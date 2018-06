Fleischer (SPR-RSČ): Kampaň začala - politici vědí o mimořádných volbách

Pokud si přečtete moje články z předvolební kampaně a dnešní články některých politiků, najdete nápadnou shodu.

„Skopeček (ODS): Dokud se nezačne více stavět, nic moc se nezmění“

O potřebě stavět jsem psal ve svém článku i v programu před volbami 2017.

„Svoboda (KDU-ČSL): Kybernetická bezpečnost a užší spolupráce s NATO“

Kybernetická bezpečnost a mnou psaný článek o potřebě kooperace se zeměmi NATO a USA jsem psal a vše je dohledatelné na webu SPR-RSČ.

Tak bych mohl pokračovat dále. Ovšem můj program nebyl nikdy veřejnoprávní televizí publikován a nikdo ze SPR-RSČ nebyl pozván do živých televizních debat lídrů do voleb do Poslanecké sněmovny.

Předem schválení Piráti a STAN však dostali přednost. ODS ani ČSSD neohrozí.

Tehdy jsem sklízel poznámky o tom, že můj program je populismus. Dnes se tyto věty opakují ústy starých politiků a je to výborný program.

Starých politiků, kteří sedí v PS PČR dvě a více období a měli a mají pravomoc právě tyto věci nyní změnit, když se tak krásně v novinách shodnou. Ale neudělali a nedělají proto vůbec nic a nebudou proto dělat i když je zase zvolíte vůbec nic.

Parlament potřebuje obměnu starých stran za nové, jinak se nic nezmění a budeme žít v tom, co tu máme od listopadu 1989.

Stále se zhoršující kvalita politiků, protože staré partaje nemají lidi a tak nastupují tupé loutky. Myslíte, že ti budou pracovat pro lidi?

ODS si zaplatila promo ve všech médiích, kde se lže o zvyšující se oblibě ODS. A proč by tomu tak mělo být? Čím by si to pasívní a škodící ODS zasloužila? Bídou statisíců rodin, exekucemi na jejich majetek, dlouhodobě tlumenými mzdami a v EU nejdynamičtěji rostoucími nájmy, což vše je z dílny právě ODS? A kde jsou Topolánkovy sliby, že zjednoduší agendu podnikání a sníží daně?

Opět slyšíme – snížíme daně! A z čeho budeme financovat stát, když všechno rozkradete? Snížíte daně? Ale až po příštích volbách? Tak to udělejte teď, když se v heslech všichni shodujete a sedíte v parlamentu a můžete to udělat a máte k tomu mandát!

A lidé? Vy jim ještě věříte?

