Gregorová (Piráti): Kdo by měl vyjednávat za Evropu? Možná Zelenský

Mezi hlavními tématy letošního ročníku dominovala válka na Ukrajině, transatlantické vztahy a otázky společné evropské obrany.

Jedním z nejvýraznějších a zároveň nejkontroverznějších momentů bylo páteční vystoupení amerického viceprezidenta J. D. Vance, na které Gregorová reagovala nejen zdviženým obočím. „Je nepřekvapivé, ale ostudné, že se hlavní představitel našeho největšího bezpečnostního spojence ani slovem nezmínil o Rusku, Ukrajině či Číně, ale místo toho sám napadne Evropu. Trump chce údajně války ukončovat, ale jeho zástupci rozdmýchávají války kulturní,“ kritizovala Gregorová.

„Je stále patrnější, že Evropa se musí postavit na vlastní nohy, pokud jde o obranu a bezpečnost. Spojené státy už nejsou spolehlivým partnerem – jejich zahraniční politika je stále více nepředvídatelná, orientovaná na vnitropolitické zájmy a často přehlíží evropské priority. Nemůžeme si dovolit být jen pasivními příjemci jejich rozhodnutí, která se mnohdy mění ze dne na den. Je čas, aby Evropa přestala spoléhat na to, že Washington bude automaticky hájit naše zájmy, a místo toho převzala větší odpovědnost za svou vlastní bezpečnost,“ dodala Gregorová

„V následujících týdnech se musí Evropa rozhodnout, kdo bude reprezentovat její jednotnu pozici. Ta osoba musí mít podporu členských států a dostatečnou odvahu postavit se přímo před americké lídry a dát jim jasně najevo, že se nejedná o nás bez nás. Kdo by to ale jeho být? Na jednu stranu vidím naději, že se Německo a další státy probouzejí v otázce společné evropské obrany. Na druhou stranu, společnou evropskou armádu zmínil pouze jeden lídr: Volodymyr Zelenský. Možná by měla Ursula von der Leyen zvážit, zda neudělit mandát jemu, aby za Evropu vyjednával. Je to lídr, který nejenže má přímý kontakt s Donaldem Trumpem, ale má také největší zájem na tom, aby Evropa byla silná, chráněná a jednotná,” uzavřela provokativně Gregorová.

Již na konci minulého týdne v reakci na plánované setkání mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem o mírovém plánu pro Ukrajinu Gregorová iniciovala výzvu k jednotné evropské reakci. Dopis skupiny europoslanců adresovaný předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi, předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen, vysoké představitelce EU Kaje Kallas a komisaři Andriusi Kubiliusovi jasně deklaruje, že mírová jednání nemohou probíhat bez plné účasti Ukrajiny a EU.

