Tahal za nitky Zeman? Špidla vystoupil po krachu SOCDEM

Sociální demokracie se krátce před volbami rozhodla pro spolupráci s koalicí Stačilo! s vidinou toho, že se po čtyřech letech vrátí do sněmovny. To se ovšem nestalo a SOCDEM bude i tentokrát mimo parlament. Proč k rozhodnutí připojit se ke Stačilo! vůbec došlo? O tom, jaká je nálada ve straně a co můžeme očekávat dál, hovořil Vladimír Špidla, bývalý předseda vlády, někdejší eurokomisař a současný člen předsednictva SOCDEM, v novém dílu Studia Alarm+. Rozhovor moderoval Jan Bělíček.
Expremiér nejdříve odpovídal na otázku, proč se dlouho veřejně nevyjadřoval k tomu, že SOCDEM se těsně před parlamentními volbami rozhodla pro spolupráci v hnutí Stačilo!. „Jsem člen předsednictva, který hlasoval proti. Vyjadřoval jsem se dovnitř strany. Chtěl jsem vést zápas o charakter strany klasickými prostředky, které demokratická strana dává,“ vysvětlil Špidla.
Rozhodnutí podle něj nebylo možno zvrátit, získalo podporu zhruba dvou třetin předsednictva. „Ten proces, kterým se to odehrálo, byl značně pochybný. Dá se to považovat za velmi obratnou manipulaci ze strany grémia, za jakýsi stranický puč,“ míní bývalý premiér a současný člen předsednictva SOCDEM.
Maláčová lákala na obdobu Lidové fronty, ale vznikl podivný slepenec
Připomněl, že na začátku byl sjezd, na kterém Jana Maláčová řekla, že chce vytvořit něco na způsob Lidové fronty ve Francii, tedy sdružení levicových stran. „V Lidové frontě ve Francii žádná extremistická pravice není, jsou tam Zelení. Takže to byl projekt nebo představa, do které jste si mohli promítnout leccos. Pak se to transformovalo do velmi podivného slepence. Nakonec hrála roli představa: ‚Teď to dokážeme. Až se dostaneme do sněmovny, bude to nádhera. Opravdovský mesiáš sestoupí‘,“ řekl Špidla v nadsázce.
Grémium SOCDEM bylo podle expremiéra posedlé volební kalkulací. A tato kalkulace stranu zavedla do úplného prázdna. „Vedení se rozhodlo, že budeme dávat dohromady samostatnou kandidátku. Během krátké doby tří týdnů kandidátka byla pohromadě. Mělo se o ní jednat. Nebylo tam žádné napětí, vypadalo to, že to bude rutinní debata a bude kandidátka. A najednou buch a předsedkyně řekla, že půjdeme se Stačilo!,“ pokusil se Špidla přiblížit situaci.
Zpětně má za to, že to mohla být taktika. „Jana Maláčová studovala politologii. Ví, že Stačilo! levice není. Je to jako ve Faustovi – nemá úspěch, ačkoliv po něm strašlivě touží, tak se spojí s ďáblem. To je klasická pohádka. Smlouvy s ďáblem nikdy nekončí dobře. Nejdřív to vypadá bezvadně, ale pak už ne,“ zmínil bývalý premiér.
Tahal za nitky Zeman?
Nemyslí si, že by zasáhli nějací temní hybatelé. „Je to rozhodnutí Jany Maláčové a Luboše Zaorálka. Že do toho mohl vstoupit Miloš Zeman? Jasně že jo. Proč taky ne. Vždyť je to bývalá politická osobnost a měl nějaký vliv v sociální demokracii. Proč by ho nepoužil? To si myslím, že jo. Ale že by to byly loutky, které někdo vedl na drátkách, to tedy ne,“ soudí Špidla.
V politickém suterénu lítaly hlasy, že SOCDEM se pokouší jednat s ANO, ale ANO nechtělo. „Jestli měl Miloš Zeman tuhle ideu, tak ta zkrachovala. Možná že proto byl takový trochu kyselý v závěru kampaně, to je možné. Ale jádro je, že to bylo rozhodnutí Jany Maláčové, Luboše Zaorálka a možná ještě dalších lidí. Rozhodně to nebylo rozhodnutí nikoho jiného a oni nebyli loutky,“ zdůraznil expremiér.
K otázce, zda strůjci neúspěšného spojení ponesou následky, odpověděl: „Když zkrachuje můj projekt, nemůžu zůstat v čele uskupení. Když výrazně prohrají fotbalisté, tak se mění trenér. Když nevyjde strategický obchod, mění se vedení podniku. To neznamená, že ti lidé jsou nehodnotní nebo že je musíte zavrhnout jako takové. Každý, kdo je dospělý, ví, že nemůže překročit svůj stín. V okamžiku, kdy jste se takto angažoval, nemůžete věrohodně zastávat nějakou jinou linii,“ uvedl Špidla.
Moderátor se pak zeptal, jestli host očekává, že Maláčová a Zaorálek jsou schopní vyvodit zodpovědnost. Expremiér odpověděl, že předem neočekává nic, protože zažil v politice opravdu hodně. „To se uvidí… Tlak je velký. Ale zaznamenal jsem vyjádření Luboše Zaorálka a z toho nevyplývalo, že by si byl vědom. Hovořil, že děkuje za hlasy pro naše hnutí. Měl jsem z toho dojem, že už se se Stačilo! spojil do takové míry, že tuto linii bude sledovat i nadále,“ zamyslel se Špidla.
Členové prchají
Připomněl, že už před volbami se objevovala informace, že záměrem Kateřiny Konečné je zbavit komunistickou stranu zátěže z minulosti a vytvořit nový subjekt pod hlavičkou Stačilo!. „Myšlenka je poměrně jednoduchá. Existuje majetek komunistické strany, existuje majetek sociální demokracie, existují nějaké struktury těchto dvou stran. Takže to je velký počáteční kapitál, který by se dal využít. Je to zřejmě součást projektu,“ soudí bývalý předseda české vlády.
SOCDEM kvůli spojení se Stačilo! podle Špidlových odhadů opustilo asi 1300 členů. „Je to chyba. Budou chybět. Amputovali jsme se o docela hodně lidí,“ připustil politik SOCDEM.
Vyjádřil se také k dotazu, zda by sám stranu opustil. „Já jsem sociální demokrat. Kdyby sociální demokracie nebyla, bylo by to jako sloučení s KSČ, tak tehdy spousta sociálních demokratů šla pryč,“ připomněl temnou stránku dějin své strany a vysvětlil, které hodnoty považuje za sociálně demokratické.
„Je to odmítnutí politického násilí, přihlášení se k demokratickému systému, snaha o sociální spravedlnost a odstranění útlaku. Sociální demokracie vždy byla progresivní. To je politická koncepce, kterou zastávám. A pokud zmizí struktura, ve které to bylo možné, tak se budu snažit někde jinde,“ vysvětlil Špidla.
autor: Naďa Borská