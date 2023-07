Hašek: Kavčí hory v amoku

reklama

Připomínalo to nasazení ČST při návštěvách Brežněva nebo Gorbačova. Ve státní svátek od 15 hodin byl uzavřen celý areál Hradu, to museli mít všichni domácí i zahraniční návštěvníci Prahy radost. Nadšené hýkání z obrazovek ČT dávalo tušit, že televarieté bude stát za to. Jako občan ČR jsem byl zvědav, s jakými přísliby našeho nynějšího vedení státu ukrajinský prezident odletí do Turecka.

Anketa Vadí vám, že ČT vysílá „komunistické“ seriály jako Chalupáři nebo Nemocnice na kraji města? Vadí 6% Nevadí 90% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 11022 lidí

Zda mu někdo řekne o obrovském státním dluhu a deficitu státního rozpočtu, který musí mohutně utahovat opasky na státu i na našich občanech. O bezpečnostních obtížích - oficiálně sděleném nárůstu východního organizovaného zločinu, nebezpečí ilegálního dovozu a držení zbraní.

Samozřejmě jsme pomohli jako stát a jako lidé po začátku rusko-ukrajinského konfliktu, ČR poskytla více než důstojný azyl statisícům Ukrajinců, kteří utekli před válkou. Zaslali jsme Ukrajině podstatnou část své armádní výzbroje a výstroje (zvláště té východní provenience).

Každá pomoc má také svoje limity (na straně dárce a poslytovatele pomoci), pokud má být efektivní a má mít také podporu vlastního obyvatelstva. Tak si počkejme a pečlivě sledujme výkony zejména našich nejvyšších politiků.

P.S. Než spustí hnojomety všeho druhu - také jsem pomáhal jako občan a dobrovolný hasič ukrajinským běžencům, na jihomoravském KACPU mám odslouženo přes sto hodin.

JUDr. Michal Hašek ČSSD



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hašek: Nevidím důvod měnit definici manželství v občanském zákoníku Hašek: Starýho zpravodajskýho psa novým kouskům nenaučíš... Michal Hašek: Poslední sjezd ČSSD. Možná opravdu poslední Hašek: Film Lidice doporučuji i panu prezidentovi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama