Ruský dron v Rumunsku. ČT hned ráno volala Foltýna

„Tento incident představuje vážnou a nezodpovědnou eskalaci ze strany Ruské federace. Rumunsko přijme nezbytná diplomatická opatření jako odpověď na toto závažné porušení mezinárodního práva a jeho vzdušného prostoru. Rumunsko informovalo spojence a generálního tajemníka NATO o okolnostech a požádalo o opatření k urychlení převodu části protidronových schopností do Rumunska. Ruská federace nadále zůstává agresorským státem, který vede nelegální válku s vážnými důsledky pro regionální bezpečnost a bezpečí občanů. Ruská federace nese přímou odpovědnost za tyto závažné a nezodpovědné akce. Rumunsko bude jednat s maximální razancí a bude usilovat o zvýšení mezinárodního tlaku na Ruskou federaci s cílem dosáhnout okamžitého a komplexního příměří,“ upozornila na sociální síti X rumunská ministryně zahraničí Oana Toiuová.
O dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbu?it în România la Gala?i cauzând un incendiu pe acoperi?ul unui bloc de locuin?e. Două persoane au fost rănite u?or, iar clădirea a fost evacuată.
Avioane ?i un elicopter apar?inând MApN au fost ridicate…
K incidentu se pro Českou televizi vyjádřil i plukovník Otakar Foltýn, bývalý koordinátor strategické komunikace ve vládě Petra Fialy (ODS).
„V zásadě jde o pokračování podobných incidentů, které nejsou nijak výjimečné poslední dva roky. Tady se může jednat o navigační chybu. Byť může být podobně pravděpodobné, že se Rusové pokoušejí testovat rumunskou protivzdušnou obranu. … Ty úmyslné a dlouhodobě předstírané úniky do vzdušného prostoru členských států NATO, které jsou mimochodem mnohem častější v případě pobaltských členských států NATO, slouží k tomu, aby si ruské zbraňové systémy načetly elektronickou obranu protivzdušných systémů států NATO. Mohlo jít o náhodu, navigační omyl nebo úmysl. Existují případy, kdy Rusko narušilo vzdušný prostor např. Polska více než třiceti drony najednou. To rozhodně žádná náhoda nebyla,“ poznamenal Foltýn.
Foltýn také konstatoval, že dostupné systémy protivzdušné obrany jsou schopné na podobné hrozby reagovat, ale jsou dost drahé.
NATO ruskou akci odsoudilo.
„Zásadně odsuzujeme ruskou bezohlednost a NATO bude pokračovat v posilování naší obrany proti všem hrozbám, včetně dronů,“ zaznělo ze strany Aliance. Vyjádření citoval např. server Kyiv Post.
NATO's First Reaction After Strike on Alliance Territory:
“Early this morning, an apartment building in Romania was struck by a drone as Russia attacked Ukrainian infrastructure near the border. We condemn Russia’s recklessness, and NATO will continue to strengthen our defences… https://t.co/5wFe8yo4Ut pic.twitter.com/x6gHlT0L3U
K incidentu se vyjádřila také Kaja Kallasová, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
„Rusko už dávno přestalo respektovat hranice. Moskvu nelze nechat beztrestně porušovat evropský vzdušný prostor. Včera evropští ministři zahraničí slíbili zvýšit tlak na Rusko, posílit podporu Ukrajiny a investovat do vlastní obranné připravenosti Evropy,“ oznámila Kallasová.
The Russian drone crash into apartments in Gala?i was a blatant and serious violation of Romania's sovereignty and European airspace.
I spoke with Foreign Minister @oana_toiu this morning to convey the EU's full solidarity with Romania.
Russia has long ago stopped respecting…
Podle Šíra Rumuni pravděpodobně požádají o konzultaci se spojenci a pravděpodobně se pokusí urychlit posílení obranyschopnosti členských zemí Aliance.
„Je samozřejmě potřeba posilovat vlastní schopnosti odstrašení tak, aby Rusové viděli, že pokud sáhnou k nějaké nepředloženosti, tak jim to nic dobrého nepřinese. A je samozřejmě potřeba podporovat Ukrajinu, protože Ukrajinci drží tu východní hranici Evropy, našeho kulturně civilizačního prostoru,“ prohlásil Šír.
K divákům promlouval z ukrajinského Záporoží.
Pro server PalramentníListy.cz se k úderu ruského dronu v Rumunsku vyjádřil i předseda ODS Martin Kupka.
„Rusko denně útočí a vraždí ukrajinské civilisty. A Putinova agrese se stále častěji dotýká také členských států v NATO. Po baltských státech došlo dnes i k zásahu domu v Rumunsku, při kterém byli zraněni dva lidé. Tohle je Rusko - rozpínavé a rozumějící jen síle. Proto musíme podporovat Ukrajinu, proto jí musíme dodávat zbraně. Jinak se můžeme dočkat ruských dronů nad Českem. Žádám proto Andreje Babiše, ať začne brát naši bezpečnost vážně a pokračuje v podpoře Ukrajiny, včetně muniční iniciativy,“ poznamenal Kupka.
Rusko za úder dronu v Rumunsku na sociálních sítích kritizoval i premiér Andrej Babiš (ANO).
„Absolutně odsuzuji další ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu, kdy jeden z dronů zasáhl i obytný dům na území Rumunska a zranil dva lidi. Česká republika pevně stojí při našich aliančních partnerech a stejně tak odsuzujeme pokračující ruskou agresi vůči Ukrajině,“ zdůraznil Babiš.
