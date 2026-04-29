Havel (TOP 09): Koordinujeme obranu nezávislosti ČT i Rozhlasu

29.04.2026 16:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k činnosti strany v mediálním výboru Sněmovny.

Foto: TOP 09
Popisek: Matěj Ondřej Havel

Jsem sice ve Štrasburku, ale na dálku jsem hrdý na kolegu Honzu Jakoba a další, kteří na mediálním výboru Sněmovny vyzvali Klempíře díky převaze hlasů opozičních stran ke stáhnutí návrhu na zestátnění médií veřejné služby!

Jak jsem slíbil, koordinujeme obranu nezávislosti ČT i Rozhlasu s dalšími opozičními stranami. Druhá bitva hodně dlouhé války vyhraná! Jedeme dál.

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek obsahuje štítky

Havel , TOP 09

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Ubrání opozice systém koncesionářských poplatků?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Diskuse obsahuje 10 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

