„Zastavte.“ Trump tvrdě Zelenskému. Teď se čeká na Putina

18.10.2025 10:00 | Monitoring

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si pravděpodobně přijel do Washingtonu pro rakety dlouhého doletu Tomahawk. Místo nich v Oválné pracovně uslyšel výzvu, ať se Ukrajina vzdá území. Zelenskyj odvětil, že Trump má pravdu.

Foto: YouTube/FOX5
Popisek: Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump

47. prezident USA celé týdny naznačoval, že už má plné zuby toho, jak ruský prezident Vladimir Putin protahuje válku na Ukrajině. Trump naznačoval, že by mohl Ukrajině poskytnouti rakety dlouhého doletu Tomahawk. Ale když před pár hodinami přijel do Washingtonu Zelenskyj, místo Tomahawků se mu dostalo výzvy, ať se Ukrajina vzdá svého území. Trump zdůraznil, že válku na Ukrajině je třeba ukončit co nejrychleji. I za cenu toho, že se Ukrajina vzdá části svého území.

Agentura Reuters k tomu poznamenala, že tato výzva zazněla veřejně po dvouhodinovém rozhovoru s Volodymyrem Zelenským.

„Zastavte na frontové linii. Obě strany by se měly vrátit domů, ke svým rodinám,“ řekl Trump novinářům cestou do svého domu ve West Palm Beach na Floridě. „Zastavte zabíjení. A to by mělo být vše. Okamžitě zastavte na frontových liniích. Řekl jsem to prezidentu Zelenskému. Řekl jsem to prezidentu Putinovi,“ řekl současný nájemník Bílého domu. „Myslím, že prezident Zelenskyj to chce, a myslím, že to chce i prezident Putin,“ dodal Trump.

Zelenskyj kontroval, že Ukrajinci mír skutečně chtějí. Ale že Putin ne. A požádal Trumpa o rakety dlouhého doletu Tomahawk. Ukrajinský prezident byl v této věci upřímný a Trumpovi řekl, že Ukrajina má tisíce dronů připravených k ofenzívě proti ruským cílům, ale potřebuje americké rakety. „Nemáme Tomahawky, proto potřebujeme Tomahawky,“ pravil Zelenskyj.

Mykola Bjeljeskov, hlavní analytik organizace Come Back Alive, ukrajinské nevládní organizace, která je významným dodavatelem vojenského vybavení pro ukrajinské ozbrojené síly, uvedl, že rakety Tomahawk by do jisté míry vyrovnaly ruské a ukrajinské síly.

Trump odpověděl, že Američané si ponechají Tomahawky na svou vlastní obranu.

Server listu The New York Times k tomu poznamenal, že Trump se podřídil přáním ruského prezidenta Vladimira Putina a Ukrajině odmítl vydat Tomahawky.

Zelenskyj po schůzce s Trumpem telefonoval s evropskými lídry a prohlásil, že se spoléhá na Trumpa, že na Putina vyvine tlak, „aby tuto válku zastavil“.

Veřejně Zelenskyj také prohlásil, že Trump má vlastně pravdu a že boje by měly skončit okamžitě právě tam, kde momentálně stojí frontové linie. „Prezident (Trump) má pravdu a musíme se zastavit tam, kde jsme. Je důležité se zastavit tam, kde jsme, a pak mluvit,“ řekl Zelenskyj.

Podle serveru Kyiv Independent na setkání obou prezidentů odvedla velký kus práce nové velvyslankyně Ukrajiny v USA Olha Stefanišina. Velvyslankyní se stala v srpnu 2025 a vedle přípravy schůzky obou prezidentů se prý dlouhodobě soustřeďuje na jedinou věc. „Soustředím veškeré úsilí na ukončení války,“ oznámila.

„Osud mé země a životy Ukrajinců doslova závisí na rozhodnutích přijatých na tomto kontinentu a v tomto hlavním městě. A proto mám v první řadě politický mandát soustředit veškeré naše úsilí na ukončení války, poskytnutí protivzdušné obrany a vojenské obranné pomoci Ukrajině a zajistit, aby na Ukrajině každý rozuměl sdělením americké administrativy,“ rozvedla velvyslankyně Ukrajiny svou myšlenku.

Současně se prý ve Washingtonu snaží politikům vysvětlovat, jak to funguje v Rusku, jak uvažují v Rusku. Aby si Moskva s Washingtonem nemohla jen tak pohrávat. A že fakticky nebude možné ukončit válku na Ukrajině bez toho, aby se do toho vložily evropské státy a aby přijaly určité závazky, vyjádřila se velvyslankyně Ukrajiny v USA.

Psali jsme:

„Pozor, nepřítel naslouchá.“ Vojáci zase něco rozjeli
Tuší volby, zbavil se protivníka. Zelenskyj to v Oděse přehnal
Trump s Putinem by se měli setkat v Budapešti. Orbán připraven
Kolaps, obrovská krize. Čeká nás, když AI nesplní, co se po ní chce

 

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

