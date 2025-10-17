Fiala (SPD): V Německu nejčastěji žádají o dávky lidé se jménem Mohammed

18.10.2025 18:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Německu.

Fiala (SPD): V Německu nejčastěji žádají o dávky lidé se jménem Mohammed
Foto: Daniela Černá
Popisek: Poslanec Radim Fiala

V Německu nejčastěji žádají o dávky lidé se jménem Mohammed. Polovinu dávek berou cizinci. Zastavme imigraci s muslimských zemí. Jmenný seznam, který si od spolkové vlády vyžádala vlastenecká strana Alternativa pro Německo (AfD), odhalil, kdo nejčastěji v Německu usiluje o dávky zvané Bürgergeld. Na prvním místě je Mohammed, následuje Thomas a třetí příčku obsadil Ahmad. Takže se ukazuje, že muslimští imigranti ve skutečnosti nejsou „inženýři“ a „chirurgové“, ale velmi často pobírači sociálních dávek, kteří ekonomice neprospívají, ale vysávají ji. SPD jasně odmítá Migrační pakt EU, který požaduje přerozdělování imigrantů a který podpořila Fialova vláda.

Podle Spolkové agentury práce pobíralo na konci roku 2024 v Německu občanský příjem (dávky Bürgergeld) celkem 5,42 milionu lidí. Z toho bylo 2,82 milionu Němců (52 procent) a 2,60 milionu cizinců (48 procent). U nás o věci informoval iDnes a Echo24.

Ing. Radim Fiala

  • SPD
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Štěpánek (Trikolora): V zahraničí drtivě zvítězila pětikoalice
Zelenskyj v Bílém domě, chce Tomahawky. Může to ale skončit jinak
Britská univerzita odhaluje studentům rasismus v Tolkienovi
Fiala nastražil na Babiše past, je si jistý expert

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fiala , Německo , SPD , Radim Fiala

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měli bychom se bránit migraci?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Nová vláda není jmenována

V tisku,kuloárech se objevují různá jména kandidátů na ministry. Který z těchto návrhů by byl pro Vás přijatelný ? děkuji

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Fiala (SPD): V Německu nejčastěji žádají o dávky lidé se jménem Mohammed

18:12 Fiala (SPD): V Německu nejčastěji žádají o dávky lidé se jménem Mohammed

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Německu.