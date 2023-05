Havlíček (ANO): Pane ministře financí, řízení financí vám moc nejde

reklama

Pane ministře financí, řízení financí vám moc nejde. Když se podíváme na výsledky, je to katastrofa. Když se pouštíte ještě do diskuse nad energetikou, pak už je úplná katastrofa. Prosím pěkně, dohledejte si některé informace. To není nic osobního, to je prostě fakt. Budeme diskutovat klidně o těch financích, já vám budu říkat, proč vám nejdou. Budu vám říkat, proč jsme na tom téměř nejhůř v celé Evropě a vy budete určitě argumentovat a myslím si, že to bude celkem věcná diskuze.

Stačí se podívat na infrastrukturu plynu, stačí si přečíst pár odborných článků. Teď to vůbec není o tom, že by někdo chtěl nebo nechtěl nějaký ruský plyn nebo ruskou ropu. Vy velmi dobře víte, že to tak není. Velmi dobře to víte, protože si myslím, že jste relativně inteligentní člověk. Ale pokud zde budete ukazovat minulost, tak fajn, tak se o ní pojďme bavit. Pojďme se bavit o tom, jak probíhal tendr na Temelín. Pojďme se podívat na to, jak vláda, ve které vy jste byl, ve které byl pan premiér Fiala, ve které byl ještě jeden člen této vlády, nechala Rosatom dojít až do finále. Nechali jste ho tam dojít z mého pohledu pragmaticky. Nechali jste ho tam dojít proto, protože jste tenkrát tlačili na cenu.

Takže, prosím pěkně, jestli se o tom chcete bavit, klidně to pojďme otevírat a budeme klást jeden argument za druhým. Nechci být vůči vám útočný, protože to, co jste říkal, je úplně směšné, pane premiére. Zameťte si, prosím, před vlastním prahem. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců hnutí ANO.)

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



