Okamura (SPD): Češi platí za emisní povolenky téměř nejvíc z celé EU

Studie zjistila, že Češi platí za emisní povolenky téměř nejvíc z celé EU. Může za to Fialova vláda. Bojujeme proti šílenstvím Green Dealu a okrádání českých občanů!
Šest až sedm tisíc korun ročně. Na tolik vyjdou podle polského Warsaw Enterprise Institute na osobu platby za emisní povolenky v České republice. Je to s Polskem nejvíce v Evropské unii. A dokonce až třicetkrát víc než ve Švédsku. Povolenky platí například elektrárny nebo velké podniky za každou tunu vypuštěného oxidu uhličitého.
Ze studie vyplývá, že Česko vyprodukuje 47 milionů tun emisí, negativní dopad povolenek na český HDP institut odhaduje na 2,7 až 4,2 miliardy eur ročně (65,3 až 101,6 miliardy korun). Informovaly o tom Novinky. Fialova vláda Green Deal podporovala, stejně jako emisní povolenky ETS 1 a podpořila i zavedení nových emisních povolenek ETS2 pro domácnosti.
Horší dopad na ekonomiku podle studie pociťují už jen Itálie a Polsko. Z okolních států je na tom například Rakousko zhruba desetkrát lépe než Česko, na Vídeň vycházejí náklady jen 120 až 440 milionů eur (2,9 až 10,6 miliardy Kč). U Slovenska je to 80 až 380 milionů eur (1,9 až 9,2 miliardy Kč), ale třeba v Německu už je to víc, a to v rozmezí 1,13 až 6,14 miliardy eur (27 až 148 miliard korun).
V přepočtu na obyvatele pak vynikne nevýhodná pozice Česka coby silně průmyslové země. Roční důsledky systému povolenek stojí každého Čecha 5900 až 6800 Kč, zatímco třeba Švéd zaplatí jen částku mezi 194 až 701 Kč.
Studie tuto nerovnost u ceny povolenky, která je v celé Evropě stejná, vysvětluje tím, jak podstatně více systém dopadá na průmyslově zaměřené země, jako právě Česko, a také na chudší země unie. I v Německu, kde jsou násobně vyšší platy než v Česku, vyjdou povolenky v přepočtu až sedmnáctkrát levněji.
Podle institutu je systém povolenek jedním z důvodů, proč v Evropě rostou ceny energií a kontinent zaostává za Spojenými státy a Čínou. Tento rozdíl se má ještě prohloubit po zavedení povolenek pro domácnosti, které má vstoupit v platnost v roce 2028. Lidé mají platit víc za nákup pohonných hmot a při topení plynem nebo uhlím. Jsem rád, že česká vláda se shodla, že nové povolenky, které by pro domácnosti znamenaly tisíce korun ročně navíc, nezavede.
Naše vláda s účastí SPD chce kromě odmítnutí povolenek pro domácnosti rovněž změny stávajícího systému povolenek, například vyjmutí energeticky náročného průmyslu až do roku 2034. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) uvedl, že k iniciativě pro úpravu systému povolenek se kromě Česka připojily i Bulharsko, Polsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko a nově i Itálie, Maďarsko a Rakousko. „Podpora jde ale i z Francie a Estonska, opatrně pak z Německa, Španělska a Portugalska,“ prohlásil. O změnách systému by se na unijní úrovni mělo jednat v červenci.
Hnutí SPD považuje za klíčové převzetí plné státní kontroly nad strategickou energetikou prostřednictvím výkupu minoritních akcionářů společnosti ČEZ, což umožní udržet nízké ceny elektřiny pro domácnosti i firmy a urychlit výstavbu nových jaderných bloků. Stejně tak prosazujeme revizi emisních povolenek ETS 1 a odmítnutí emisních povolenek ETS2.
Tomio Okamura
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