„Růst vytváří problémy.“ S tím environmentalista narazil

11.07.2026 19:45 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Tvrzení environmentalisty Martina Čecha, že ekonomický růst vytváří problémy prohlubující politický extremismus, vyvolalo rozporuplné reakce. Ostře s ním nesouhlasil novinář a moderátor Michal Půr, podle něhož je pravdou přesný opak. Extremismus podle něj podporují právě hospodářský nerůst a ekonomické propady posledních let.

„Růst vytváří problémy.“ S tím environmentalista narazil
Foto: Repro Eurostat
Popisek: Míra inflace v EU v lednu 2024

Environmentalista Martin Čech, který působí v organizaci NaZemi, se v komentáři pro Hospodářské noviny pustil do kritiky ekonomického růstu coby univerzálního receptu na společenské problémy. Podle něj se jeho přínosy nerozdělují rovnoměrně a hospodářský růst zároveň přináší ekologické i sociální náklady.

Čech připomněl, že ekonomický růst byl po desítky let prezentován jako způsob, jak uspokojit zaměstnance, firmy, akcionáře i stát. „Vyrobit víc produktů a služeb působí jako záplata na každý problém. Stačí zkrátka upéct větší kus koláče a dostane se na každého,“ popsal dosavadní přístup.

Podle něj se však stále více ukazuje, že z růstu neprofitují všichni stejně. S odkazem na organizaci Oxfam uvedl, že dvě třetiny nově vytvořeného světového bohatství skončí u nejbohatšího jednoho procenta obyvatel. „Upéct každý rok zase o něco větší koláč stojí pořád více materiálů a energie a zatímco pár lidí se pravidelně přecpává, na spoustu se dostávají jen a jen drobky,“ napsal.

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Jako příklad uvedl bydlení. Růst cen nemovitostí přináší výnosy investorům, pro řadu rodin však znamená stále dražší nájmy nebo hypotéky. Podle Čecha tak současně podporuje ekonomiku a prohlubuje nerovnosti.

Čech se věnoval také tlaku na přírodní zdroje. Připustil, že emise západních zemí klesají, podle něj však pomaleji, než je potřeba. Nové dekarbonizační technologie navíc podle autora vytvářejí jiné ekologické a společenské problémy.

Zmínil těžbu kritických surovin potřebných pro obnovitelné zdroje energie. Ta podle něj přispívá k úbytku druhů, zániku ekosystémů a znečišťování pitné vody. Těžkou těžební práci a devastaci krajiny navíc západní státy často přesouvají do jiných zemí, čímž podle něj vznikají další zdroje migrace a globální nestability.

Čech zároveň zdůraznil, že nerůstová ekonomika neznamená pouze zastavit hospodářství. „Cílem přitom není zastavit růst koláče, spravedlivěji ho rozkrájet a jinak nic nezměnit,“ uvedl. Současná ekonomika je podle něj na růstu závislá a bez něj mohou firmy krachovat a lidé přicházet o práci.

Řešením má být změna fungování ekonomiky. Státy by podle něj mohly aktivněji směřovat kapitál do společensky přínosných odvětví, podporovat vývoj a výzkum nebo prosazovat průmyslovou politiku. Zmínil také firmy, které zisk znovu investují do svých služeb nebo do společensky a ekologicky prospěšných aktivit.

Autor připomněl i návrhy, jako jsou čtyřdenní pracovní týden nebo daňové změny. Zároveň připustil, že nemohou fungovat všude stejně a mají především otevřít debatu o řešení ekologických a společenských problémů.

V závěru komentáře Čech odmítl představu, že hospodářství nezávislé na růstu musí automaticky znamenat stagnaci nebo ohrožení demokracie. „Je to ale právě ekonomický růst, který vytváří problémy, které prohlubují politický extremismus. Pokud chceme prosperující ekonomiku a demokratickou společnost, musíme vést střízlivý a realistický dialog o ekonomickém růstu a nerůstu,“ uzavřel.

Tohle jsou takové žvásty.“ Michal Půr se ostře ohradil

Čechův pohled vyvolal velmi nesouhlasné reakce. Ostře se proti němu na sociální síti X vymezil také novinář a moderátor CNN Prima News Michal Půr, který za „úplně mimo“ označil především závěrečné tvrzení o vztahu ekonomického růstu a extremismu.

„Tohle jsou takový žvásty, to je naprosto neuvěřitelný. Hlavně poslední věta je úplně mimo: ‚Je to ale právě ekonomický růst, který vytváří problémy, které prohlubují politický extremismus. Pokud chceme prosperující ekonomiku a demokratickou společnost, musíme vést střízlivý a realistický dialog o ekonomickém růstu a nerůstu,‘“ citoval Půr závěr komentáře.

Následně připojil vlastní hodnocení: „Je to doslova naopak! Ten extremismus vytváří nerůst a propady posledních let. Jinak fakt neděkujeme EU a MŠMT, že tohle financuje,“ odkazoval Michal Půr patrně na financování organizace NaZemi z prostředků Evropské unie a Ministerstva školství.

 

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Článek obsahuje štítky

Čech , extremismus , HN , ekonomický růst , Půr

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Ing. Ondřej Knotek byl položen dotaz

Proč jste hlasoval pro znovu otevření debaty o chat control?!

Proč podporujete její zavedení? Logicky, kdybyste ho nepodporoval, tak byste pro otevření debaty vůbec nehlasoval. Mně to teda přijde hodně přes čáru a vůbec nevěřím tomu, že za tím je nějaká ochrana dětí. Není mi také jasné, kdo a na základě čeho by mohl komunikaci sledovat? To jako opravdu každého...

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