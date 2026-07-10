Česká pošta: Třinec bude mít novou hlavní poštu

12.07.2026 7:16 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Česká pošta 31. srpna 2026 otevře svoji novou pobočku v Třinci, která bude sídlit v rekonstruovaných prostorách v blízkosti autobusového nádraží na adrese Frýdecká 410. Do prostor bývalé banky se přesune stávající nevyhovující pošta Třinec 1 z ulice Poštovní 207, což představuje vzdálenost cca 200 metrů.

Česká pošta: Třinec bude mít novou hlavní poštu
Foto: Archiv
Popisek: Česká pošta

Nová pobočka bude sídlit ve dvou podlažích, bezbariérový přístup zajistí výtah. Pro klienty bude k dispozici parkování. Otevírací doba pro veřejnost se oproti stávajícímu stavu rozšíří. Kromě standardních poštovních služeb budou k dispozici přepážky pro agendy ČSOB, ČEZ a složitější operace vyřídí klienti na ePoště. Pobočka bude koncipována do moderního designu, který svojí funkčností zvýší zákaznický standard.

Aktuálně zajišťují dostupnost poštovních služeb v Třinci tři pobočky. Tento počet zůstane i v následujícím období. Česká pošta bude standardně jako u ostatních poboček monitorovat jejich návštěvnost, čekací doby, rychlost obsluhy a další ukazatele, které umožňují efektivně řídit provoz pobočkové sítě.

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Česká pošta , TZ

Ing. Martin Šebestyán, MBA byl položen dotaz

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