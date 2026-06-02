Senátorka Kovářová: Zbavme se české měny, české vlajky, české hymny, českého jazyka...

Pane prezidente, mít vlastní měnu není žádný sentiment!
Zvolejme spolu s panem prezidentem "Pryč se sentimentem!" Zbavme se české měny, české vlajky, české hymny, českého jazyka, českých státních hranic, úřadu českého prezidenta a zasedněme k bohatě prostřenému společnému stolu velkých a silných evropských národů. Tam budeme mít jistě mocné slovo, jako měli třeba Řekové, kteří si zavržením vlastní měny rozvrátili veřejné finance a způsobili obrovskou měnovou krizi.
Ale dost žertů. Vlastní měnu nepotřebujeme kvůli sentimentům nebo fangličkám, ale kvůli potřebě mít vlastní měnovou politiku, která je nejdůležitějším nástrojem hospodářské politiky. Takové politiky, která má vyhovovat českým specifickým zájmům, a ne zájmům cizím, kterým pan prezident patrně přikládá větší váhu.
Moje odpověď na dotaz z médií: Dobrý den, Petr Pavel na konferenci reVize Česka 2026 znovu lobboval za přijetí eura. „Lepší být u stolu, kde se přijímají rozhodnutí, než sedět za dveřmi,” řekl s tím, abychom opustili sentiment k české koruně. Proč podle Vás toto téma prezident stále vrací do veřejného prostoru, když občané jsou většinově proti?
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