Hannig (Rozumní): Je ještě možné Evropu zachránit?

V příštím roce se budou konat volby do evropského parlamentu. Ptám se, je vůbec ještě Evropská unie schopná nějakých sebezáchranných kroků? A mnohý z mých známých si myslí, že nikoliv. A proto chce rezignovat a tyto volby ignorovat. Kdo je ovšem ignorovat nechce jsou ti, co stojí za její zkázou.

Před nějakým časem jsem poslouchal debatu z Bruselu, kde diskutovali jednotliví europoslanci za českou republiku, mimo jiné i nad naprosto nesmyslným opatřením E7, které znesnadní, nebo vlastně prakticky zakáže, myslím si, že od roku 2027, výrobu malých aut vhodných pro občany, kteří zvláště ve venkovských oblastech jsou na tato malá auta odkázáni při stále řídnoucí veřejné dopravě. Navíc to vražedně zasáhne náš automobilový průmysl.

Pirátský europoslanec tuto normu obhajoval a nenechal si vysvětlit od Alexandra Vondry a Hynka Blaška, že tato norma je pro ČR naprosto sebevražedná, zvláště za situace, kdy stejně od roku 2035 bude výroba všech aut na fosilní paliva zakázána.

Mgr. Petr Hannig

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

Ignorovat volby do EU znamená tedy ve své podstatě ignorovat možnost svobody pohybu. Svoboda pohybu je jedna z věcí, která nám za minulého režimu velice chyběla. Na takzvaný devizový příslib každý nedosáhl a některým z nás bylo i zakázáno vycestovat nejenom do západní ciziny, ale i do Jugoslávie, odkud bylo snadné překračovat hranice na západ.

A co jiného než překážkou pro svobodu pohybu je nemožnost mít nové, spolehlivé a finančně dostupné auto. Bohužel mnozí z těch, co minulou dobu nezažili si ani neuvědomují, že svým konáním se do ní zase oklikou dostávají. Do evropského parlamentu by se měli dostávat lidi, kteří dokáží dohlédnou, kam až je může dovést zelený úděl, navíc zcela zbytečný, když Evropa zatěžuje klima pouze 8%.

Mnohá z vlastenecky smýšlejících stran má ve svém programu vystoupení z EU. Myslím si, že to je v současné situaci naprosto nerealizovatelné. Lepším řešením by bylo pokusit se ve volbách do evropského parlamentu uspět a působit tak v rámci Europarlamentu, aby nátlak zelené (v našem prostředí pirátské) lobby, nebyl tak pro Evropu zničující.. Europoslanec, generál Blaško, který je nyní v EU poslancem za SPD, ale tato strana jej však již nebude nominovat, mi říkal, že v soukromí si zahraniční poslanci z jiných frakcí také myslí, že ta všechna opatření zelené lobby jsou pro náš kontinent zničující, mají však strach se proti všeobecnému vítězícímu názorovému proudu postavit.

Navíc identitární frakce Europarlamentu, kde jsou poslanci za SPD, ale i AfD z Německa, je naprosto izolovaná. Je nutné, aby zdravý rozum měl možnost se prosadit i v dalších, včetně těch dvou největších frakcích. Problémem ovšem je, že po brexitu a odchodu Britů je zdravý rozum v EU popelkou. A to se musí změnit. A proto by neměly vlastenecké strany a hnutí mít ve svém programu vystoupení z EU, protože volič má takové myšlení: „Když chtějí vystoupit z EU, tak proč tam kandidují“. Nenechme, aby pokračovala destrukce staré dobré Evropy tím, že si lidé se zdravým rozumem řeknou: "Nesouhlasím s EU, tak nepůjdu volit do Europarlamentu". Tím přenechají žezlo těm šílencům, kteří ve své hlouposti, nebo i úmyslně, připravují ekonomickou a lidskou devastaci kontinentu, který kdysi určoval, kudy se bude ubírat lidstvo.

(psáno pro blog.idnes.cz)

