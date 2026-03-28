Goláň (ODS): Úmysl správný, provedení nikoliv

V Senátu jsme řešili českou vlajku. A nebyla to formální debata. Poslanecká sněmovna nám postoupila návrh, který zavádí 30. březen jako Den české vlajky. Úmysl správný, provedení bohužel nikoliv. Návrh nepracoval ani s přesným pojmem „státní vlajka“, jak jej zná Ústava, a z celkem sedmi státních symbolů vyzdvihoval pouze jeden.
Naše vlajka si úctu bezpochyby zaslouží. Stejně jako státní hymna, státní znak nebo státní pečeť. Proto jsem podpořil pozměňovací návrh, který místo zavádění nového dne rozšiřuje význam 28. září, Dne české státnosti, na všechny státní symboly jako celek.
Vlastenectví není o symbolech samotných. Je o tom, zda věci děláme správně, a to i v zákonech. Zákon se nyní vrací do sněmovny. Uvidíme, jak se k tomu postaví.
