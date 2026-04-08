Havel (TOP 09): Klíčový úkol, až budeme znovu ve vládě

08.04.2026 17:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výdajům na obranu

Foto: TOP 09
Popisek: Matěj Ondřej Havel

Pro TOP 09 je bezpečnost absolutní prioritou. Náš plán je jasný a drží se dohod z Haagu: do roku 2035 dosáhnout 5 % HDP na obranu (z toho 3,5 % půjde přímo na obranné systémy a techniku a 1,5 % na související infrastrukturu).

Mým osobním cílem není nic menšího než vrátit TOPku do vlády. Jakmile se do Strakovky vrátíme, budeme tlačit 5 % HDP na obranu ČR jako klíčovou prioritu. Je to možná ta největší priorita, kterou máme. Naše armáda a vojáci potřebují více peněz!

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
