Fifka (ODS): Vliv životního stylu na lidské zdraví

reklama

Místopředseda výboru pro zdravotnictví a poslanec Petr Fifka uspořádal v Poslanecké sněmovně PČR kulatý stůl na téma „Vliv životního stylu na lidské zdraví“, kterého se zúčastnili lékaři, propagátoři zdravého životního stylu, odborníci ze SZÚ, zástupci nutričních terapeutů, výrobců nealkoholických nápojů a odborníci na fitness a wellbeing. V debatě zazněla řada informací a podnětů, jak zlepšit zdravotní gramotnost obyvatelstva a tím prodloužit dobu života ve zdraví občanů ČR, která zaostává za průměrem EU. Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7857 lidí

„Kvalitní a dostupnou zdravotní péči pro všechny občany považuji za jeden z pilířů moderního a úspěšného státu. Pro zajištění tohoto cíle je nutné zdravotnímu systému poskytnout nezbytnou podporu v podobě transparentního, předvídatelného a dostatečného finančního zajištění. V posledních letech ale čelí celý zdravotní systém velkému finančnímu tlaku. Naše země je naštěstí obdařena velmi vyvinutým zdravotnictvím, které stojí na bázi solidarity, ale zároveň jsme otevřeni stále se rozvíjejícím moderním medicínským technologiím a léčbám. Dalším fenoménem je například nedostatek lékařů a rostoucí náklady na jejich platy. Jednou z možných cest, jak udržet zdravotnictví dlouhodobě financovatelné, a přitom držet krok s moderní medicínou, je to, že se zaměříme na prevenci nemocí, zejména těch civilizačních, kterými trpíme více, než bychom trpět měli,“ říká místopředseda výboru pro zdravotnictví a poslanec Petr Fifka (ODS).

„Dnes jsme byli svědky dvou momentů, kdy se může takto široká komunita lidí shodnout bez ohledu na politickou náležitost. Zdraví je pro nás společný jmenovatel, na kterém můžeme pracovat. Bez ohledu na to, zda reprezentujeme byznys, neziskové organizace, politiku. Dokážeme se o tom bavit. Proto bych chtěl, aby se stát učil zapojovat se a spolupracovat s občanskou společností. Máme-li řídit to, co máme před sebou, byl bych rád, abychom to řídili na základě dat, abychom viděli, kam směřujeme,“ zhodnotil diskusi Tomáš Šebek, chirurg, propagátor zdravého životního stylu a zakladatel platformy Ministr Zdraví.

„Chybí nám celospolečenské uznání zdraví jako nadresortní hodnoty, ochrana veřejného zdraví by neměla být v rozporu s ekonomickými zájmy výrobců i státu. Stát má efektivní nástroje v regulaci podnikatelského prostředí i v podpoře zdravotní prevence, které zatím nevyužívá dostatečně. Primární prevence je souhrn postupů a opatření na podporu zdraví, pro předcházení nejzávažnějších nemocí, nejčastějších příčin invalidity a úmrtnosti,“ říká Alena Šteflová, členka předsednictva ČLS JEP, členka Stálého výboru WHO Evropského regionu a spoluzakladatelka Ústavu pro zdravotní gramotnost.

PharmDr. Petr Fifka ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zdravotnický holding AKESO se stává jedničkou v péči o duševní zdraví v Česku Ministerstvo zdravotnictví: Nová opatření k omezení škodlivého marketingu náhrad mateřského mléka Krumer (SPD): Zdraví je náš nejvzácnější majetek, vydělávají ale na něm i druzí „Sladkosti zdanit jako cigarety.“ Poradce Havlíček a nákupy jídla. Zlé pravdy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama