Grois (ČSSD): Znojemská radnice zve na Den otevřených dveří, prohlídky staré školy i podzemí

O samotném projektu podá zájemcům informace sám starosta Znojma Jan Grois: „Úspěšné získání podpory pro náš projekt Centra obnovy společného kulturního dědictví je velkým úspěchem. Je to první krok k oživení naší národní kulturní památky, a proto je také letošním tématem. Návštěvníkům radnice budu po celou dobu k dispozici. Diskutovat ale můžeme i o jiných věcech,“ říká starosta. Se starostou Groisem se veřejnost může setkat v zasedací místnosti zastupitelstva.

Prohlídky radnice budou začínat každou půl hodinu v čase od 9.00 do 12.30 hodin. Ve vestibulu radnice přivítá návštěvníky cimbálová muzika Vinohrádek. Na dvou panelech zde najdou lidé informace k projektu Centra obnovy společenského kulturního dědictví v Louce. Budou mít možnost se podepsat do návštěvní knihy a nová kavárna BALANCE coffee/vine jim nabídne ke koupi výbornou kávu. V rámci prohlídky si poté prohlédnou pracovnu starosty a dalších zástupců vedení města nebo nahlédnou v zasedací místnosti rady do kronik města Znojma, které pro tuto příležitost zapůjčí Státní okresní archiv Znojmo. Návštěvníci zde budou mít jedinečnou možnost poznat nynějšího kronikáře města Znojma.

Kromě budovy radnice bude možné v Obrokové ulici navštívit i druhou budovu Městského úřadu (Obroková 10), konkrétně obřadní síň a matriku, dále zasedací místnost v mezipatře, kde budou vystaveny vítězné práce výtvarné soutěže na téma Vzpomínka na letošní vinobraní a ke zhlédnutí zde budou oceňované propagační filmy města Znojma od bratří Otrubových. Zdarma zájemci vystoupí i na radniční věž.

Doprovodný program: komentované prohlídky staré školy v Louce i novinky v podzemí

Každý návštěvník může využít jízdu vláčkem zdarma a vydat se na komentovanou prohlídku budovy staré školy v Louce. Zájemce o prohlídku provede architekt Vratislav Zíka, který je do projektu Centra obnovy společného kulturního dědictví zapojen. Odjezd vláčku je z Masarykova náměstí v 10.30, 11.30 a 12.30 (jízdenkou bude mince s klášterem). Samotné prohlídky proběhnou v 11.00, 12.00 a 13.00 hodin.

Novinkou v rámci Dne otevřených dveří radnice bude prohlídka Znojemského podzemí obohacená o zcela nové figury a scény. Podívat se na ně bude možné zdarma 17. a 18. listopadu (SO 10.30-16.00, NE 13.30-15.00).

Jihomoravské muzeum ve Znojmě zve letos do Domu umění hlavně děti na akci s názvem Mami, tati, budu muzejníkem! Jak se předmět stane exponátem? Co vše je schované v depozitářích a co vlastně obnáší práce v muzeu? To vše se návštěvníci dozvědí mezi vitrínami a exponáty muzejní výstavy Sbírky promlouvají. V průběhu celého dne (9.00 – 17.00) budou pro děti a jejich rodinné příslušníky připraveny samoobslužné stanoviště, díky nimž se z nich na chvíli stanou zaměstnanci muzea.

Den otevřených dveří radnice není jedinou slavnostní událostí 17. listopadu. Na programu dne je ve Znojmě i Noc divadel, která nabízí zdarma prohlídku zákulisí a bohatý program v Městském divadle.

Den otevřených dveří radnice pořádá město Znojmo ve spolupráci se Znojemskou Besedou a Jihomoravským muzeem ve Znojmě.

autor: PV