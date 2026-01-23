Filip (KSČM): Chceme v komunálních volbách uspět

Co nás letos čeká doma
V současné době mnoho lidí diskutuje o velké dynamice v mezinárodních vztazích a nejde jen o Ukrajinu, Venezuelu nebo Grónsko, nebo o Irán a Izrael. Jde o to, že svět se začal vyvíjet jinak, než si mnozí představovali a očekávání se nenaplňují. A mnozí lidé, kteří předpokládali určité výsledky jednání, jsou překvapeni.
Jistě by bylo možné se nad tím zamýšlet, ale to není předmětem mého sdělení. Dovolte, abych připomenul, že letos na podzim se budou konat komunální volby. Tedy volby do obcí a měst v místech, kde žijeme. Není to věc, která by nás neměla zajímat, ba právě naopak. Pořád platí, že je potřeba sice myslet globálně, ale řešit věci lokálně. Tam, kde žijeme, nás okolí přece nejvíc ovlivňuje, a to jak pozitivně, tak negativně. A těch problémů bývá vždy víc než dost.
U nás v Jihočeském kraji budou komunální volby také o tom, jací lidé, které jsme znali z různých politických stran, se náhle stanou novými kandidáty, pro volby do měst a obcí na jiné kandidátní listině. Zejména se to týká bývalých poslanců a zastupitelů za ODS, kteří se nyní budou tvářit, že s politikou Petra Fialy nic neměli a že jsou novými politiky hnutí Martina Kuby. Podobné to bude u TOP 09 nebo STAN, a ani Piráty nemohu vynechat. Tyto strany jsou odpovědné za devastaci české ekonomiky, za snížení důchodů, za vyšší státní dluh, za kauzy jako Dozimetr, nepřiznané peníze v kampeličce, neochotu řešit problémy vlastních občanů a utrácení peněz na Ukrajině nebo pro válečné účely, včetně nákupů předražené vojenské techniky.
Nás ale musí zajímat, jak budeme žít tady doma. Jestli je dost bytů, resp. jestli se alespoň začali stavět, aby tak šíleně nerostla cena bydlení. Jestli je dostatek léků, jestli nejsou předražené a zda lékárny jsou i jinde než ve velkých městech. Jaká bude sociální péče a kolik bude stát. Zda bude dokončena dopravní infrastruktura a mohl bych pokračovat…
KSČM chce v komunálních volbách uspět. Budeme sestavovat kandidátní listiny jako před čtyřmi roky z těch, kteří mají vizi, co se svou obcí, se svým městem dělat, jak své bydliště rozvíjet. V Českých Budějovicích chceme znovu najít dost takových lidí, jak z KSČM, tak ze spolupracujících organizací a politických stran, když základem programu bude právě Práce a Solidarita, skutečné principy levicové politiky.
Myslím, že to bude jeden z hlavních úkolů, které máme před sebou. Je to důležitější než pouhé diskuse o současném rozbouřeném světě bez pravidel, resp. s pravidlem moci jen těch silných.
JUDr. Vojtěch Filip
