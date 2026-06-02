Ženíšek (TOP 09): A po zavedení eura se zbourá Karlův most

04.06.2026 7:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k euru.

Ženíšek (TOP 09): A po zavedení eura se zbourá Karlův most
Foto: ČT24
Popisek: Ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek

Motoristé vytáhli neprůstřelný argument proti euru: „Zmizí Karel IV. a Komenský z bankovek!“

Tak určitě. A po zavedení eura se taky zbourá Karlův most a Jan Hus začne uvádět jako Jean Huss. Když dojdou ekonomické argumenty, nastupuje ochrana portrétů v peněžence. 

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Babišova hádka s novináři se otočila proti nim
Šílená jízda Ukrajinců na D1. Češi zuří: „Zm*di, na frontu!“
Nejdražší pivo české diplomacie. Ósaka má další nepříjemnou dohru
Pavel Foltán: Sudeťáci v Brně jak u Chlumce. A dál?

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

euro , TOP 09 , Ženíšek

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jste pro zavedení eura?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Euro

Jak může přijetí Eura zlevnit hypotéky, což tvrdíte? A o kolik? A můžete zaručit, že jeho přijetí naopak nic nebo nezdraží?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Potraviny s velmi vysokým obsahem přírodního estrogenuPotraviny s velmi vysokým obsahem přírodního estrogenu Nenápadné příznaky zánětu se nevyplatí ignorovatNenápadné příznaky zánětu se nevyplatí ignorovat

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ženíšek (TOP 09): A po zavedení eura se zbourá Karlův most

7:04 Ženíšek (TOP 09): A po zavedení eura se zbourá Karlův most

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k euru.