„Zastavte.“ Trump tvrdě Zelenskému. Teď se čeká na Putina

Agentura Reuters k tomu poznamenala, že tato výzva zazněla veřejně po dvouhodinovém rozhovoru s Volodymyrem Zelenským.
„Zastavte na frontové linii. Obě strany by se měly vrátit domů, ke svým rodinám,“ řekl Trump novinářům cestou do svého domu ve West Palm Beach na Floridě. „Zastavte zabíjení. A to by mělo být vše. Okamžitě zastavte na frontových liniích. Řekl jsem to prezidentu Zelenskému. Řekl jsem to prezidentu Putinovi,“ řekl současný nájemník Bílého domu. „Myslím, že prezident Zelenskyj to chce, a myslím, že to chce i prezident Putin,“ dodal Trump.
Zelenskyj kontroval, že Ukrajinci mír skutečně chtějí. Ale že Putin ne. A požádal Trumpa o rakety dlouhého doletu Tomahawk. Ukrajinský prezident byl v této věci upřímný a Trumpovi řekl, že Ukrajina má tisíce dronů připravených k ofenzívě proti ruským cílům, ale potřebuje americké rakety. „Nemáme Tomahawky, proto potřebujeme Tomahawky,“ pravil Zelenskyj.
Mykola Bjeljeskov, hlavní analytik organizace Come Back Alive, ukrajinské nevládní organizace, která je významným dodavatelem vojenského vybavení pro ukrajinské ozbrojené síly, uvedl, že rakety Tomahawk by do jisté míry vyrovnaly ruské a ukrajinské síly.
Trump odpověděl, že Američané si ponechají Tomahawky na svou vlastní obranu.
Server listu The New York Times k tomu poznamenal, že Trump se podřídil přáním ruského prezidenta Vladimira Putina a Ukrajině odmítl vydat Tomahawky.
Zelenskyj po schůzce s Trumpem telefonoval s evropskými lídry a prohlásil, že se spoléhá na Trumpa, že na Putina vyvine tlak, „aby tuto válku zastavil“.
Veřejně Zelenskyj také prohlásil, že Trump má vlastně pravdu a že boje by měly skončit okamžitě právě tam, kde momentálně stojí frontové linie. „Prezident (Trump) má pravdu a musíme se zastavit tam, kde jsme. Je důležité se zastavit tam, kde jsme, a pak mluvit,“ řekl Zelenskyj.
Podle serveru Kyiv Independent na setkání obou prezidentů odvedla velký kus práce nové velvyslankyně Ukrajiny v USA Olha Stefanišina. Velvyslankyní se stala v srpnu 2025 a vedle přípravy schůzky obou prezidentů se prý dlouhodobě soustřeďuje na jedinou věc. „Soustředím veškeré úsilí na ukončení války,“ oznámila.
Současně se prý ve Washingtonu snaží politikům vysvětlovat, jak to funguje v Rusku, jak uvažují v Rusku. Aby si Moskva s Washingtonem nemohla jen tak pohrávat. A že fakticky nebude možné ukončit válku na Ukrajině bez toho, aby se do toho vložily evropské státy a aby přijaly určité závazky, vyjádřila se velvyslankyně Ukrajiny v USA.
autor: Miloš Polák