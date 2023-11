Fialová (ANO): Obce se obávají, že se na ně něco chystá, že jsou obejity

reklama

Já moc děkuji za slovo. Já jsem se hezky na pana ministra usmála, protože on ví, co přijde. A budu navazovat na svého kolegu předřečníka Martina Kolovratníka, kde bych se chtěla vyjádřit k některým pozměňovacím návrhům, které se objevily právě v druhém čtení. Já už jsem to tu diskutovala i při druhém čtení a upozorňovala na některé věci ohledně komunikace s těmi obcemi. Anketa Souhlasíte s tím, že koalice SPOLU jde společně i do eurovoleb? Ano 2% Ne 16% Vůbec mě tato koalice nezajímá 82% hlasovalo: 3585 lidí

Já jsem ze severních Čech, z Ústí nad Labem a máme úplně stejný problém, který tu byl zmíněn. Například s trasováním vysokorychlostní trati Praha - Drážďany, kde pan ministr svým vlastně dílčím územním rozvojovým plánem a svým pozměňovacím návrhem tady v úvodním slovu garantoval to, že budou zachovány všechny procesy, které k tomu náleží. Já jsem za to ráda, že jste to takhle řekl, ale nicméně není divu, že některé obce po těch zkušenostech se tohoto obávají a obracejí se na nás, že mají jistý strach, že budou z toho procesu nějak vyjmuty a budou obcházeny. Proto třeba se striktně vyjádřily i ve Sdružení místních samospráv v dopise, který jsme všichni včera obdrželi, já vám ho tu pak budu citovat, protože se nejedná jenom o obce v severních Čechách, ale jedná se i o obce třeba v Moravskoslezském kraji ohledně zasahování do těžby nerostných surovin, a přijde mi fér, když už budu tady říkat to stanovisko, nebo nebylo by ode mě fér, abych se soustředila jenom na problematiku, která se týká mě osobně, ale i ostatních obcí.

Já se chci v této souvislosti zeptat pana ministra, proč tento záměr, který jste podal jako pozměňovací návrh, nebyl přímo součástí u samotného návrhu zákona liniového, protože kdyby to tak bylo, tak bych tady možná dnes nestála a nepředkládala vlastně stanovisko Svazu měst (?), Sdružení místních samospráv, protože by byly samozřejmě zohledněny veškeré dopady a v rámci připomínkového řízení by ty obce byly s touto problematikou seznámeny a mohly své obavy vyjádřit samozřejmě při meziresortním připomínkovém řízení. Což se samozřejmě takto nestalo a tím pádem se to stává i u těch ostatních věcí, a pokud je i shoda s Ministerstvem pro místní rozvoj, kterému patří územní plánování, tak by nebyly ty obavy, že se vlamujeme do nějakého systému, který tady funguje, který sice je v plánu nějakým způsobem rekodifikovat a celý ten proces nějakým způsobem zjednodušit, a mohlo to být vyřešeno už v rámci samotné přípravy toho zákona.

Takže to je můj zásadní dotaz, protože pak není divu toho, že obce se nějakým způsobem bojí a brání, že budou omezeny na svých právech s tím, že já bych vám teď, nevím, jestli jste ho všichni postřehli, ten dopis Svazu (správně: Sdružení) místních samospráv, a ráda bych vám to ocitovala, protože dorazil včera, a některé ty obavy byly buď vysvětleny na samotném výboru, tak by bylo fajn, protože dnes nás spoustu obcí sleduje, aby to tu pak zaznělo jako odpověď na mikrofon, jak se k tomu budete stavět. A čtu ho proto, že jste možná někteří z vás neměli možnost ho zaznamenat, protože opravdu dorazil včera, protože díky procesu toho, že jsme měli devět dní zkrácený proces na vyjádření. Mezi druhým a třetím čtením zasedal hospodářský výbor. A oni čekali na to, co v hospodářském výboru projde, tak určitě neměli dostatek času k tomu zaujmout k některým dalším pozměňovacím návrhům adekvátní stanovisko. A tohle jsou ty, které je nejvíce trápí.

„Dovolujeme si vás kontaktovat ve věci sněmovního tisku 410 liniového zákona, který by měl být projednáván ve třetím čtení v pátek 3. 11. 2023. Tento tisk je v základu transpoziční novelou doplněnou o několik pozměňovacích návrhů, které mění jiné zákony, jako je horní zákon, atomový zákon, stavební zákon a podobně. Vzhledem k absenci dopadové analýzy těchto pozměňovacích návrhů a častým připomínkám našich členských obcí jsme nuceni se vůči některým návrhům vymezit.

Sdružení místních samospráv České republiky zastupuje více než 2 300 obcí, především menší obce, na které obsah některých předkládaných pozměňovacích návrhů bude mít zásadně negativní vliv. Některé pozměňovací návrhy totiž nejen snižují práva účastníků řízení, omezují ovšem i práva dotčených orgánů samospráv, vlastnických práv a významně oslabují ochranu veřejných zájmů. Věříme, že všichni sledujete stejný záměr, kterým je urychlení výstavby liniových a energetických staveb. Nicméně vzhledem k absenci analýzy dopadů těchto pozměňovacích návrhů a četným připomínkám obcí z území se obáváme, že ve výsledku mohou vést změny naopak k budoucím soudním sporům a zkomplikovat výstavbu těchto staveb.

Za nejproblematičtější pozměňovací návrhy považujeme za prvé dílčí rozvojový plán, písmeno N1 v usnesení hospodářského výboru. Tento návrh je zásahem do právní nejistoty nejen samospráv, tedy obcí a krajů, ale také vlastníků pozemků. Zároveň zcela narušuje koncept územního plánování a jeho hierarchii, tříští jednotu územního plánování. Proti takovému postupu se již v minulosti vymezila Legislativní rada vlády, proto lze předpokládat, že při standardním postupu by byla podstata rozporována jak v mezinárodním (správně: mezirezortním) připomínkovém řízení povinnými připomínkovacími místy, ale také přímo Legislativní radou vlády.

Za druhé je to pozměňovací návrh - těžba nerostných surovin a ložiska strategického významu - písmeno A55 až A71 v usnesení hospodářského výboru. Tento pozměňovací návrh mění vyvlastňování a omezování vlastnických práv, snižuje ochranu veřejných zájmů, jako je ochrana vodních zdrojů, a dává pravomoc vládě, aby nařízením stanovila oblasti těžby - ložiska strategických nerostů. Pokud by tento návrh byl předložen do mezirezortního připomínkového řízení, byl by rozporován povinnými připomínkovými místy, zřejmě by bylo navrženo i doplnění, které by podporovalo ochranu vodních zdrojů. O možné protiústavnosti pravomoci vlády stanovovat formu nařízení ložiska strategických nerostů by jednala Legislativní rada vlády, stejně jako o případném návrhu na zastropování objemu vytěžené suroviny ve veřejném zájmu, která by byla určitě pro domácí trh a pro export. Zdůrazňujeme zde obavu o významné snížení ochrany vodních zdrojů pitné vody jako nenahraditelného veřejného statku.

Ing. Eva Fialová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A za třetí se jedná o lex atom - písmeno A45 až A54 v usnesení hospodářského výboru. Návrh přináší urychlení výstavby - příprava, povolení - pro energetickou bezpečnost ve formě výjimek z obecných předpisů. Tento návrh předkládá vymezení staveb široce a neurčitě, zrychlením dochází k omezení práv účastníků - mezi nimi i obcí - a povolování by mělo probíhat bez možnosti odvolání. Stejně jako u předchozích dvou bodů, i zde předpokládáme obrovské zatížení soudů z důvodu zavedení protiústavního (správně: prvoinstančního) rozhodování.

Na základě výše uvedeného bychom vás za Sdružení místních samospráv chtěli požádat, abyste nehlasovali pro ty pozměňovací návrhy, které ve své obecnosti v budoucnosti povedou k oslabení veřejného zájmu a ztrátě nenahraditelných hodnot."

Moc děkuji za vyslechnutí. Vím, že to bylo delší. A chtěla bych také říci a možná i poděkovat panu ministrovi, že při jednáních je velice korektní a snaží se najít tu shodu, aby byly samosprávy víceméně ubezpečeny, že se s nimi počítá. Toto je férové tady korektně říci, že to tak probíhá. A ten korektní přístup ze strany pana ministra je strašně příjemný. Nicméně díky těm zkušenostem a díky tomu, že to bylo nahráno až jako pozměňovací návrhy při druhém čtení, tak se obce obávají, že se na ně něco jako chystá, že jsou prostě obejity. A ony by chtěly znát jenom tu logiku, proč to bylo jako pozměňovací návrh, aby se s nimi dál počítalo, lépe mluvilo a byla vyvrácená ta obava.

Budu moc ráda, pane ministře, pokud na to odpovíte. Jinak jako mým cílem není říkat, že liniový zákon je špatně. Já jsem trošku ve schizofrenní situaci. Uvědomuju si, že liniový zákon je potřeba. Nemám ráda obce, které nepřicházejí s náhradním řešením a jenom říkají, u nás ne, ať je to u sousedů. Ale je mi líto obcí, které opravdu přicházejí s nějakým návrhem, chtějí komunikovat, chtějí se dohadovat. A ty tady oprávněně teď budu hájit a ptát se, proč to tam bylo nahráno tímto způsobem a proč s nimi nebylo komunikováno. Děkuju za odpověď.

Psali jsme: Fialová (ANO): Sáhneme všude, abychom co nejvíc peněz vybrali... to jste si říkali? Fialová (ANO): Nezkoušejte nás tady vydírat. Takhle fakt ne Fialová (ANO): Nechápu, proč MMR neustále odmítá připomínky jednotlivých svazů Fialová (ANO): Dochází k nárůstu nelegálního trhu, systém v této oblasti selhává

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama