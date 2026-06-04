Zelenskyj: Rusové potřebují, aby Ukrajina vstoupila do NATO

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04.06.2026 7:34 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Nový maďarský premiér Péter Magyar promluvil o válce na Ukrajině. Navázal na plán svého předchůdce Viktora Orbána. A současně z USA prošla zpráva, že americký Kongres navzdory přáním prezidenta Donalda Trumpa projednal další poskytnutí vojenské pomoci Ukrajině. A ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdůraznil, že dál vyhlíží vstup své země do NATO. „Rusové potřebují, aby Ukrajina vstoupila do NATO,“ pravil Zelenskyj.

Zelenskyj: Rusové potřebují, aby Ukrajina vstoupila do NATO
Foto: screen X
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Maďarský premiér Péter Magyar oznámil, že jeho země může hostit budoucí mírové rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou. Magyar tato slova pronesl v rozhovoru pro německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

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„Maďarsko zde nemůže hrát rozhodující roli; to je záležitost velmocí. Můžeme poskytnout diplomatickou a humanitární pomoc a Maďarsko by mohlo být také místem pro jednání,“ řekl Magyar, který tak navázal na snahy svého předchůdce v úřadu Viktora Orbána. Ten chtěl v Maďarsku uspořádat americko-ruské jednání o cestě k míru. Z jednání obou velmocí v Budapešti ale nakonec nic nebylo. „Na Ukrajině je teď v sázce opravdu všechno. Mnoho lidí umírá a je možné, že tato země ztratí část svého území. Ukrajina proto potřebuje skutečné a vymahatelné mezinárodní záruky,“ uvedl Magyar.

Maďarský předseda vlády také uvedl, že potenciální bezpečnostní záruky by neměly odrážet výsledek Budapešťského memoranda z roku 1994, v němž USA, Velká Británie a Rusko zaručily, že k útoku na Ukrajinu nebudou použity ekonomické a vojenské prostředky.

„V roce 1994 už existovalo slavné Budapešťské memorandum, v němž mimo jiné USA a velmoci zaručily nezávislost a celistvost Ukrajiny. Tyto sliby však nebyly dodrženy, protože prázdná hesla jsou k ničemu.“

Z USA ve stejnou dobu přišla zpráva, že Sněmovna reprezentantů, dolní komora Kongresu Spojených států, schválila poskytnutí další vojenské pomoci Ukrajině. Překonala tak odpor administrativy prezidenta Donalda Trumpa a naplánovala konečné hlasování o tomto opatření na nejbližší jednání. Definitivně by tak pomoc mohla být schválena již 4. června. Do finálního jednání poslalo zákon 218 kongresmanů. Všichni opoziční demokraté a 6 vládních republikánů. O hlasování informoval server The Hill.

Návrh zákona, který předložil poslanec Gregory Meeks, demokrat za New York a vysoce postavený člen Výboru pro zahraniční věci Sněmovny reprezentantů, by poskytl Ukrajině 8 miliard dolarů na nákupy zbraní, prodloužil by Iniciativu bezpečnostní pomoci Ukrajině do roku 2027 a uvalil by na Rusko další sankce. Zákon prošel do posledního jednání navzdory snaze předsedy dolní komory Kongresu, republikána Mikea Johnsona, blízkého spojence současného nájemníka Bílého domu.

„Toto hlasování není procesním hlasováním, je to prohlášení o tom, zda tento Kongres a všichni jeho členové stojí za Ukrajinou. Podporují Ukrajinu a ukrajinský lid a jejich boj za svobodu, jejich boj za demokracii a jejich boj za svobodu,“ řekl Meeks po hlasování.

„Toto je pro Sněmovnu reprezentantů moment volby mezi Churchillem nebo Chamberlainem, pokud jde o pomoc demokracii a postavení se útočícímu agresorovi. Dnes večer jsme si vybrali Churchilla. Ale ještě nejsme hotovi. Máme ještě dvě hlasování, než to plně projde Sněmovnou. Morální pevnost postojů a svoboda musí zvítězit,“ poznamenal k tomu Don Bacon, jeden z republikánů, který hlasoval pro zákon.

 

 

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O slovo se přihlásil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který dal najevo, že dál vyhlíží členství své země v NATO.

„Dnes, během zasedání Rady Ukrajina–NATO, mnoho zemí řeklo, že chce vidět Ukrajinu v NATO. A to je absolutně pravda. Nikdo neřekl, že nás tam nechce vidět, ale někteří nad touto otázkou mlčeli. A jak je známo o EU i o NATO – je vyžadována jednomyslnost. Pokud jde o EU, jednomyslnost máme. Pokud jde o NATO, zatím ne. Ale věřím, že většina zemí skutečně chápe, že Ukrajina v NATO je něco, co NATO potřebuje stejně jako Ukrajina. Věřím, že i Rusové potřebují, aby byla Ukrajina v NATO,“ konstatoval Zelenskyj na sociální síti X.

 

 

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válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

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