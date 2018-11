Hampl (KDU-ČSL): Prioritou je ochrana ústavních principů a pevné evropské zakotvení

Ten má podporu také od klubu SENÁTOR 21 a dalších senátorů. Pokud by stanul v čele horní komory, chtěl by se soustředit především na ochranu ústavních principů, posílení evropského zakotvení ČR a upevnění euroatlantických bezpečnostních vazeb.

„Velice si vážím důvěry a podpory od všech, kteří se na mě v posledních dnech obracejí. V případě zvolení budu dělat vše pro to, abych byl dobrým a důstojným reprezentantem nejen samotného Senátu, ale především České republiky a jejích občanů," uvedl ke své kandidatuře Václav Hampl. Dodal, že Senát má u nás naprosto nezastupitelnou roli – je to hlídač demokratického zřízení, může být jistou opozicí vůči neuváženým krokům vlády nebo prezidenta. „Samozřejmě prostor pro zlepšení v Senátu existuje, v budoucnu by měl klást větší důraz na témata vědy, vzdělání, inovací nebo kultury," doplnil Hampl.

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

