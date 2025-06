Havlíček (ANO): Nikdo soudný už vám nemůže věřit

Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády,

no, když se dívám tady na tu účast, tak to na mě působí velmi smutně. Ano, je pravda, grilujeme nekompromisním způsobem v jedné z největších afér historie České republiky pana premiéra, grilujeme pana ministra financí, případně další členy vlády a když se dívám na kolegyně a kolegy z řad koalice, tak tady skoro nikdo není. To znamená, že se za ně nikdo nedokáže postavit? Nebo už jste opustili definitivně svoji vládu, její podporu?

Taková malá vsuvka: Je to asi 14 dní nebo tři týdny. Byl jsem ve Velké Británii, potkal jsem se tam s šéfem Parlamentu, s některými ministry a byl jsem se podívat v Parlamentu, kde proti sobě tvrdě šly opozice a koalice. A musím říct, byli daleko tvrdší, než jsme tady my na sebe. Nekompromisní, vůbec se nešetřili, bouchali tam, křičeli tam, bučeli tam, pískali tam, já nevím, co všechno. Opravdu obrovská show.

Ale co bylo zajímavé, bylo to, že za premiérem, který to vůbec neměl jednoduché, musel se tam tvrdě zpovídat, jako jeden tým stála vláda a komplet všichni poslanci. Ukázali to, že za ním stojí a že prostě věří tomu, co on říká. A na druhou stranu bylo tam i plno z řad samozřejmě opozice, která tvrdě kritizovala.

Tak tady v opozici, když se dívám, hnutí ANO - plné lavice, když se dívám na lavice koalice - prázdno. Tak je to určitý signál, ale to je samozřejmě váš příběh, vaše hra.

Otázka je, proč to všechno muselo dojít až takhle daleko. Slyšeli jste tady mé kolegyně a kolegy a nenalhávejme si, že to je náhoda. Není to náhoda, není to nedorozumění, není to naivita. V žádném případě. Vy velmi dobře víte - velmi dobře víte, že jsme mnohokrát před tímto varovali, mnohokrát jsme strašili, a vy jste dokonce z nás udělali ty, kteří cíleně straší. Ano, strašili jsme zjevně málo. Zjevně málo jsme strašili. Co jsme říkali? Říkali jsme, že vláda je nekompetentní, tvrdili jsme, že je tím pádem snadněji ovládatelná lobbisty, různými šíbry, kmotry a tak dále, k čemuž v ODS nikdy neměli daleko, a že je elitářská. A to jsou přesně ty prvky, ty faktory, které se prolnuly do téhle naprosto šílené kauzy, kterou by nikdo snad ani nebyl schopen napsat do té nejtvrdší detektivky.

Důkazy tohoto? Tak pojďme se nejdříve pobavit o tom kmotrovství. Ano, do vládnutí Petra Fialy a jeho kabinetu systematicky po celou dobu zasahují šíbři, političtí podporovatelé, lobbisté a ti určují do značné míry pravidla. Stačí se podívat jenom na tu hospodářskou oblast. Podívejme se, co se odehrávalo v době energetické krize. Podívejme se, kdo zde určoval parametry toho, jak se bude zastropovávat a jak ne. Myslíte, že to byli úředníci? Myslíte si, že to byli ti, kteří ovládali v té době rezorty? Nikoliv. Byli to ti, kteří byli z byznys sektoru, a ti si pohlídali to, aby ty parametry byly nastaveny tak, že to bude především výhodné pro ně. Můžeme se bavit o tom, jakým způsobem probíhají zakázky, výběrová řízení a vše, co je spojeno s Ministerstvem obrany. Můžeme se zde pobavit opět o polních kuchyních a o Supacatách a tak dále, ale to není součástí toho dnešního setkání.

Pojďme se pobavit o těch zločineckých kauzách. Začalo to Dozimetrem. Ano, šifrované telefony, kokain, okrádání státních institucí, financování politických stran a nebylo to jenom se STANem, TOP 09 v tom byla namočena minimálně v Praze. Ano, byli tam bohužel i mrtví, a oni si brali jako svého v uvozovkách ochránce, toho, kdo byl jejich, tak to byl ministr vnitra pan Vít Rakušan. Kampelička následovala. Pračka peněz, klub vyvolených straníků. Typické devadesátky se vším všudy! A opět chobotnice - dosazování klíčových lidí na klíčové posty ve státní sféře. Mohl bych teď tady ukazovat, kdo kde kam byl dosazen, opět nějací mrtví a tak dále. Ti se dokonce zaštiťovali přímo panem premiérem.

Netušil jsem, že ještě do konce téhle neslavné vlády může nastat něco horšího ve smyslu propojení organizovaného zločinu s veřejnou sférou. No, to jsem se tedy opravdu mýlil, protože přišla bitcoinová aféra. A je třeba si natvrdo říct, že vláda zde vytvořila doslova společný projekt s mezinárodním podsvětím, řečí byznysu joint venture se zločinci. Jak? Proč tohle tvrdím? Tak už jenom tím, že se legalizují miliardy z mezinárodně sledovaného černého tržiště s drogami, se zbraněmi, s padělanými doklady, dokonce s dětskou pornografií.

A zajímavé na tom je to, že se tato bitcoinová aktiva z vysoce, extrémně toxických zdrojů, což musel vědět úplně každý, když to logicky nabízí někdo, kdo je propuštěn z kriminálu a byl u podobných aktivit v minulosti, tak bylo zcela zjevné, že tam hrozí obrovské, obrovské nebezpečí. Tak nejenom, že to posvětila vláda, ale rovněž nasvítila Českou republiku jako zemi, kde si, a to je jaksi určitá hrozba, mezinárodní podsvětí začne vyřizovat účty, neboť logicky v tuto chvíli těch 12 miliard nebo 12,5, nebo kolik to bylo, ty někomu chybí. Jestli někdo žije v představě, že lidé, kteří přišli o tyhle peníze, byť to bylo tak, že se jim tam zhodnotily, tak oni velmi dobře věděli, že ty peníze tam mají zhodnocené, a čekalo se, kdy se ta peněženka otevře. Naše vláda to tedy otevřela, asistovala u toho, a logicky oni dnes ty peníze budou chtít. A já se ptám, kdo je bude chtít? Kdo byl aktérem těch tržišť? Ne, to nebyla paní Vomáčková s panem Novákem. To byli extra zločinci, kteří tam obchodovali s těmi komoditami, s těmi produkty, které jsem zde zmiňoval: zbraně, kokain, hašiš, dětská pornografie a tak dále.

Teď si představte, že oni ví, že je někde otevřená peněženka, že oni ví, že někde mají 12 miliard korun. Ne 12 milionů, 12 miliard korun! Jsou ochotni udělat cokoliv, aby je získali. Jinými slovy, otevřely se dveře České republiky prostřednictvím státu, protože stát je otevřel těmhle zločincům. I z tohohle důvodu mimo české policie, která na tom opravdu zodpovědně pracuje od rána do noci, pracuje i FBI, protože se to samozřejmě týká mezinárodního tržiště. Ano, je pravda, že jsme opět v titulcích mezinárodních a prestižních médií: Le Mond, Washington Post, Politico, ABC News, dívám se, tady je Bloomberg samozřejmě, Agentura AP a tak dále, dokonce i specifické nebo specializované servery a média na organizovaný zločin. Titulní strany Euractiv a tak dále. US News, abychom také se ještě podívali do Spojených států. Ti všichni dnes píší o tom, že Česká republika je země, kde vládní činitelé spolupracují, a teď pozor, a tím i obhajují zloděje mezinárodního formátu.

A nezapomeňme ještě na jednu věc, a to je to, že čeští, ale i zahraniční samozřejmě držitelé těch bitcoinů, které získali od té vlády, řekněme si, v dobré víře je nakoupili od té vlády, protože jestliže vláda to prodává, tak to je pro ně samozřejmě důvěryhodný partner, tak jsou dnes pro ně bezcenné, protože ta vláda vůbec netušila, co vlastně nastane v kroku číslo dvě, protože samozřejmě oni, když je budou chtít zpeněžit, což mohou jedině na burzách, tak na té burze se, protože to je všechno elektronická záležitost, ukáže okamžitě ta elektronická stopa a ukáže se jakési červené světýlko, že to jsou bitcoiny z nelegální činnosti. Jinými slovy, nebudou je moci zobchodovat. No, co udělají? Přijdou za tou vládou a řeknou: vy jste mě podvedli. Vy jste mi prodali bitcoiny z nelegální činnosti. Chápeme, kam jsme se to dostali?

Vláda od člověka z vězení si nechá předat bitcoiny za jednu miliardu, pak je nabídne na otevřeném trhu, prodá je, získá za to tedy skoro tu jednu miliardu korun, aniž by domyslela, že ti, kteří si to budou chtít proměnit na ty peníze, na dolary a já nevím, na co všechno, tak logicky se v té elektronické stopě ukáže, že jsou ze zločinné činnosti. To znamená, oni z toho nebudou mít nic. To je neuvěřitelné! Já si dokonce myslím, ale to nechci teď být zlým prorokem, že oni přijdou ještě za tou vládou a budou mimo toho, že to budou chtít vrátit, protože se budou cítit logicky obelstěni, okradeni, tak budou chtít ještě penále. Takže ne, že tady někdo tvrdí, to je fakt šílené, že vláda získala jednu miliardu, o tu miliardu samozřejmě přijde a v lepším případě přijde jenom o tu miliardu, v horším případě ještě bude muset zaplatit penále. Tak prosím vás, už neříkejte tyhle bludy, tyhle nesmysly, jak jste získali jednu miliardu! Dostudujte si to aspoň, anebo si, já nevím, najměte někoho. Já chápu, že tomu nerozumíte, tak si najměte někoho, kdo vám toto vysvětlí.

Takže závěr z toho kmotrovství je v tom, že ministři trvale podléhali po dobu svého působení vlivu lobbistů, a vláda se nechala řídit kmotry v pozadí, což není nějaké okamžité selhání: ráno jsem udělal chybku a odpoledne ji napravím. Nikoliv. Toto je systémová chyba.

Druhá věc, kterou jsme trvale kritizovali, je nekompetence této vlády. Mohl bych teď tady dlouze ukazovat, jak nekompetentně jste se chovali v celé řadě hospodářských činností, v energetické oblasti a tak dále, ale bylo by to skutečně nadlouho, navíc já teď nechci tady otevírat úplně všechny vaše průšvihy. V každém případě platí to, že neříkám všichni, ale většina lidí v současné vládě nemá elementární předpoklady pro to, aby ty rezorty řídila ve smyslu toho, že by měla mít odborné zázemí, manažerské kompetence a komunikační schopnosti. A to prosím pěkně neplatí jenom na ty špičky ve smyslu členů vlády, ale i na jejich politické náměstky a tak dále. Totálně se ty rezorty zpolitizovaly. Já vím, že můžete říct, že ten bývalý zákon nebyl příliš pružný, také jsem s tím měl určité problémy, ale já jsem měl dva politické náměstky.

Zbytek jsem zdědil, odborné náměstky, a to jak na průmyslu, tak na dopravě. Těch politických jsem se hned zbavil ve smyslu toho, že se stali záhy odbornými, protože dostali odbornou agendu, takže jsem vlastně po dobu takřka tří let jel na dvou rezortech s nulovým počtem politických náměstků, všechno jsem měl odborné náměstky, protože jsem sázel na odbornost a nedíval jsem se na to, jestli tam byl někdo ze strany A nebo ze strany B, s jakým ministrem tam byl, či s jakým ministrem tam nebyl. Říkal jsem si, buď je schopný, zůstává, není schopný, odchází.

Vy jste dneska udělali kobercový nálet politických náměstků, což se logicky projevuje v té odbornosti, protože kolem vás nejsou odborníci, neříkám vždycky, ale velmi často jsou to vaši podporovatelé, jsou to různí trafikanti, vy jste tady dokonce nasekali o tři ministerské úřady navíc naprosto zbytečně, nebo pro výzkum, pro vývoj a samozřejmě ještě pro legislativu a pro Evropskou unii. Dodnes máte ministra pro Evropskou unii. To nikdo nepochopí, když se nepředsedá Evropské unii. Ta pozice byla zbytečná od začátku, teď už je ultra zbytečná, hlavně že tam máte toho ministra a jeho náměstky. A zase kamarádi, trafiky a tak dále.

Takže jak je možné, že nikdo z okolí členů vlády, když už tomu nerozumíte, vás nikdo nevaroval? Jak je to možné? Jaké tam máte lidi? Vy nejste startup nebo spin-off, že je tam 5 - 6 lidí? Vy máte stovky lidí. Vy si můžete vzít, kolik poradců chcete, vy si můžete vzít, kolik náměstků chcete, vy máte kolem sebe silné úřední týmy. Jak je možné, že vás nikdo nevaroval před tím, že se řítíte do totálního průšvihu? Jak je možné, že vám nikdo neřekl, že začínáte legalizovat aktiva, která mají pravděpodobně zločinecký původ? Ale nejenom ten původ zločinecký, ale že mají taky stopu elektronickou a že to má mezinárodní rozměr. Co tam řešíte na těch rezortech? Nebo mi snad chcete říct, to snad nemůžete myslet vážně, že přijmete 1 miliardu korun a nikomu o tom neřeknete. To je vyloučené, naprosto vyloučené.

Přece všichni známe z těch ministerstev, že tam jsou oběžníky, ti úředníci se jistí, posílají každé rozhodnutí nahoru. Třikrát, čtyřikrát se to podepisuje. Měl jsem z toho hlavu v pejru, když jsem kolikrát říkal, jakou drobnost musím xkrát podepsat, kolikrát jsem říkal, že to je až zbytečné. A teď mi budete tvrdit, že 1 miliardu jste nepostřehli?

Není to pravda, není to pravda, je to o tom, že ti lidé okolo vás to vidět museli. Jo, věc jiná je ta, jestli byli natolik kompetentní, že vás na to upozornili. I to první, i to druhé je stejně špatné.

Takže selhaly vaše odborné týmy, a to je jednoznačné, opět nikoliv okamžité pochybení, špatné rozhodnutí, to je systémová chyba ministrů.

No a ta třetí oblast, za kterou jsme vás trvale kritizovali, je neskutečné elitářství. Já jsem nezažil tady historicky takovouhle vládu elitářů. Vy jste úplně ztratili kontakt s realitou. A přiznejte si to. Ta míra přezíravosti, to poučování, nekonečné poučování u nás, v zahraničí, ta bohorovnost, že si všechno můžete dovolit. Vy jste úplně zblbli z toho společenského postavení a z toho vlivu a ztratili jste jakýkoliv smysl, nezlobte se na mě, pro realitu, pro jakékoliv hrozby a pro rizika.

Vy žijete ve svých bublinách, navíc ještě v bublinách takzvaného konfirmačního zkreslení. To je sociologicko-psychologický jev. Mrkněte se, co to co to obnáší. Jste obklopeni vašimi PR poradci, kteří bez znalosti věcí plácají floskule, fráze, a nedá se to fakt poslouchat. Nerozumíte hospodářství, energetice, zemědělství, financím, a co je zajímavé, o co více se dostáváte pod tlak, vyplývající z té nekompetence, což je logické, protože jste kritizováni, ale to je vaše práce, my jsme také byli kritizováni, také jsme si na to museli zvyknout, tak o to se chováte arogantněji a o to více přezíravěji.

Typický příklad. Já nevím, jestli jste to viděli. Věřím, že většina z přítomných ano. To byla ta tisková konference, co měl pan premiér Fiala a ministr financí Stanjura. Někde venku to bylo, jak vás tam odchytili novináři, a vy jste tam vlastně poprvé komentovali tu kauzu. A to bylo neskutečné bagatelizování, vy jste se vysmívali, vy jste se tam ušklíbávali u toho, vy jste tam z toho fakt měli normálně legraci, žoviálně jste se u toho bavili, místo abyste se poklonili, abyste se omluvili, abyste řekli, je to velký problém. Konečně ten samý den tady řekl prezident Pavel, myslím, že to byl ten samý den, nejsem si jistý, tak tady řekl, že to je velký průšvih. Tady stál za tím pul pultíkem. Vy jste se u toho žoviálně bavili.

Další úkaz toho, že žijete v těch bublinách, byla včerejší tiskovka po Bezpečnostní radě státu. To fakt jsem nezažil, tohleto. Tak kamery nasvícené na vás, Bezpečnostní rada státu, lidé chtějí vidět, co se tedy dohodlo, aby se aspoň zorientovali, co to tady vlastně je za problém, za průšvih, jaký to má rozměr, jak se k tomu staví ten či onen a tak dále. A vy vyjdete ven a začnete vykládat o tom, že přidáte vojákům, že přidáte policistům. Vy jste se snad už úplně zbláznili. To přece nebylo vůbec o tom, jestli máte přidávat vojákům, nebo policistům, to řekněte jinde, to řekněte po zasedání vlády, pochlubte se tím. Ano, nejdřív jste jim chtěli dát, pak ne, pak zase ano. A dokonce my vás v tom i podpoříme. Ale co to mělo co společného s tou Bezpečnostní radou státu? Vy jste normálně zneužili tu tiskovou konferenci k tomu, abyste si kupovali, já nevím, ty vojáky a ty policisty. Já to fakt nechápu.

Úplně o něčem jiném měla být ta tisková konference. Ano, mohlo to být klidně o tom, že řeknete, nezlobte se, ta situace je natolik vážná, natolik kritická, že jsme zavázáni k tomu, že budeme mlčet. Prostě nemůžeme, vyšetřuje se to, já nevím, Vrchní státní zastupitelství a tak dále, to by asi ti lidé jakžtakž pochopili. Prostě nemůžete třeba o něčem mluvit, tomu rozumím. Ale vykládat o tom, jak budete zvedat peníze policistům a vojákům v téhleté kritické situaci? To teda fakt ne.

A víte, co řeknete? Ano? Vy jste zaujatý, pane Havlíčku, děláte tu show a máte pravdu, že jsem zaujatý já. To ještě neznamená, že nemám pravdu. Ale hlavně, zeptejte se na to, prosím pěkně, lidí, běžte někam do ulic, projděte se a zeptejte se, co říkají na tyhlety vaše výstupy. Já tím jenom chci tvrdit, že to elitářství a ta bohorovnost, ta ve vás je prostě zakódovaná po celou dobu. Žádná pokora, nic jsem tam neviděl.

Stejně tak, když vlastně jste bagatelizovali to, jak jste se vlastně o tom dozvěděli, takže ministr financí říká: No, já jsem to nevěděl. Pak říká: No, nějaký dopis mi tedy přišel v tom lednu, když už byl pod tlakem. A pak tedy říká: No, ale ten vlastní čin jsem se dozvěděl až poté, kdy ho ministr Blažek provedl a on mně to víceméně říkal náhodně. Já bych chtěl být tou muškou u toho, když vám to náhodně ten ministr říká. To spolu nekomunikujete, to se nepotkáváte? To jste stále někde na pivu nebo na párku nebo nad sekanou? A co jste si říkali? Já nevím, tak jako: Zbyňku, dorazí ti miliarda na účet. Pozor, je to od nějakého zločince. A on říká: Pavle, to bys neměl, to pozor, to nedělej, ale prosím tě. Já nevím, to si fakt z těch lidí děláte legraci? To není milion, to je 1 miliarda z vysoce toxických zdrojů, a vy vlastně říkáte, jen tak někde u řeči mně řekl, že mám čekat, že mi dorazí 1 miliarda.

Jestli takhle řídíte ty finance, jestli takhle řídíte ten stát, to nám tady pomáhej pánbůh.

No, notabene nám to říká kdo? Říká nám to ministr financí, který je garantem těch pravidel toho zákona AML. To je ten zákon o opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti. A ještě se k tomu poskytla součinnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech věcech majetkových.

No, jaké jsou důsledky? A to je na tom to nejhorší. Lidé za této vlády, a to musíte vidět, přestali věřit státu. To, že přestávají věřit vládám, to není nenormální, ať jsme objektivní, i nám na konci našeho období, třeba po covidu, ti lidé už tolik nevěřili. Prostě to je realita. Taky proto třeba nastala ta změna, ale u vás nastává horší situace, že nevěří vládě, to víme, že máte extrémně nízkou popularitu, anebo vysokou nedůvěru, tuším, že s Nečasovou vládou máte úplně tu nejhorší, ale lidé přestali věřit státu, lidé přestali věřit institucím. Ano a nedivme, když se tohleto odehrává na Ministerstvu financí a Ministerstvu spravedlnosti. A to je to nejhorší.

Lidé přestanou pak platit daně, lidé nebudou chtít budovat, lidé tady nebudou chtít být, prostě lidé tomu státu, těm institucím nebudou věřit a vy jste viníky tohohle. Proč tomu státu nevěří? Tak za prvé proto, že neplníte sliby. Ano, teď bych tady mohl, to bych tady strávil - já nevím - do dvou hodin, kdybych tady říkal, co všechno jste slíbili, a nesplnili jste. Vzpomínáte si? Nezvýšíme daně. Prásk. Zvýšili jste daně. Ne, že jste to slibovali před volbami, vy jste to slibovali ještě v době, kdy bylo těsně před Vánocemi roku 2022 a už byla samozřejmě válka. Jak jste slibovali, že nedokonáte konec aut na spalovací motory, přihlásili jste se k tomu rozšíření emisních povolenek na domácnosti a tak dále, valorizace důchodců a tak dále, ještě pár týdnů předtím, než jste je změnili, jste tvrdili, žádné valorizace měnit nebudeme, migrační kvóty, nebudu se k tomu vracet, všichni to víme.

Proč nevěří lidé státu? Protože se neustále vymlouváte, vy neuznáte chybu. Vůbec. Každý dělá chyby, to je normální, ale základem toho, abych to zlepšil, je to, že si řeknu, udělal jsem chybu, není to dobrý. A pojďme si říct, jak to udělám, aby to bylo lepší. Ne, vy jste tak bohorovní, že se tváříte, že všechno je v pořádku.

To, že to říkáte navenek, no budiž, to je váš marketing, ale nejhorší na tom je to, že vy si to říkáte i mezi sebou, to samozřejmě víme. To znamená, vy si i mezi sebou říkáte, že vlastně ten stav až tady a teď už jste pak pochopili, že je zle, ale jinak jste si doposud říkali, ten stav hospodářství je fakt dobrý, vy se v tom utvrzujete, místo abyste si řekli, tohle je špatně, tohle je blbě, tohle pojďme změnit, ne! A to je pak logicky jaksi dáno, co? Že se to nezmění. Jestliže vy sami jste přesvědčeni, že to děláte dobře, tak nemáte jakoukoliv snahu to změnit. Teď lidé to vidí, to není předvolební rétorika ve smyslu opoziční strany. Nemůžete lidem říkat máme nízké ceny energií, když je máme jedny z nejvyšších, nemůžete jim říkat, že se to snižuje, když se to zvyšuje, nemůžete jim říkat a tak dále, a tak dále, že vlastně ta inflace je skvělá, když ti lidé ví, že kdo měl stovku, tak má 70 korun, a kdo si chtěl něco koupit za 70 tak, to koupí za 105 kaček.

Proč lidé nevěří státu? No protože trvale nálepkujete a ještě u toho zneužíváte tu válku, neustále rozdělujete, to je západ, to je východ, demokratické, to je nedemokratické, kde berete tu drzost hodnotit, co je a co není demokratické? Každý, kdo byl zvolen, je zvolen demokraticky. (Potlesk ANO) A když už jde do tuhého, tak samozřejmě kolaboranti a tak dál. Takže když se něco nelíbí zemědělcům, kteří přijedou protestovat, protože jsou naštvaní, tak z nich uděláte ruské kolaboranty. Nejsou to ruští kolaboranti, jsou to ti, kteří jsou naštvaný na vládu a jezdili, i když my jsme byli v té vládě a taky jsme byli naštvaní, ale nikdy jsme si je nedovolili takhle nálepkovat. A co hůř, vy si na to ještě zřídíte strategický komunikační tým Otakara Foltýna. Mimo jiné, jestli jste si všimli, ten si nějak odmlčel poslední dobou, že mi nepřišla žádná komunikační karta, jak komentovat tenhleten megaprůšvih? (Potlesk ANO.) Tak jako na Jana Palacha jsem dostal krásnou komunikační kartu, abych náhodou nezapomněl, jak to všechno probíhalo. Tak děkuji, pane Foltýne. (Potlesk ANO.) Pak jsem dostal kartu, k čemu to bylo, jo. Jak se máme vyjadřovat vůči Spojeným státům a Ukrajině? Výborně, děkuji. No a teď tady máme skandál mezinárodních rozměrů, perou se tady špinavé peníze, průšvih jako dělo, ten dotyčný je někde v Asii, někde zmizel a tak dál, ale že mi nepřišla teda žádná komunikační karta. Pane Foltýne, napište mi, co mám dělat? Já to nevím, nevím. (Potlesk ANO.) Ale hlavně prosím, hlavně to napište členům vlády, napište to pětikoalici.

Za další. Proč vám lidé nevěří? Proč nevěří státu? No protože děláte ostudu v zahraničí. Vy se sice tváříte jako největší vlajkonošové pravdy v celé Evropě, ale bezskrupulentně lžete, když děláte rozhovory do zahraničních médií. Podívejte se, co jste říkali tuším, že to bylo v Politicu, co jste říkali - v čem to bylo, nebyl to Washington Post? Financial Times - vy jste, netvrdo řekli to, že minulý premiér a možná budoucí premiér je ten, který podporuje Putina. To je neuvěřitelné. Vy děláte neskutečnou ostudu, můžete říct, já se proti němu vymezím a můžete říct ekonomicky, my jsme to dělali takhle sociálně, takhle to je normální, ale říct v době války, notabene když víte, že jsme tady vyhostili ruský diplomaty, když víte, že jsme jasně odsoudili agresora a mohl bych pokračovat, a tak dále, že někdo podporuje Putina, je nechutné, strašné. A to je totiž všechno o tom, že se neskutečným způsobem lže trvale a v míře, která zde nikdy nebyla. Vy jste si ze lží, členové pětikoalice a členové vlády, udělali základy toho pětikoaličního domku a teď se divíte, že se vám ten domek hroutí.

Mimo jiné lžete i v téhle té kauze. Vy tvrdíte, že stát získal miliardu. Ne. Ten stát bude tu miliardu muset dát zpátky, protože se budou cítit podvedeni ti, kteří si to od vás nakoupili. Vy jste vyprali miliardu, to musíte nazvat správně, a stejně tak vám nevěřím ani slovo o tom, že jste o tom nevěděli. Tahle vláda dovládla definitivně, ať už skončíte v demisi, nebo si to prodloužíte, odsouhlasíte si tady, že jste to vlastně udělali skvěle, což tak asi dopadne, až budeme vyjadřovat nedůvěru, tak v každém případě jste ale stejně dovládli a dovládli jste proto, protože vám už nikdo soudný nemůže věřit.

Děkuju vám.