V Německu nejčastěji žádají o dávky lidé se jménem Mohammed. Polovinu dávek berou cizinci. Zastavme imigraci s muslimských zemí. Jmenný seznam, který si od spolkové vlády vyžádala vlastenecká strana Alternativa pro Německo (AfD), odhalil, kdo nejčastěji v Německu usiluje o dávky zvané Bürgergeld. Na prvním místě je Mohammed, následuje Thomas a třetí příčku obsadil Ahmad. Takže se ukazuje, že muslimští imigranti ve skutečnosti nejsou „inženýři“ a „chirurgové“, ale velmi často pobírači sociálních dávek, kteří ekonomice neprospívají, ale vysávají ji. SPD jasně odmítá Migrační pakt EU, který požaduje přerozdělování imigrantů a který podpořila Fialova vláda.
Podle Spolkové agentury práce pobíralo na konci roku 2024 v Německu občanský příjem (dávky Bürgergeld) celkem 5,42 milionu lidí. Z toho bylo 2,82 milionu Němců (52 procent) a 2,60 milionu cizinců (48 procent). U nás o věci informoval iDnes a Echo24.
autor: PV