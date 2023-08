Hannig (Rozumní): Evropu musí zachránit zdravý rozum

reklama

A navíc vzhledem k šílené zelené politice, která je ve vleku nezralých lidí typu Greta Thunbergová, švédská aktivistka proti změnám klimatu, kterou následují europoslanci za Zelené, v jejichž frakci jsou i naši Piráti, se nůžky mezi vyspělými státy a jednotlivými státy EU neustále rozevírají. Ten současný rozdíl je 85 % ku 15 % v neprospěch EU. V článku se píše, jestli to tak bude dál pokračovat, tak se nůžky za nepříliš dlouhou dobu rozevřou natolik, že ten rozdíl bude jako mezi Japonskem a Ekvádorem. Samozřejmě že k Ekvádoru jsou přirovnávány jednotlivé státy EU.

Zatím se nám zdá, když cestujeme po Rakousku či Německu, že ty chmurné vyhlídky jsou poněkud přehnané. I na Titaniku by lidé nevěřili, že se během plavby utopí. Na horní palubě se tancuje a do podpalubí už proudí voda.

Takový je stav hospodářství EU. A nejhorší na tom je, že si to spousta současných mentálně dospělých europoslanců uvědomuje (a je jich zřejmě většina), ale mají strach svůj racionální názor projevit. Hovořil jsem s europoslancem Hynkem Blaškem, který byl s převahou preferenčních hlasů zvolen z osmého (nevolitelného) místa na kandidátce SPD a po celkem nepříjemné nepodpoře této strany vůči jeho osobě v prezidentské volbě se s touto stranou rozešel, a ten mi říkal, že v soukromí vám každý z těch starších, nebo spíše dospělejších poslanců z různých států EU řekne, že ten Green Deal je hloupost, ale nakonec zbaběle zvedne ruku pro cokoliv, co vychází z pomatených hlav zelené euromládeže. Protože má strach. V evropském parlamentu vládne strach. Strach je základním atributem německé povahy a německých europoslanců je v europarlamentu, samozřejmě se zřetelem na počet obyvatel v Německu, nejvíc.

Pocházím z Ústí nad Labem, narodil jsem se těsně po válce, a tudíž mluvím zcela plynně německy. Kolem roku 1968 jsem hovořil s některými starousedlíky a ptal se, jak to, že v bývalých Sudetech (nebo nazývejme to radši korektně Pohraničí s velkým P na začátku slova) tolik do té doby s Československem sympatizujícím lidí německé národnosti vítalo Adolfa Hitlera, a předtím volilo Sudetoněmeckou stranu?

Bylo mi řečeno, že existovaly skupiny mladých nadšených německých aktivistů, kteří o každém Němci v Pohraničí věděli, jak horlivě, či naopak vlažně se projevuje vzhledem k politice národního socialismu. Bylo jich málo, ale byli organizováni, a byli hlavně agresivní. Proto i ti z Němců, kteří sympatizovali s ČSR (byla zde lepší ekonomická situace než v Německu), se báli neprojevit nadšení pro národní socialismus a führera.

A totéž se nyní objevuje znovu. I v ČR máme jednoho německého agresivního zeleného aktivistu, který se skupinkou lidí blokuje Nuselský most. Docela bych si troufnul napsat, že s jeho ideologií souhlasí jenom malé procento, či spíše promile lidí. Jeho teroristickými akcemi však trpí celá Praha.

A tak je to i v europarlamentu. Myslím si, že je zhoubné vyslovovat myšlenku, že z EU vystoupíme. Navedeme tím občany, aby ignorovali volby do EU. Volit pak půjdou jenom ti šílenci z řad progresivní mládeže, kteří si nevidí na špičku nosu a budou se ve svém stáří divit, že svou ideologií posunuli EU k úrovni západoafrické Burkiny Faso. Voliči Pirátů, TOP 09, STAN, KDU-ČSL i ODS určitě volby do EU neodmávnou. A ANO to samo nespasí. Vždyť ti jejich lidé v EU, jako např. komisařka Jourová, nebo ty dvě mladé dámy, které teď, když ANO není ve vládě, vtipně ANO opustily. SPD to samo nespasí. Je potřeba lidi vyburcovat, aby volby do EU neignorovali.

Je zcela nutné, aby do europarlamentu byli zvoleni nezávislí, starší moudří lidé, kteří nemají strach jednat a hlasovat dle zásad zdravého rozumu, a ne dle diktátu nezralých ekoteroristů. A zároveň přesvědčovat i europoslance z jiných zemí EU, aby se vzepřeli diktátu těch, co svým jednáním Evropu táhnou k ekonomickému dnu.

