Fleischer (SPR-RSČ): Ministerstvo spravedlnosti povede majitelka půjčkové a insolvenční společnosti

Na serveru insolvencí a exekucí, který je ve vlastnictví Sideras Affil Group s.r.o., dominuje jméno "Insolvenční správce Mgr. Ing. Ondřej Malý" – manžel současné ministryně spravedlnosti, kterou protlačil trestně stíhaný dotační podvodník Andrej Babiš do vládní funkce.

Tak jako Agrofert, i Sideras Affil Group s.r.o. je pochybná společnost, avšak zapsaná až v roce 2014 a vedená 40 letým Kostasem Siderasem, který se nedávno z Vrbna pod Pradědem přestěhoval na Prahu 10, Hostivař.

Je jediným vlastníkem s celkovým vkladem jen 100,- Kč.

Na serveru můžeme objevit insolvenční firmičku manžela nově navrhované ministryně spravedlnosti Taťány Malé.

Komunistický aparát Agrofert slovenského kriminálníka a udavače Štátnej Bezpečnosti, se tak ujímá resortu spravedlnosti, ale i vymáhání výpalného pod razítkem státní justice.

Po energetice, potravinářství a zdravotnictví se Andrej Babiš zmocnil již celé České republiky a bude vydírat české občany, prostřednictvím exekučního průmyslu, který mu ohlídá jeho věrná stranická soudružka Taťána Malá.

Po rezignaci ministra spravedlnosti JUDr. Pelikána očekávali odborníci nástup na post ministra spravedlnosti bývalého šéha ústavně právního výboru PS PČR a Pelikánova náměstka JUDr. Tejce, avšak Babiš si prosadil svoji obhájkyni Taťánu Malou, navzdory kritickým hlasům, které Malé vyčítaly možný střet zájmů kvůli vlastnictví firmy zabývající se insolvencemi, nebo kontroverzní výroky týkající se „odložení“ Babišova trestního stíhání na dobu po skončení jeho vládnutí či nedostatečné vzdělání na tak vrcholnou vládní funkci.

Babiše to však moc nezajímá a podstatné pro něj je, že takto získá kontrolu nad svým vlastním trestním stíháním a také nad vybíráním výpalného v České republice, které se děje léta pod rouškou exekucí a insolvencí.

Svým výběrem nové ministryně spravedlnosti Babiš šokoval jak politiky, tak experty z justiční a právní branže.

Jak uvádí server Novinky.cz, Taťána Malá vystudovala ekonomiku na Mendelově univerzitě v Brně a práva narychlo na Panevropské vysoké škole v Bratislavě. Právě tamní diplom však české školy příliš neuznávají a pochybují o kvalitě vzdělání.

Malá od svého vstupu do hnutí ANO v roce 2013 vždy dokazovala pevnou stranickou loajalitu a neochvějně vystupovala jako Babišova věrná zastánkyně. Mnohé například zaskočila začátkem roku, když se ve Sněmovně hlasovalo o vydání Babiše k trestnímu stíhání za Čapí hnízdo.

Ředitel české pobočky nevládní organizace Transparency International (TI) David Ondráčka upozornil, že loajální Malá získá velké kompetence, kterými může ovlivnit průběh Babišovy kauzy. „Dnes je takový systém, že ministr spravedlnosti může navrhnout odvolání nejvyššího státního zástupce vládě, a to je jistá páka tlaku na nezávislou soustavu státních zastupitelství. Netvrdím, že to udělá, ale ty výroky jsou v úplném rozporu se základem právního státu,“ řekl Právu.

Na její údajně nedostatečné vzdělání a zkušenosti narážel v příspěvku na svém twitterovém účtu i bývalý ministr sparvedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil. Ten jako překážku k jejímu jmenování zmínil i možný střet zájmů, který plyne z jejích vazeb na insolvenční firmu.

Poté, co Právo před dvěma týdny na podnikání Malé upozornilo, převedla svůj podíl ve firmě na manžela Ondřeje Malého. Ten působí jako advokát a insolvenční správce, zároveň podle obchodního rejstříku vystupuje jako majitel společnosti nabízející mikroúvěry.

Ministerstvo spravedlnosti tak povede majitelka insolvenční a splátkové společnosti. Jak dokonalá kombinace výroby dluhů a vydírání občanů a to s dohledem nové ministryně spravedlnosti Malé.

Je čas odstranit Andreje Babiše a neprodleně zahájit šetření ohledně veškerých aktivit tohoto nebezpečného komunistického slovenského zloděje, který přišel v České republice k neskutečně velkému majetku a de facto ovládá celou zemi. Nyní i justici, čímž se stává nejnebezpečnější osobou, jejíž likvidace a uvěznění je na pořadu jako první a nejdůležitější věc v oblasti národní bezpečnosti.

Drzost Babiše nezná mezí a půjde dál až do zabíjení lidí. Nezná překážky a touží po moci a vlivu a to nejen v České republice. Má silného spojence, podpůrce českých soukromých exekutorů a současného prezidenta a notorického alkoholika Miloše Zemana, který byl ve své prezidentské kampani financován vymahačskými firmami a pro svoji častou opilost byl zmiňován v mnoha zahraničních televizních zpravodajských pořadech, když se opilý dopotácel k prohlídce korunovačních klenotů, krátce po nástupu do funkce prezidenta ČR. Zeman stál mj. v roce 2001 i u zrodu zákona, který zavedl nejkrutější systém exekucí na světě.

Vláda, kterou prosazují Babiš se Zemanem se nesmí nikdy oficielně schválit, nesmí a nebude jí vyslovena důvěra a musí být vypsány nové parlamentní volby. Jde o střet zájmů a prorůstání insolvenční a exekutorské mafie do vedení státu a fanynka Babiše Malá se nesmí nikdy stát ministryní spravedlnosti. Byl by to poslední krok k úplnému převzetí neomezené moci slovenského udavače StB a současného mafiána a privatizačního a dotačního zloděje Babiše, kterému se již podařilo nakrást v České republice strategické podniky, jejichž produkty jíme a získává justici, která nás bude ve prospěch Babiše, vydírat formou exekucí a insolvencí, vedených Babišovou prodlouženou rukou a navrhovanou ministryní spravedlnosti Taťánou Malou.

To vše za podpory Miloše Zemana, který i přes odpor veřejnosti prosadil jmenování trestně stíhaného Babiše do funkce premiéra.

Věřím, že i nejzarytější volič ANO nyní konečně prozří a bude protestovat a volit proti nové totalitě a proti impériu slovenského kriminálníka Babiše a jeho pochybné partaji ANO. Vězení a deportace Babiše zpět na Slovensko je jediným řešením, jak očistit Českou republiku od nejnebezpečnější mafie, jakou si dovedeme představit a jakou kdy Česká republika zažila, a to nejen ve formě závadných potravin, kterými nás Babišovy firmy celá léta krmí. Dost bylo Babiše!

