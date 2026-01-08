Kálalová (SOCDEM): Trump kašle na mezinárodní právo i právo na sebeurčení

09.01.2026 4:29 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k politice Donalda Trumpa.

Kálalová (SOCDEM): Trump kašle na mezinárodní právo i právo na sebeurčení
Foto: SOCDEM
Popisek: SOCDEM - logo

Včera Gaza, dnes Venezuela, zítra Grónsko!

Trumpovo chování mi připomíná situaci před první světovou válkou, kdy si mocnosti kolíkovaly svět...

Bohužel s chutí roste hlad! Pokud se Trumpovi podaří ovládnout Venezuelu a splnit svůj hlavní cíl - ovládnout venezuelskou ropu, tak určitě bude mít zálusk na další země. Ostatně už teď na ně bezostyšně ukazuje a mluví o zájmech USA...

Grónsko a další země Latinské Ameriky rozhodně nemohou být v klidu, protože Trumpovi není nic svaté. Trump kašle na mezinárodní právo i právo na sebeurčení.

Psali jsme:

Kálalová (SOCDEM): Důstojný život začíná tím, že máte kde bydlet
Včera Palestina, dnes Venezuela, zítra… Z akce proti „fašistům z Washingtonu“
Kálalová (SOCDEM). Rodinám chybí peníze
Maláčová (SOCDEM): Řešením je „vídeňský recept bydlení“

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

USA , Venezuela , Trump , SOCDEM , Kálalová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Získají USA Grónsko?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Vladimíra Ludková byl položen dotaz

Co si myslíte o koalici SPOLU?

Jste pro aby byla zachována? Nebo myslíte, že bez ní na tom bude ODS líp?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Komínek (KSČM): Účelové ohýbání reality podle momentální politické potřeby

7:04 Komínek (KSČM): Účelové ohýbání reality podle momentální politické potřeby

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nynější zimě.