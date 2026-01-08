Kálalová (SOCDEM): Trump kašle na mezinárodní právo i právo na sebeurčení

Včera Gaza, dnes Venezuela, zítra Grónsko!
Trumpovo chování mi připomíná situaci před první světovou válkou, kdy si mocnosti kolíkovaly svět...
Bohužel s chutí roste hlad! Pokud se Trumpovi podaří ovládnout Venezuelu a splnit svůj hlavní cíl - ovládnout venezuelskou ropu, tak určitě bude mít zálusk na další země. Ostatně už teď na ně bezostyšně ukazuje a mluví o zájmech USA...
Grónsko a další země Latinské Ameriky rozhodně nemohou být v klidu, protože Trumpovi není nic svaté. Trump kašle na mezinárodní právo i právo na sebeurčení.
