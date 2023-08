Gregorová (Piráti): K umělé inteligenci politici i valná část veřejnosti přistupují poměrně vlažně

reklama

Jejím cílem je ukázat, kolik toho už AI (nejen) v komunikaci a prezentaci zvládne, ale také se o tom bavit s odborníky. Další experimenty budou následovat.

„K natočení úvodního videa mě zčásti inspiroval YouTuber a tvůrce Casey Neistat, který si nechal podobné video navrhnout od ChatGPT. Oběma se nám myslím podařilo ukázat jednu věc. Jeho záběry z dronů či prezentace ulic New Yorku, v mém případě výhody i úskalí umělé inteligence na pozadí profesionální kanceláře, mají jedno společné: postrádají lidskost. Naučí se novější modely větší osobnosti, anebo si naopak my zvykneme na bezbarvost AI? Odpovědi zatím nemáme, ale tím spíš bychom se o těchto věcech měli začít otevřeně bavit už dnes,“ říká europoslankyně.

Video (ZDE) je prvním výstřelem kampaně s názvem „Píše se to AI“. „Letní období jsem chtěla tradičně věnovat osvětě. Volba padla jednoznačně na umělou inteligenci, ke které dosud politici i valná část veřejnosti přistupují poměrně vlažně, přestože už dnes dramaticky proměňuje způsoby, jakými jsme zvyklí fungovat,“ vysvětluje Markéta Gregorová.

Kampaň chce ukázat, jak by mohla společnost z umělé inteligence těžit, ale také na co by si měla dát pozor a na co všechno je třeba se už dnes aktivně připravovat, ať už ve veřejném životě či politickém pozadí. Markéta Gregorová bude veřejnost co nejpřístupnější formou zasvěcovat do procesu vytváření zákona o AI. Kromě dalších spotů nabídne např. i podcasty s experty a expertkami v oblasti AI. Pirátka s kampaní objede města napříč celou republikou.

Veškerý nový obsah, články, videa, podcasty i tipy budou k nalezení na oficiálním webu kampaně ZDE. Aktuality je možné sledovat také na Instagramu ZDE. Kampaň je financována z prostředků frakce Greens/EFA.

Bc. Markéta Gregorová Piráti

Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.

