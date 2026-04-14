Havlíček (ANO): Jsme na tom domluvení s podnikatelským sektorem

Děkuju mockrát, pane předsedající, to bude rychlovka. Já jsem toho jenom využil krátce. No škoda, že jste se, pane předsedo, nepobavil o tom s tím podnikatelským sektorem dopředu. Já jsem měl minulý týden 19 setkání se sektory, s podnikateli, se svazy, podnikatelská rada to podpořila a dokonce ta opatření byla připravena po dohodě s tím sektorem zcela jednoznačně, protože každý si uvědomuje to, že v momentě, kdy dojde ke snížení spotřební daně, což nelze v určité době rozporovat a my jsme k tomu skutečně dospěli po nějakém čase tak, aby tak bylo účinné, musí to být v kontextu toho, že se to neztratí v těch maržích. Takže se sektorem je to domluvené, s ostatními podnikatelskými svazy, všichni to podpořili unisono, nikdo proti tomu neřekl vůbec nic. S výjimkou – to uznávám – některých zástupců těch menších čerpacích stanic. Ale tady bych chtěl připomenout jednu věc a ta je důležitá. Dopočtěme si to, než začneme vykřikovat závěry, protože ten jejich problém toho, že nakoupili dříve a v tuto chvíli to mají nakoupeno za vyšší ceny, tak kdyby nebyl ten cenový strop, tak je to stejně nevyhákne z toho problému, který je, protože pochopitelně ti velcí hráči a zeptejte se, zavolejte jim, já vám dám na ně číslo, by samozřejmě na to reagovali, snížili by tu cenu a v tu chvíli by oni měli nakoupeno za vyšší ceny a teď by museli s tou cenou dolů. Můžete říct, proč jste to tedy dělali, když oni by stejně tu cenu snížili, což je správný dotaz. No, dělali jsme to proto, protože na těch hlavních tazích, například na Dé jedničce by to neudělali. Takže v tuto chvíli problém mají ti velcí hráči na Dé jedničce, dejme tomu na těch hlavních tazích, ale chápou, proč jsme to udělali, bylo to po dohodě a potom jednotlivci, ale ty by ho měli tak jako tak, protože by museli vlivem toho trhu na to reagovat. Takže bylo to dopředu předjednáno. A prosím pěkně neříkejte, co my děláme socialistického či nikoliv. Velmi dobře víte, že v roce 2022 až po obrovském tlaku našem jste udělali to, že jste nakonec stejně zastropovali ty ceny energií, takže jste se odhodlali k tomu rovněž bohužel pozdě a bohužel v situaci, kdy tady byla (Předsedající: Čas.) 19procentní daň, pardon 19procentní inflace. Děkuju.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
