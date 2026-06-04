Zelenskyj: Rusové potřebují, aby Ukrajina vstoupila do NATO

Maďarský premiér Péter Magyar oznámil, že jeho země může hostit budoucí mírové rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou. Magyar tato slova pronesl v rozhovoru pro německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
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Maďarský předseda vlády také uvedl, že potenciální bezpečnostní záruky by neměly odrážet výsledek Budapešťského memoranda z roku 1994, v němž USA, Velká Británie a Rusko zaručily, že k útoku na Ukrajinu nebudou použity ekonomické a vojenské prostředky.
„V roce 1994 už existovalo slavné Budapešťské memorandum, v němž mimo jiné USA a velmoci zaručily nezávislost a celistvost Ukrajiny. Tyto sliby však nebyly dodrženy, protože prázdná hesla jsou k ničemu.“
Z USA ve stejnou dobu přišla zpráva, že Sněmovna reprezentantů, dolní komora Kongresu Spojených států, schválila poskytnutí další vojenské pomoci Ukrajině. Překonala tak odpor administrativy prezidenta Donalda Trumpa a naplánovala konečné hlasování o tomto opatření na nejbližší jednání. Definitivně by tak pomoc mohla být schválena již 4. června. Do finálního jednání poslalo zákon 218 kongresmanů. Všichni opoziční demokraté a 6 vládních republikánů. O hlasování informoval server The Hill.
Návrh zákona, který předložil poslanec Gregory Meeks, demokrat za New York a vysoce postavený člen Výboru pro zahraniční věci Sněmovny reprezentantů, by poskytl Ukrajině 8 miliard dolarů na nákupy zbraní, prodloužil by Iniciativu bezpečnostní pomoci Ukrajině do roku 2027 a uvalil by na Rusko další sankce. Zákon prošel do posledního jednání navzdory snaze předsedy dolní komory Kongresu, republikána Mikea Johnsona, blízkého spojence současného nájemníka Bílého domu.
„Toto hlasování není procesním hlasováním, je to prohlášení o tom, zda tento Kongres a všichni jeho členové stojí za Ukrajinou. Podporují Ukrajinu a ukrajinský lid a jejich boj za svobodu, jejich boj za demokracii a jejich boj za svobodu,“ řekl Meeks po hlasování.
„Toto je pro Sněmovnu reprezentantů moment volby mezi Churchillem nebo Chamberlainem, pokud jde o pomoc demokracii a postavení se útočícímu agresorovi. Dnes večer jsme si vybrali Churchilla. Ale ještě nejsme hotovi. Máme ještě dvě hlasování, než to plně projde Sněmovnou. Morální pevnost postojů a svoboda musí zvítězit,“ poznamenal k tomu Don Bacon, jeden z republikánů, který hlasoval pro zákon.
This is the US House’s Churchill or Chamberlain moment when it comes to helping a democracy and standing up to an invading thug. Tonight we chose Churchill. We are not done yet though. We have two more votes before this fully passes the House. Moral clarity and freedom must win.— Rep. Don Bacon ?????????????? (@RepDonBacon) June 3, 2026
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„Dnes, během zasedání Rady Ukrajina–NATO, mnoho zemí řeklo, že chce vidět Ukrajinu v NATO. A to je absolutně pravda. Nikdo neřekl, že nás tam nechce vidět, ale někteří nad touto otázkou mlčeli. A jak je známo o EU i o NATO – je vyžadována jednomyslnost. Pokud jde o EU, jednomyslnost máme. Pokud jde o NATO, zatím ne. Ale věřím, že většina zemí skutečně chápe, že Ukrajina v NATO je něco, co NATO potřebuje stejně jako Ukrajina. Věřím, že i Rusové potřebují, aby byla Ukrajina v NATO,“ konstatoval Zelenskyj na sociální síti X.
Today, during the Ukraine–NATO Council meeting, many countries said they see Ukraine in NATO. And that is absolutely true. No one said they don’t want to see us there, but some remain silent on the matter. As they say about both the EU and NATO – unanimity is required.— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) June 3, 2026
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
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