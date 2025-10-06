Gregor (Motoristé): Rozhodně to není naše cílová rovinka. Toto je startovací čára

Gregor (Motoristé): Rozhodně to není naše cílová rovinka. Toto je startovací čára
Lidé, bez kterých bychom to nezvládli. Naše Moravskoslezská parta. V tvrdém kraji v konkurenci Babiše, Konečné a Stanjury pomohli dostat Motoristy do parlamentu. Vaše hlasy byly to nejdůležitější.

Mnoho lidí sleduje debaty a kouká na sítě. Ale volby jsou i o těžších věcech. Stovky hodin strávených v ulicích. Někdy příjemně při povídání s vámi, jindy v dešti i zimě při rozdávání volebního programu. Přemlouvání známých, příbuzných a přátel. Jsem hrdý na náš kraj. A na všechny, kdo se v něm zapojili do kampaně. Zdarma, na úkor vlastního času s rodinou a za cenu celoroční únavy, kruhů pod očima a stresu z toho, jak to dopadne.

Některé z mých spoluválečníků jste mohli najít i na kandidátce. Jsou to starostky a starostové, učitelé, sestřičky, živnostníci, a hlavně úplně obyčejní lidi jako my všichni. Někteří z nich udělali úžasný výsledek, a i když ZATÍM nejsou poslanci, jsou taktéž nejdůležitějšími články Motoristů, které s vámi tvoříme.

Jirka Vlk, Liana Janáčková, Lenka Drozdová, Kuba Veverka, Iveta Magnusková, Štefan Gabčo, Lukáš Bršták, Jarda Vlk, Tom Messing, Tom Luzar a tři desítky kandidátů, desítky dobrovolníků a členů, jejich rodiny, známí. Straníci, nestraníci a taktéž desítky dobrovolníků z řad mých vrstevníků, spolužáků - Motorgenu.

Děkujeme vám! Teď to začíná. Děkuji taktéž za více než osm tisíc preferenčních hlasů. Ale bez moravskoslezské party, kterou mám tu obrovskou čest vést, bych nezískal ani jeden. Jsem stále dojatý a vděčný, že vás a náš nádherný kousek Moravy a Slezska mohu zastupovat v parlamentu.

Je to začátek něčeho velkého a rozhodně to není naše cílová rovinka. Toto je startovací čára.

VÁŠ poslanec Matěj Gregor

