Konec Turka, Macinky i Klempíře? Umělci a vědci protestují proti Babišově vládě

„Otevřený dopis ve věci personálního obsazení ministerstva kultury“ zatím podepsalo 655 osob. Další podpisy se stále sbírají.
„Věříme, že nová vláda bude chápat kulturu jako odraz liberálně-demokratických hodnot naší společnosti a že jejím cílem bude kvalita, nezávislost a rozmanitost kulturního dění a produkce v Česku. Podfinancovaný resort kultury potřebuje politickou důvěru a podporu, aby kulturní a diplomatická síla Česka rostla a mohla se rozvíjet na demokratických a autonomních principech jako doposud. Nový ministr či ministryně kultury bude mít vliv na to, jaká podpora a do kterých oblastí kultury bude směřovat i jak moc bude kulturní sektor odolný. Apelujeme na Vás, aby do této funkce zasedl člověk, který zaštítí otevřené, nezaujaté a transparentní procesy, jež jsou v souladu s hodnotami EU,“ uvádí se v dopise.
Umělci soudí, že Motoristé nabízejí rozklad
Dále se píše, že vítěz voleb, hnutí ANO, ve svém volebním programu slibuje zvýšení nedůstojných platů v kultuře, podporu velkorysých projektů nových kulturních institucí a zajímá se o životní podmínky mladých tvůrců. Hájí kulturu „na všech úrovních, a to jak v tradičních formách, tak v oblasti živé kultury, filmového průmyslu a ochrany památek“.
„Strana Motoristé sobě, z níž má podle aktuálních informací vzejít kandidát na ministra kultury, oproti tomu nabízí spíše rozklad toho, co v resortu kultury funguje. Odmítá sérii opatření, která vedou k nápravě pracovních podmínek v kultuře, a explicitně také vyjadřuje nedůvěru v dotační řízení a v nezávislé odborné komise, což vzbuzuje obavy z politické kontroly produkce umění. Popírá tak aktuálně přijatou podobu strategického dokumentu Státní kulturní politiky 2026–2030, v němž je posílení nezávislosti, rozmanitosti a odolnosti kulturní infrastruktury jednou z hlavních priorit. Apelujeme na Vás, abyste, i ve světle neblahého vývoje kulturní oblasti na Slovensku, vzali v úvahu naše obavy o svobodu uměleckého projevu a budoucnost kultury v ČR a zohlednili je při výběru a jmenování ministra či ministryně kultury ČR,“ uvádějí umělci.
Mezi signatáři dopisu jsou například čerstvý držitel Ceny ministerstva kultury za výtvarné umění Miloš Vojtěchovský, výtvarnice Eva Koťátková, spisovatelka Klára Vlasáková, režisérka Hana Nováková, režiséři Vladimír Turner, Vladimíra Škultéty, Ondřej Erban a Lukáš Jiřička, výtvarnice a filmařka Marie Lukáčová, performerka Miřenka Čechová nebo spisovatelka Alena Zemančíková. Přidali se také pedagogové a studenti vysokých uměleckých škol z Prahy i některých mimopražských škol, historici umění, architekti, kurátoři, galeristé a hudebníci.
Možným adeptem na funkci ministra kultury je nový poslanec Motoristů a bývalý frontman kapely J.A.R. Oto Klempíř. Jedná se o výraznou postavu české kulturní scény, ale jeho vstup do politiky s hnutím Motoristé sobě vyvolal řadu kontroverzí, které rezonují nejen mezi umělci, ale i v širší veřejnosti. Kapela J.A.R. se od něj distancovala krátce po oznámení jeho kandidatury za Motoristy. Další kontroverze se týká jeho spolupráce se Státní bezpečností (StB) v 80. letech. Kritici poukazují na to, že minulost spojená s represivní složkou komunistického režimu je neslučitelná s výkonem veřejné funkce v demokratickém státě. Klempíř má však i své zastánce. Například herní vývojář Daniel Vávra kritizoval kulturní elity za údajnou netoleranci vůči odlišným názorům.
V neděli bude demonstrace za záchranu ministerstva životního prostředí
Stále se objevují také protesty týkající se dalších významných osobností Motoristů – předsedy Petra Macinky a čestného prezidenta Filipa Turka. Zejména Turek, jenž se po úspěchu v českých parlamentních volbách vzdal křesla europoslance, čelí silné kritice kvůli dřívějším vulgárním, nesnášenlivým a rasistickým příspěvkům a fotografiím, které údajně zveřejnil na sociálních sítích. Ačkoliv Turek i předseda strany Petr Macinka tato obvinění razantně odmítají a hovoří o „černém humoru“ a „vytrhávání z kontextu“ nebo o „pitomém způsobu humoru“ z mládí, pro mnoho politiků i pro část veřejnosti představuje tato minulost nepřekonatelnou překážku pro obsazení jakékoli exekutivní funkce a ministerského křesla.
Roste také odpor proti Macinkově kandidatuře na post ministra životního prostředí. Vytýkáno mu je popírání klimatické změny a kritika Green Dealu, bývá označován za následovníka Václava Klause. Sedm stovek signatářů otevřeného dopisu apeluje na Babiše a Pavla, aby zvážili rizika pro ochranu přírody, lesy národních parků a programy jako Zelená úsporám, pokud Motoristé obsadí křeslo ministra životního prostředí. Vyvrcholením protestů má být nedělní demonstrace v Praze, organizovaná Greenpeace a dalšími skupinami.
„Vezměte svoje přátele či známé a přijďte dát v neděli 19. 10. ve 12:30 na Hradčanské náměstí najevo, že Česká republika potřebuje ministryni nebo ministra životního prostředí, který bude přírodu chránit, ne ji rozkládat. Ministerstvo životního prostředí má přímý vliv např. na kvalitu ovzduší v Česku, jež je u nás dlouhodobě horší v porovnání s našimi evropskými sousedy, nebo na zdraví půdy, ve které roste mnohé z toho, co končí na našich talířích. V jeho čele musí stát člověk, který rozumí vědě a bere ochranu přírody vážně, ne někdo, kdo ji považuje za překážku,“ stojí v pozvánce zveřejněné na sociálních sítích.
Organizátoři akce dále uvádějí, že kandidáti jako Petr Macinka zlehčují klimatickou krizi a chtějí oslabovat ochranu přírody. Jsou proto pro tento resort naprosto nevhodní. „Jmenování takového kandidáta by bylo hazardem se zdravím každého z nás občanů. Ministerstvo životního prostředí nemůže vést někdo, kdo místo přírody a občanů hájí zájmy uhelného byznysu,“ píše se v pozvánce.
Aktivisté tvrdí, že na ministerstvu životního prostředí musí stát člověk, který přírodu chrání, ne ji rozkládá. „Požádejme ho společně, aby nedal šanci konspirátorům, uhelným baronům a lidem, kteří popírají klimatickou krizi rozhodovat o našem životním prostředí. Jde o naše zdraví, vodu, půdu i budoucnost. Ta už dnes nese následky změny klimatu, jak ukázaly i loňské povodně,“ zvou organizátoři na nedělní demonstraci.
Nacher: Kobercový nálet na Motoristy
autor: Naďa Borská