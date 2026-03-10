Rajchl (PRO): Pan Moravec se mentálně posunul na úroveň Ludvíka XIV.

Václav Moravec odpověděl na otázku deníku Blesk, co stálo za jeho "trápením se" v ČT, jež vedlo k jeho odchodu, toto: "V tom mně to je vlastně líto, že se překrývá příběh kolem Tomia Okamury s daleko důležitějšími a složitějšími ději, o kterých jsme se bavili i u vás ve Hráčích (pořad Blesku, pozn. redakce). To znamená, že se zruší Fokus, pak se obnoví, a teď jste to viděli poslední měsíc. Jindřich Rajchl (poslanec PRO – pozn. redakce) řekne, že si přece Česká televize nebude diktovat, kdo bude chodit do pořadu, protože pořad obsazují politické strany. Vy jako moderátor čekáte na to, jestli přijde nějaká oficiální reakce České televize, ale není tomu tak."
No, ještě v neděli jsem ve svém živém vysílání říkal, že si nemyslím, že bych byl tím hlavním důvodem, proč tento politický aktivista opustil svůj vyhřátý chlíveček, nicméně pokud mě on sám jmenuje coby hybatele jeho rozhodnutí, tak je mi velkou ctí, že se mi podařilo být jedním ze špouštěčů Moravcova konce v OVM.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Mimochodem, Venoušek si tak, jak je jeho zvykem, poněkud upravuje realitu, neboť já jsem neřekl, že si složení hostů nebude diktovat ČT, já jsem řekl, že si ho nemůže diktovat Moravec.
I z tohoto jeho vyjádření zcela jasně plyne, že se ve svém komplexu spasitele a bojovníka za vyšší dobro posunul na úroveň, kdy se fakticky ztotožnil s ČT. Absolutně nepochopil svou roli, tedy fakt, že je pouze moderátorem, placeným z televizní daně honosně nazvané koncesionářský poplatek. A že to není on, kdo si má určovat složení hostů do nedělní politické diskuse, nýbrž že tento fakt determinují občané naší země ve volbách. To jest, že v ČT mají proporcionálně vystupovat ti politici, kteří zastupují jednotlivé názorové proudy českých voličů, nikoliv ti, které má Václav Moravec v oblibě.
Pan Moravec se prostě za oněch 21 let mentálně posunul na úroveň Ludvíka XIV., neb evidentně nabyl dojmu, jenž by se dal shrnout parafrází slavného výroku tohoto bývalého francouzského krále ve znění: "Česká televize jsem já!" A v tom právě tkvěl ten největší problém.
Václav Moravec už své působení nebral jako službu všem občanům naší země, nýbrž jako svaté poslání šířit jediný správný světonázor a upozaďovat či umlčovat ty, kteří se mu nehodlali přizpůsobit.
Přesně proto jsem rád, že je konečně pryč. A pokud jsem skutečně byl tou poslední pověstnou kapkou, tak z toho mám zcela upřímnou radost.
JUDr. Jindřich Rajchl
