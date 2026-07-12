„Sedlina společnosti.“ Kopání do vládních voličů nezůstalo bez odezvy

Velké rozpaky mezi odpůrci současné vlády vyvolal červnový volební model agentury Median. Volby by s výrazným náskokem vyhrálo hnutí ANO se 34 procenty hlasů a ziskem 86 mandátů.
ODS by získala 13 procent, STAN 12,5 procenta, Piráti sedm procent, SPD 6,5 procenta a Motoristé by se do Sněmovny dostali těsně se ziskem pěti procent.
Současná koalice ANO, SPD a Motoristů by tak disponovala 116 poslanci, tedy o osm více než nynějších 108 mandátů.
Vzhledem k takovým výsledkům průzkumu se neváhala řada kritiků současné vládní koalice tvrdě opřít do samotných voličů. Jedním z nich byl Tomáš Dvořák, autor blogu Dnes na Ukrajině. Ten se dlouhodobě profiluje jako výrazný podporovatel Ukrajiny a bojovník proti ruské propagandě.
„Žijí v alternativním vesmíru,“ tvrdí o části voličů
Dvořák na sociální síti uvedl, že pokud někoho překvapují výsledky posledních volebních průzkumů, pak podceňuje vliv dezinformací a sociálních sítí na část české společnosti. „Pokud si při pohledu na poslední průzkumy říkáte, jak je tohle krucinál pořád možný, když Babišova vláda předvádí to, co předvádí, pak se obávám, že stále tragicky podceňujete, v jak alternativním vesmíru žije značná část naší populace, a to díky dezinformacím a sociálním sítím,“ uvedl na sociální síti Facebook.
Většina dezinformací se podle jeho slov stala běžnou součástí českého politického prostoru a ovlivňuje volební rozhodování velké části společnosti: „Vyjma pár úplně nejbizarnějších dezinformací je většina z nich naprosto běžnou součástí politického diskurzu v Česku a ovlivňuje tak volební rozhodování milionů lidí,“ dodal bloger.
Citoval slova Pavla Korce o tom, že „demokracie potřebuje spor názorů, jenž názor vzniká až nad společnou skutečností“, a dodal, že kvůli dezinformacím a sociálním sítím už společnost nesdílí společnou realitu, což podle něj znemožňuje skutečnou politickou debatu.
Další ukázkou toho, jaké argumenty po zveřejnění průzkumu zaznívaly v internetovém prostoru proti voličům hnutí ANO, je také komentář uživatele s Zdeňka Dočkala. Ten dlouhodobě podporuje prezidenta Petra Pavla i představitele současných opozičních stran a často komentuje domácí politické dění.
Na volební model reagoval slovy: „Babiš bude chodit v podělaných trenýrkách, blekotat, slibovat pečené holuby do huby a 40 % našich spoluobčanů bude říkat: ‚To je náš člověk, toho budeme volit.‘“ ironizoval voliče hnutí ANO.
Babiš bude chodit podělaných trenýrkách, blekotat, slibovat pečené holuby do huby a 40% našich spoluobčanů bude říkat "To je náš člověk, toho budeme volit"— Zdeněk Dočkal (ZetDoc) (@ZetDoc) July 10, 2026
Median: Volby by ovládlo ANO, do Sněmovny by těsně prošli i Motoristé https://t.co/KLGZaS6IDh
„Upírají voličům občanskou důstojnost,“ kritizuje advokátka
K ostrým výrokům namířeným proti voličům vládních stran se kriticky vyjádřila také advokátka Monika Čírtková. Všímala si toho, že po zveřejnění průzkumů zaznívala na adresu voličů ANO, SPD a Motoristů označení jako „spodina“ či „sedlina společnosti“ a jejich rozhodování bylo automaticky připisováno dezinformacím.
„Nejnověji publikované průzkumy ukazují, že domácí kauzičky vládu nijak nepoškodily. Strany vládní koalice jsou ‚na svém‘, případně mírně posilují. Pročetla jsem některé komentáře k tomuto stavu. Strana dříve vládní a aktuálně opoziční jede stejnorodý narativ, že voliči hnutí ANO, SPD a Motoristů jsou spodina a svou volbu činí plošně pod vlivem ‚dezinformací‘, případně jde o důchodce, kterým je všechno jedno. Kdo volí vládní koalici, postrádá smysl pro základní hodnoty a jde mu jen o plné břicho,“ uvedla Čírtková na svém facebookovém profilu.
Někteří podle ní zkrátka odmítají připustit, že se voliči mohou rozhodovat samostatně a na základě vlastní zkušenosti. „Komentátoři jsou už na hraně. Naprosto nejsou schopni si připustit, že upírají voličům stran, s nimiž nesouhlasí, kompetenci se jako občané rozhodovat, schopnost utvořit si vlastní názor a téměř i základní důstojnost – ‚je to sedlina společnosti‘. Chtěla bych upozornit, že jde minimálně o polovinu voličů, což implikuje, že zdaleka nemůže jít jen o důchodce nebo nevzdělané venkovany.“
Zároveň připomněla, že voliči měli možnost porovnat předchozí i současnou vládu a rozdíly mezi oběma politickými tábory podle ní nejsou v řadě zásadních otázek tak výrazné. „Dále je nutné si uvědomit, že voliči měli díky předchozímu střídání u moci možnost porovnat vládu hnutí ANO a vládu pod taktovkou ODS/Spolu. Není to tak dávno a určitě všichni netrpí kolektivní ztrátou paměti. Ve volbách pak vystavili účet. Je také vhodné si povšimnout, že vlastní konání politiků obou soupeřících táborů vykazuje významnou shodu. Ani minulá, ani současná vláda nevystupují z EU ani z NATO, nezpochybňují naše geopolitické ukotvení, obě vlády také vytvoří podobné, obrovské rozpočtové schodky a jedna dává na obranu stejně málo jako druhá. V tomto ohledu si nemají co vyčítat,“ dodala advokátka.
V závěru odmítla, že by méně podstatné politické rozdíly opravňovaly kohokoli ke zpochybňování důstojnosti voličů. „Rozdíly jsou jen marginální: jak financovat veřejnoprávní média, zda mít určitou agendu soustředěnou na Úřadu vlády nebo na ministerstvech, jestli oživovat Visegrád… To opravdu nejsou záležitosti, které by běžnému voliči trhaly žíly. A ano, je tady rozdíl v komunikaci. Zatímco vláda Petra Fialy využívala strategického komunikátora, současní ministři poněkud exhibují na vládních tiskovkách. Ale pokud jde o sociální sítě, opravdu nevím, zda se prezentace nějak významně liší. Proč tedy upírat voličům současné vlády občanskou důstojnost? Možná by bylo dobré využít okurkovou sezonu k zamyšlení, zda jste to s tou ‚sedlinou společnosti‘ vzali za správný konec,“ uzavřela.
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