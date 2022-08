Fiala (SPD): Vláda krizi neřeší, vláda ji jen prohlubuje

reklama

Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych navrhl také dva body. Ono už se o nich dneska tady mluvilo, ale mně leží na srdci, protože si myslím, že jsou to body, které rozhodly i u nás v hnutí SPD o tom, že jsme se přiklonili k vyvolání nedůvěře vládě, a jsou pro nás zásadní. Samozřejmě tím prvním bodem je skandál, který se skloňuje okolo jmenování Petra Mlejnka ředitelem tajné služby a vlastně neprofesionální práce ministra vnitra pana Rakušana, který ho do této funkce jmenoval.

Paní předsedající, první bod, o kterém se já dnes tady zmíním, můžeme nazvat třeba kauza Petra Mlejnka a ministra vnitra pana Rakušana. Všichni, si myslím, že už dnes budou vědět, o co konkrétně jde. Skandál okolo jmenování Petra Mlejnka ředitelem civilní rozvědky se dále prohlubuje. Mlejnek, to už jsme tady slyšeli dneska několikrát, je dlouhodobě napojen na mafiánské skupiny Michala Redla, a navzdory tomu ho do funkce prosadil ministr vnitra Vít Rakušan za hnutí STAN. Premiér Petr Fiala tu situaci nedokáže řešit, čímž podle našeho názoru v podstatě zavírá oči před možným kriminálním jednáním. Řešením by bylo, pokud by prezidentu republiky podal návrh na odvolání ministra vnitra Rakušana. Ale to pravděpodobně pan premiér udělat nechce, protože by ohrozil fungování celé vlády, kdyby hnutí STAN odešlo z této vlády, tak by samozřejmě ztratilo většinu v poslanecké většině, a byl by to pro tu vládu problém. Podle mě proto zbytek vlády kryje tuto věc, kryje pana Rakušana, a je jim to vlastně úplně jedno.

Premiér také navíc řekl, že prý Petr Mlejnek sehrál pozitivní roli ve vyšetřování případu rozsáhlé korupce a organizovaného zločinu Dozimetr, v němž politici hnutí STAN ve spolupráci s mafiány manipulovali v Praze mnohamilionové veřejné zakázky Dopravního podniku. Na to ale vedoucí pražského Vrchního státního zastupitelství Lenka Bradáčová, která vyšetřování dozoruje, však prohlásila, že o této údajné Mlejnkově pozitivní roli nic neví. Je to zvláštní. Dozorující státní zástupce o tom nic neví, ale budiž.

Mě by spíš zajímalo, kdy pan Petr Mlejnek naprosto veřejně říká, že chodil za panem Redlem pro zakázky, že nevěděl, co je pan Redl zač. Tomu snad nemůže věřit ani malé dítě, protože když si na každém chytrém telefonu napíšete jméno pana Mlejnka, tak vám za dvě vteřiny vyjede celá historie. Tomu snad dnes nemůže věřit ani malé dítě, že pan Mlejnek nevěděl, s kým mluví. Já si myslím, že to věděl příliš dobře, protože tam chodil pro ty zakázky, jak sám říkal. Ale pan Redl žádnou firmu, které vlastní, z které by mu mohl dávat nějaké zakázky v oborech, ve kterých pan Mlejnek působil, nemá.

Takže já bych se rád v tomto bodě zeptal, jaké zakázky s panem Redlem pan Mlejnek domlouval. Jestli to byly zakázky Dopravního podniku, nebo jestli to byly zakázky jiných organizací, v kterých sedí hnutí STAN. To si myslím, že by bylo zajímavé. A já jsem přesvědčen, že to, jak tady o tom mluvíme, že už je to nedůstojné. Nedůstojné českého parlamentu, že je to nedůstojné českých tajných služeb, že prostě v těch tajných službách pracuje spousta schopných a slušných lidí, a taková diskreditace je prostě na zvednutý ukazováček, zvednutý prst, a že se o tom musí bavit i tajné služby v jiných zemích, a bezpochyby u toho kroutí hlavou, co se může stát v České republice.

Premiérovy podle všeho nepravdivé výroky tak dále prohlubují už tak otřesenou důvěru veřejnosti ve vládu, spravedlnost a tajné služby, a podle mého názoru, a nejenom podle mého názoru také ohrožují bezpečnost státu. Navíc se ukazuje, že Petr Mlejnek dokonce ani nesplňuje kvalifikační požadavky. To ale víme. To sám pan ministr Rakušan říká, že pokud prověrku na přísně tajné nedostane, tak že bude z té funkce muset odejít. Ale i udělení prověrky na stupeň tajné tomuto člověku Národním bezpečnostním úřadem v minulosti budí vážné pochybnosti, protože zpravodajské služby komplexní bezpečnostní řešení k Mlejnkovým kontaktům z prostředí byznysu, kde působil posledních 12 let, anebo styku s kriminálním prostředím neprovedly. Teď se navíc v médiích objevily informace, že se šéf rozvědky Mlejnek osobně zná s bývalým detektivem Luďkem Vokálem, který byl odsouzený za korupci a vynášení informací od policie.

Současně Mlejnkova manželka, která je učitelka, je spolumajitelkou firmy na ochranu proti odposlechům, jejímž jednatelem je odsouzený policista Vokál. Šéf rozvědky Mlejnek odmítá říci, zda sám v byznysu také figuroval. Tyto skutečnosti jsou další důvody pro okamžitou demisi vlády Petra Fialy. Proto poslanecký klub hnutí SPD jednoznačně podporuje svolání schůze Sněmovny k vyslovení nedůvěry Fialově vládě a bude pro tuto nedůvěru také aktivně hlasovat. Takže, paní předsedající, to byl bod číslo 1, který se, ještě jednou zopakuji, jmenuje "Kauza Petr Mlejnek a ministr vnitra Rakušan".

Druhý bod, který tady mám, také souvisí s vyvoláním nedůvěry vládě a je to samozřejmě zdražování, inflace, energie, energetická krize. Navrhuji to tady proto, protože část vládních činitelů a senátorů říká, že si s tím lidé budou muset poradit sami, že budou muset zasanovat ty finanční problémy, které je čekají, anebo si budou muset uplést svetry. Myslím, že to je taková arogance, kterou nelze jenom tak přejít a proto jsem se rozhodl, že navrhnu, abychom se i o tomto bodu pobavili všichni.

Protože i přestože je navržena mimořádná schůze, která by měla začít patnáct minut po této normální schůzi, tak jsem prostě přesvědčen, že samozřejmě nebude schválen program té mimořádné schůze, kterou navrhlo hnutí SPD a hnutí ANO k energetické krizi, tudíž se nebudou moci všichni poslanci vyjádřit a já bych rád, aby se vyjádřili. To znamená, pokusím se tu diskuzi otevřít tímto mimořádným bodem.

Dovolte, abych se k tomu vyjádřil. My jsme viděli, jak vládní koalice s velkou pompou přinesla takzvaný "úsporný tarif". Ten "úsporný tarif" znamená, že každá domácnost dostane zhruba 1 200 korun měsíčně. Což mně připomíná situaci, kdy jsme schvalovali pomoc vlády z hlediska narůstajících cen pohonných hmot, kdy vláda schválila pro občany úsporu 1,50 koruny na litru. Ale než to stačila zavést do praxe, tak lidé samozřejmě ani nezjistili, že vláda nějakou pomoc dělá, protože ty ceny jely nahoru tak rychle, že prostě lidé ani nezjistili, že vláda těm lidem s pohonnými hmotami chce pomáhat.

Takže je to velmi podobná situace. Je to prostě pomoc nepomoc. Jak by řekli někteří političtí kolegové z minulých let, je to taková vládní nepomoc občanům České republiky. Takže pojďme se ale zaměřit na to, co by byla skutečná pomoc. Myslím si, že skutečná pomoc je neřešit důsledky toho, co se děje, ale řešit příčiny. Řešit důsledek znamená, že někomu dáte tisíc korun, zalátáte jednu setinu z toho, co on skutečně bude muset vydat na to, co se finančně stalo, ale ta příčina pořád figuruje.

Když teď vláda říká, že dala 177 miliard na řešení nikoliv bojem s inflací - jak řekl pan premiér, to není pravda - dala to na řešení důsledků energetické krize a inflace. Tam jsou samozřejmě valorizace důchodů a podobně. Tak dobře, já říkám, letos dáme 170 miliard, za rok dáme taky 170 miliard a za tři roky dopadneme jako Srí Lanka a všechno se to tady zhroutí, protože už nebudeme z čeho mít ty peníze dát. Celý ten státní rozpočet prostě půjde do krachu.

Takže to prostě není řešení, ale řešení je odstranit příčiny energetické krize. To znamená, jednoznačně říkáme odejít z energetické komoditní burzy. Samozřejmě aby byl dodržen zákon, z dividend polostátního podniku ČEZ vykompenzovat minoritní akcionáře, protože i v těchto věcech musí být dodržen zákon. Samozřejmě minoritní akcionáři mají své zájmy. Bohužel to byla také chyba v minulosti, kdy se prodával ČEZ.

Jde o bezpečnostní infrastrukturu, strategickou infrastrukturu, kdy ČEZ má být ve 100% vlastnictví českého státu. Protože samozřejmě minoritní akcionáři mají úplně jiné zájmy, než většinový akcionář a to je stát. Minoritní akcionáři chtějí získat co největší dividendu a nechtějí stavět další elektrárny, další bloky, protože to samozřejmě tomu ČEZ ubírá finanční prostředky a o to ta dividenda bude menší. Ale my, stát, to znamená všichni občané České republiky, máme zájem, abychom topili nebo svítili za dostupné ceny. To je přece náš zájem.

Takže tady se zájmy těch dvou skupin akcionářů úplně míjejí. Podle mě není jiná možnost, než vrátit ČEZ do rukou státu. Vykupovat akcie a až se dostaneme nad 90 %, tak zbytek těch akcionářů vyskvízovat. To je prostě bohužel jediná možnost. Stát udělal takových chyb několik. Prodal část ČEZ, prodal obchodníka s plynem. Možná už si to nepamatujete. Existovala tady akciová společnost Transgas, která byla obchodníkem s plynem pro Českou republiku. Ta byla prodána.

Teď si kupujeme ruský plyn z Německa. Němci ho kupují za šest korun. Tam se za dalších 20 korun demokratizuje a za 27 korun si koupíme my tady do České republiky už demokratický plyn. Místo toho, aby tady byl obchodník s plynem z důvodu energetické bezpečnosti a abychom si jako země, jako například Maďarsko, Rakousko, Německo a další, kupovali plyn napřímo od producentů a měli obchodníka s plynem. Takže toho budeme muset také znovu pořídit. Tyto věci z důvodu, znovu opakuji, energetické bezpečnosti, vidíme, že jsou problém.

Rád bych také, abychom diverzifikovali zdroje producentů plynu. Jestli tady někdo má jiný zdroj, který bude cenově přijatelný, ať s ním přijde a budeme určitě rádi a všichni budeme šťastni, že máme jakýkoliv jiný cenově přijatelný zdroj plynu. Ale bohužel v současné době to tak nevypadá a myslím si, že ani není pravda to, co říká vláda, že plyn na celou zimu je zajištěn, protože vláda má podepsaná memoranda o solidaritě s některými evropskými státy, hlavně s Německem.

Já jsem přesvědčen, že jakmile dojde plyn, tak přestane platit i jakákoliv solidarita. Viděli jsme to v době covidu. Viděli jsme prostě tady, že ty státy už začnou myslet samy na sebe a žádná evropská solidarita v době nouze prostě fungovat nebude. Myslím si, že to bohužel poznáme v zimě všichni.

Stejně tak budeme muset znovu pořídit české rafinérie. Ty jsme taky prodali, protože to byl výhodný byznys. Ale rafinérie dneska za poslední měsíc zvedly marže 33 krát. A my tady drtíme naše obchodníky, naše benzínové pumpy, které mají minimální marže, protože ten, kdo má ty marže a ten, kdo to kasíruje, jsou rafinérie, bohužel ne české, v cizích rukách. Prodali jsme to, prodali jsme to Polákům. Takže Poláci jezdí za 33 korun, protože mají byznys v České republice a protože to mají z čeho dotovat.

Většinu plynu nám prodávají Maďaři, protože tady nemáme českého prodejce. Takže 60 % plynu nám prodávají Maďaři v rukách státu. To jsou neuvěřitelné věci z hlediska energetické bezpečnosti, naprosto nepochopitelné.

Já tvrdím, že... Já tvrdím, že nějaká příští vláda, která nebude poskakovat podle Bruselu a nebude poskakovat ani podle Washingtonu, ale ani podle Moskvy a dalších jiných měst, ale bude poskakovat podle toho, co si přejí občané České republiky, tyto věci bude muset koupit zpátky, protože jinak se budeme plácat mezi mantinely neustále.

Chtěl bych říct, že vláda tu krizi neřeší, vláda ji jen prohlubuje, a to vše v době, kdy jen za poslední dva měsíce se cena elektřiny se na evropské energetické burze zdvojnásobila a jedna megawatthodina silové elektřiny stojí v přepočtu už více než 18 000 korun, když ještě před dvěma měsíci to bylo 5 500 korun. Nadále roste i velkoobchodní cena zemního plynu, která aktuálně na burze atakuje v přepočtu hranici 6 000 korun za megawatthodinu. Takže pokud s tím vláda nedokáže nic dělat, tak já tvrdím, a to proč to navrhuji, tvrdím, že tady hrozí katastrofa, že hrozí hluboká recese českého průmyslu, hospodářství, zemědělství, potravinářství, a samozřejmě s tím vším hrozí i růst nezaměstnanosti a porušení sociálního smíru. To jsou velmi důležité věci, proč tady navrhujeme tu mimořádnou schůzi, proč navrhuji mimořádný bod a proč chceme také hlasovat o nedůvěře vládě. Protože to vláda nezvládá, to je jednoduchá věc.

Takže to byl, to byl ten druhý bod. My na to máme řešení, máme desatero od krize ke stabilitě, energetické krize ke stabilitě, všude ho prezentujeme, prezentujeme ho hlavně občanům, aby věděli, že cesta existuje. Ale to nesmíte být poskokem ani zleva, ani zprava. Děkuji vám za pozornost.

