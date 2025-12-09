Habermann (TOP 09): Evropa musí znovu získat kontrolu nad svou ekonomickou budoucností

Éra naivní globalizace skončila. Dnes už není možné stavět evropskou ekonomickou politiku na představě, že svět bude stabilní, předvídatelný a že dodavatelské řetězce budou fungovat samy od sebe. Státy se přirozeně více zaměřují na ochranu vlastních zájmů – a Evropa musí udělat totéž, pokud nechce ztratit svou pozici.

Evropská ekonomika je výrazně závislá na dovozech strategických surovin i technologií. Závislost sama o sobě nemusí být problém, pokud je vyvážená a doplněná možností diverzifikace. Problém nastává ve chvíli, kdy se ocitneme v pozici, kdy nám někdo jiný diktuje podmínky, protože bez jeho energie, materiálů nebo technologií nedokážeme fungovat. Poslední roky nám připomněly, jak snadno se taková nerovnováha může stát hrozbou.

Moderní ekonomická bezpečnost proto stojí na schopnosti posílit vlastní výrobu, vlastní inovace a vlastní strategická odvětví. Nestačí jen reagovat na krize – Evropa potřebuje dlouhodobou strategii, která sníží její zranitelnost a umožní jí obstát v prostředí, které je stále méně stabilní. Patří sem investice do moderních technologií, digitální infrastruktury, energetiky, která nebude závislá na jednom směru, a také do výzkumu, bez kterého se žádná vyspělá ekonomika neobejde.

Evropa čelí i dalším výzvám, které nelze ignorovat. Narušené dodavatelské řetězce, hybridní útoky, rostoucí tlak na kritickou infrastrukturu nebo konkurence států, které podporují vlastní průmysl mnohem agresivněji než dříve – to vše se stává novým standardem. Pokud chceme udržet konkurenceschopnost, musíme přizpůsobit naše politiky i naše investice této realitě.

Skutečná ekonomická síla Evropy přitom začíná doma. V evropských firmách, výzkumných centrech, školách, průmyslových podnicích a ve schopnosti vytvářet nové technologie, které nejsou jen přejímány ze zahraničí. Pokud budeme jen pasivními odběrateli, naše závislost se bude dál prohlubovat. Pokud však investujeme do inovací, moderní energetiky a klíčových průmyslových odvětví, můžeme být i nadále jedním z nejstabilnějších a nejvyspělejších regionů světa.

Evropa má všechny předpoklady k tomu, aby byla silným globálním hráčem. Má kvalitní průmysl, výzkumné kapacity, stabilní politické prostředí i vysokou úroveň vzdělání. Aby ale tyto výhody neztratila, musí být připravena přemýšlet strategicky, dlouhodobě a s vědomím, že svět se změnil. A že pokud chceme mít kontrolu nad vlastní budoucností, musíme začít budovat ekonomickou odolnost už dnes.

Ekonomická bezpečnost není módní pojem. Je to základní podmínka toho, aby si Evropa dokázala udržet prosperitu, stabilitu i životní úroveň, kterou považujeme za samozřejmou. Budoucnost evropské ekonomiky bude záviset na odvaze posílit vlastní sílu a nebýt závislým na rozhodnutích těch, kteří naši prosperitu neberou jako prioritu. A právě to je úkol pro příští roky – zajistit, aby Evropa stála pevně na vlastních základech.

