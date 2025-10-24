Haas (ODS): Tvrdě pracujeme na jednoznačném cíli

25.10.2025 10:21 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k budoucnosti strany

Foto: ODS
Popisek: Karel Haas

Když by člověk četl jenom noviny a sociální sítě, tak by lehce propadl dojmu, že ODS je na dně, na kolenou, v rozkladu, rozhádaná. Pravda a realita přitom nemohou být vzdálenější!

Volby jsme sice se ctí a po dobrém výkonu prohráli, porážku naprosto respektujeme, ale po porážce jsme se hned zvedli a tvrdě pracujeme na jednoznačném cíli, do dvou let na znovu silné, vítězné a v excelentní formě stojící ODS!

Ten demokratický "kvas", personálně, názorově i generačně různorodý, před zrychleně svolaným (správný krok) volebním kongresem je skvělý. V úterý večer dvě hodiny debatovalo 200 členů ODS napříč celou republikou o naší budoucnosti.

Klobouček dolů všem zúčastněným; to nemá chybu!

Mgr. Karel Haas

  • ODS
  • poslanec
autor: PV

