Dostál (Stačilo!): Dvě desetiletí z našich koncesionářských poplatků

09.03.2026 19:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odchodu Václava Moravce z České televize

Dostál (Stačilo!): Dvě desetiletí z našich koncesionářských poplatků
Foto: Reprofoto: Prostor X
Popisek: Ondřej Dostál

Moravec končí v ČT, jako před časem Witowská. Doufejme, že v jeho případě nebude dalším krokem spousta flanelu a podpora nějakého generála, vytaženého z klobouku. Nebo že ten spektakulární exit není jen první výstřel nějaké nové partaje, vzešlé z Milionu chvilek.

Moderátorům, jako byla Witowská či Moravec, jsme z našich koncesionářských poplatků zajistili dvě desetiletí času na obrazovkách ČT, ergo prvotřídní viditelnost a politický vliv. Nezískali to jen sami od sebe, a proto by to neměli ani po odchodu z veřejné instituce zneužít.

Pokud je to vše jen planá obava a pan Václav Moravec skutečně odešel z ČT s tím, že bude dělat benigní názorovou žurnalistiku pro své příznivce nebo si dá po 21 letech odpočinek, budiž mu to přáno.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Dostál (Stačilo!): Parta sedmi Ukrajinců a dvě auta nacpaná hotovostí a zlatem
Dostál (Stačilo!): Co vše natropil Trump během soboty
Dostál a Zdechovský se pohádali kvůli Íránu
Dostál (Stačilo!): Premiér Orbán je povinen bránit zájmy své země

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Česká televize , ČT , Dostál , Moravec , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vadí vám, že Otázky Václava Moravce skončily?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Zuzana Majerová byl položen dotaz

Jak podle vás Ukrajina ohrožovala Rusko?

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Trikolora-Mame-moralni-dilema-787775 A ještě je tak podle vás útok USA ospravedlnitelný nebo ne?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Obrana státu není pouze soutěž o procentech HDP

9:15 Vích (SPD): Obrana státu není pouze soutěž o procentech HDP

Debata o obraně České republiky se v poslední době až nebezpečně zjednodušuje.