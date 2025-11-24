Začali to dělat pořádně. Zděšení nad tzv. krajní pravicí v Evropě

Politické subjekty na pravé straně politického spektra v minulých letech výrazně posílily i díky svému odporu k migraci a nyní vedou v průzkumech veřejného mínění v Německu, Velké Británii a Francii, ale i v Česku. Podle serveru Politico je nyní proto hlavní otázkou, zda se jim náskok v průzkumech podaří proměnit ve skutečná volební vítězství. Dopomoci jim k tomu má právě nová, zdánlivě profesionálnější taktika.
Nová generace pravicově populistických lídrů se podle serveru Politico snaží působit profesionálněji, vyhýbat se skandálům a distancovat se od proruských vazeb. To vše, aby politici typu Jordana Bardelly, Nigela Farage či Alice Weidelové zvýšili svou volitelnost.
Proměnu pravicových lídrů dobře ilustruje právě předseda britské strany Reform UK, Nigel Farage, který podle Politica postupně opouští image buřiče s pivem a cigaretou v ruce.
Po loňském úspěchu, kdy se dostal do parlamentu, lze sledovat postupnou „profesionalizaci“ jeho osoby i jeho hnutí. Podle lidí z jeho okolí měl již omezit alkohol, pracuje ve vyšším tempu a častěji volí formální oblečení.
Podle jednoho z nedávných průzkumů veřejného mínění vede mezi Brity právě Reform UK, a to až s 32 % podpory.
Cílenou snahu o zlepšení image krajní pravice vnímá Politico i ve Francii. Symbolem proměny je zde mladý Jordan Bardela, europoslanec a předseda Národního sdružení (RN). Politico ho označuje za jednoho z „nejvychytralejších krajně pravicových lídrů v evropské politice“.
„Se svou štíhlou postavou, úhlednými vlasy a elegantními obleky se stal vzorem pro ostatní,“ píše Politico.
Velkou roli při změně image hrají i sociální sítě. Jordan Bardella disponuje až 2,2 milionu sledujících a podporu voličů se snaží získat i na populárním TikToku.
Podle posledního průzkumu veřejného mínění agentury INSA v Německu o jeden procentní bod vede právě pravicová strana AfD v čele s předsedkyní Alicí Weidelovou a předsedou Tinem Chrupallou. Průzkum straně přisuzuje 26 %. Alice Weidelová se podle serveru Politico snaží zbavit nálepky proruské strany a distancuje se od kontaktů s Kremlem.
autor: Alena Kratochvílová