Fiala (SPD): Už jsme postoupili o level výš, chceme odvolávat lidi za názory

Vážené poslankyně, poslanci,
myslel jsem si, že budu vystupovat až v rozpravě, ale byl jsem přihlášen i před rozpravou. A samozřejmě nemůžu na to nereagovat; to, co tady řekl pan poslanec Rakušan. Všimněte si jedné věci, že už jsme postoupili o level výš, že už chceme odvolávat lidi za názory. Ne za to, že porušili zákon, ne za to, že porušili jednací řád jako předseda Sněmovny, ale za názory, za politické názory.
Pane Rakušane, kde to jste? To jste si spletl zemi. To je Severní Korea. To je přece katastrofa.
A teď vás chci upozornit na to, že pan Rakušan je takový - a teď to prosím neberte jako pejorativně - takový morální maják, že dodnes nejsou vyřešeny věci, jako je Dozimetr, kde tři svědkové vypověděli, že se tam výnosy z trestné činnosti dělily mezi TOP 09 a STAN. Nikdo to nešetří. Nikdo to nešetří.
Já nevím, báli se, pane poslanče, prostřednictvím předsedajícího? A jsou tam další věci už z minulé kampaně před pěti lety, kdy tam šly peníze z Kypru, a dodnes to nikdo nevyšetřil, z daňového ráje. Takže takový morální maják nás bude odvolávat za politické názory.
Děkuji vám za pozornost.
