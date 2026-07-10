Česká pošta: Třinec bude mít novou hlavní poštu

Nová pobočka bude sídlit ve dvou podlažích, bezbariérový přístup zajistí výtah. Pro klienty bude k dispozici parkování. Otevírací doba pro veřejnost se oproti stávajícímu stavu rozšíří. Kromě standardních poštovních služeb budou k dispozici přepážky pro agendy ČSOB, ČEZ a složitější operace vyřídí klienti na ePoště. Pobočka bude koncipována do moderního designu, který svojí funkčností zvýší zákaznický standard.
Aktuálně zajišťují dostupnost poštovních služeb v Třinci tři pobočky. Tento počet zůstane i v následujícím období. Česká pošta bude standardně jako u ostatních poboček monitorovat jejich návštěvnost, čekací doby, rychlost obsluhy a další ukazatele, které umožňují efektivně řídit provoz pobočkové sítě.
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