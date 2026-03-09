Dostál (Stačilo!): Dvě desetiletí z našich koncesionářských poplatků

Moravec končí v ČT, jako před časem Witowská. Doufejme, že v jeho případě nebude dalším krokem spousta flanelu a podpora nějakého generála, vytaženého z klobouku. Nebo že ten spektakulární exit není jen první výstřel nějaké nové partaje, vzešlé z Milionu chvilek.
Moderátorům, jako byla Witowská či Moravec, jsme z našich koncesionářských poplatků zajistili dvě desetiletí času na obrazovkách ČT, ergo prvotřídní viditelnost a politický vliv. Nezískali to jen sami od sebe, a proto by to neměli ani po odchodu z veřejné instituce zneužít.
Pokud je to vše jen planá obava a pan Václav Moravec skutečně odešel z ČT s tím, že bude dělat benigní názorovou žurnalistiku pro své příznivce nebo si dá po 21 letech odpočinek, budiž mu to přáno.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
