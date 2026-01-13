Fiala (SPD): Už jsme postoupili o level výš, chceme odvolávat lidi za názory

13.01.2026 17:17 | Monitoring
autor: PV

Projev na 5. schůzi Poslanecké sněmovny dne 13. ledna 2026 k návrhu odvolání Tomia Okamury z funkce předsedy sněmovny

Fiala (SPD): Už jsme postoupili o level výš, chceme odvolávat lidi za názory
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Místopředseda hnutí SPD Radim Fiala v pořadu K věci

Vážené poslankyně, poslanci,

myslel jsem si, že budu vystupovat až v rozpravě, ale byl jsem přihlášen i před rozpravou. A samozřejmě nemůžu na to nereagovat; to, co tady řekl pan poslanec Rakušan. Všimněte si jedné věci, že už jsme postoupili o level výš, že už chceme odvolávat lidi za názory. Ne za to, že porušili zákon, ne za to, že porušili jednací řád jako předseda Sněmovny, ale za názory, za politické názory.

Pane Rakušane, kde to jste? To jste si spletl zemi. To je Severní Korea. To je přece katastrofa.

A teď vás chci upozornit na to, že pan Rakušan je takový - a teď to prosím neberte jako pejorativně - takový morální maják, že dodnes nejsou vyřešeny věci, jako je Dozimetr, kde tři svědkové vypověděli, že se tam výnosy z trestné činnosti dělily mezi TOP 09 a STAN. Nikdo to nešetří. Nikdo to nešetří.

Já nevím, báli se, pane poslanče, prostřednictvím předsedajícího? A jsou tam další věci už z minulé kampaně před pěti lety, kdy tam šly peníze z Kypru, a dodnes to nikdo nevyšetřil, z daňového ráje. Takže takový morální maják nás bude odvolávat za politické názory.

Děkuji vám za pozornost.

Ing. Radim Fiala

  • SPD
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

Fiala , odvolání , Okamura , sněmovna , SPD , 5. schůze , 13.1

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Sebedestrukce Evropy

Souhlasím s vámi, že se Evropa ničí sama, ale co je podle vás tou hlavní příčinou? Je to migrace?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

