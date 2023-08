Hašek: Slovensko a Slováci potřebují opět jistotu a prosperitu

reklama

Bez ohledu na názor progresivní klaky v české politice i médiích držím palce v slovenských parlamentních volbách SMER-Slovenskej sociálnej demokracii a Robertu Ficovi. Proč? Slovensko (a nejen to) po několika letech chaosu a politiky ve stylu pokus-omyl, kterou odnášeli bohužel lidé, nyní potřebuje především erudici, odvahu a jasný sociálně orientovaný moderni program. Politiku mají dělat politické strany a hnutí, ne údajně “apolitické”neziskovky a média na pokyn svých majitelů, inzerentů a jejich zájmů.

Na Slovensku navíc krvácí právní stát a děje se něco, co nemá v jiném členském státu EU a NATO obdoby. Zuří tvrdý mocenský boj mezi určitou částí orgánů, činných v trestním řízení, a zbytkem justice a bezpečnostních složek státu. Ve vazbě zemřel za podivných okolností bývalý policejní prezident. Čím více se blíží volby, tím více roste nervozita těch, kteří v posledních třech letech tyto praktiky vymýšleli, řídili i prováděli.

Když to potřebovala opoziční česká levice před patnácti roky, Robert Fico a SMER-SD bez váhání podpořili ČSSD před klíčovými krajskými volbami 2008, které přinesly náš historický úspěch v podobě “oranžové tsunami”. V celé ČR zvítězila opoziční ČSSD a začal se odpočítávat konec Topolánkovy vlády ODS, KDU-ČSL a Zelených, podivně uplácané po volbách v roce 2006 na Bůh ví jak získaných hlasech “přeběhlíků”.

JUDr. Michal Hašek SOCDEM



Tehdy se závěrečný volební mítink ČSSD konal za účasti Roberta Fica a dalších kolegů ze SMER-SD v Brně a já jsem byl o pár dnů později jedním z těch třinácti oranžových vítězů krajských voleb s neuvěřitelnými 35 procenty hlasů na jižní Moravě. Dnešní SOCDEM a její “mládež” MSD trpí totální ztrátou historické paměti, a namísto reciproční pomoci SMER-SD v těžkých chvílích si naopak ještě “kopne”. Stydím se za takový postoj údajně levicové SOCDEM a MSD a chci jasně říct - mnozí jsme nezapomněli. A nejen to.

Sledujeme tvrdý zápas Roba Fica a jeho kolegů a kolegyň na Slovensku v právě probíhající mimořádně drsné volební kampani, které se letos tak nějak mimo rámec Ústavy i zákonů účastní vedle slovenských politických subjektů i tamní policejní specializovaný útvar “NAKA”. Je zajímavé sledovat a číst i mezi řádky, kdo a proč se bojí vítězství SMER-SSD a možného návratu Roberta Fica do funkce předsedy vlády.

Přeji tedy slovenským voličům, mezi kterými mám řadu přátel už od školních let na Právnické fakultě MU Brno, z pozdějšího působení v politice celostátní i regionální i z posledních více než deseti let mezi dobrovolnými hasiči, aby se nenechali znechutit tím, co předvádí a ještě předvedou odpůrci SMER-SSD a Roberta Fica, aby vzali v úvahu poslední tři roky totálního chaosu a dopadů Matovičovy a Hegerovy vlády na běžný život Slováků, na jejich ekonomickou i sociální situaci, a porovnali to všechno s předchozími vládami s účastí Smeru a R. Fica.

Nikomu nevnucuji, jak bude nakonec volit, ale jako soused z druhého břehu řeky Moravy jasně vidím, že Slovensko a Slováci potřebují opět jistotu a prosperitu. Lidskost proti sobectví znamená letos volit SMER-Slovenskú sociálnu demokraciu.

