribuce je zákazníkům k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a to zcela zdarma. Operátoři jsou k dispozici pro řešení různých životních situaci od zajištění informací k poruchám a výpadkům, které bezodkladně předávají k řešení kolegům z provozu, přes zpracování zákaznických požadavků či informování o aktuálním stavu distribuční sítě.
Součástí služeb je i online podpora, která umožňuje pohodlné vyřízení požadavků digitální cestou bez nutnosti telefonického kontaktu.
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