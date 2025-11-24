Evropa se bojí, že se Trump opravdu vykašle na Ukrajinu

Donald Trump se k probíhající válce na Ukrajině o víkendu vyjádřil i na své sociální síti Truth Social. Zopakoval, že konflikt by vůbec nevypukl, kdyby v době jeho začátku bylo ve Spojených státech „silné a správné vedení“. Obvinil bývalého prezidenta Joea Bidena ze slabosti a zopakoval i své tvrzení, že volby v roce 2020 byly zmanipulované. To podle jeho názoru mělo ruského prezidenta Vladimira Putina povzbudit k invazi.
Trump zkritizoval i Ukrajinu za nedostatek vděčnosti a Evropu za pokračující nákupy ruské ropy.
„Vedení Ukrajiny nevyjádřilo žádnou vděčnost za naše úsilí a Evropa nadále nakupuje ropu z Ruska. USA nadále prodávají obrovské množství zbraní NATO, aby je rozdělilo Ukrajině,“ uvedl Trump, přičemž zmínku o ukrajinském „leadershipu“ dal do uvozovek.
Podle deníku Financial Times Trump zvyšuje svůj nátlak na Ukrajinu i její spojence, aby urychlil mírová jednání s Ruskem. To v Evropě vyvolává obavy, že se Trump přiklání k ruským požadavkům.
„Toto je scénář, na který se zjevně připravujeme,“ řekl deníku jeden z evropských představitelů.
Minulý čtvrtek představila administrativa Donalda Trumpa svůj 28bodový plán na ukončení války na Ukrajině, který počítal s významnými ústupky Rusku včetně postoupení Donbasu a Krymu.
Evropská diplomacie na Trumpův plán o víkendu zareagovala během jednání v Ženevě vlastním protinávrhem, který naopak potvrzuje suverenitu Ukrajiny a vyzdvihuje její způsobilost pro členství v Evropské unii. Celý text evropského protinávrhu, o který se zasadila Velká Británie, Francie a Německo, má k dispozici agentura Reuters.
autor: Alena Kratochvílová