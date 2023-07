Hanzlíková (ANO): Jsou to pořád zatím jenom slova, nic jsme z toho neviděli

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já musím reagovat na slova pana ministra. On to tady opakuje velmi často a zmiňuje se tady, jak významně narostly důchody za poslední rok a půl. Ale já bych byla ráda, kdybyste, pane ministře, k tomu dodával, že to je navýšení ze zákona, pro které jste se nerozhodli, naopak jsme tady viděli, jakou silou jste změnili zákon a snížili jste červnovou valorizaci.

Anketa Vadí vám, když nemůžete za zboží nebo služby zaplatit kartou? Vadí 41% Nevadí 59% hlasovalo: 26575 lidí

Takže abychom si udělali jasno, důchody sice rostly, ale stejně nejsou schopny pokrýt růst cen základních potřeb, a tím pádem u seniorů životní úroveň klesá. Já jsem jenom tento týden měla schůzku s několika seniory, kteří si požádali o důchod - byl to tedy důchod invalidní - a byl jim vypočítán někde mezi třinácti až čtrnácti tisíci. Takže i taková výše důchodů v České republice je a skutečně asi si nemusíme říkat, jestli je možné z takového důchodu vyžít a zaplatit jenom základní potřeby.

Navíc, pane ministře, stále zmiňujete ty pozitivní změny, které připravujete, třeba změna pro pečující, kde já jsem všemi deseti pro, ale jsou to pořád zatím jenom slova, nic jsme z toho neviděli. Vše, co zatím jsme projednávali, to všechno bude mít pouze negativní dopad na seniory.

Děkuji.

Mgr. Jana Hanzlíková ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hanzlíková (ANO): Máme zde půl milionu seniorů, kteří žijí pod hranicí chudoby Hanzlíková (ANO): Zaměstnanci úřadu práce jsou opravdu dlouhodobě a významně přetížení Hanzlíková (ANO): Největší problémy se vyskytují u agentur nelegálních Hanzlíková (ANO): Problém byl vyvolán naprosto devastační systemizací MPSV

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama