Havlíček (ANO): Vláda Petra Fialy v roce 2022 dokonce iniciovala rozšíření emisních povolenek na domácnosti

navrhuji zařadit bod jasné stanovisko vlády k emisním povolenkám pro domácnosti. Proč? Protože zarezonovala zpráva během posledních desítek hodin, vládní zpráva o tom, že - dobře poslouchejme - Petr Fiala a spol. budou chtít v Evropské unii iniciovat to, že se odloží zavádění emisních povolenek na domácnosti - jinými slovy zdražování pro domácnosti o jeden rok. Ano, slyšíte správně, o jeden rok.

Poté, co naše vláda - myslím tím vláda Petra Fialy, aby to bylo úplně jasné, naše vláda s tím neměla co společného - čili poté, co vláda Petra Fialy v roce 2022 v rámci předsednictví Evropské unie servilně odkývala, dokonce iniciovala rozšíření emisních povolenek na domácnosti - což ve finále bude znamenat to, že se zvýší cena plynu o přibližně 15 procent, že se zvýší cena uhlí pro domácnosti minimálně o třetinu a že se zvýší cena pohonných hmot na litr benzínu či nafty v lepším případě o jednotky korun, v horším případě - pokud se bude vyvíjet cena emisní povolenky tak, jak se předpokládá, a není důvod se domnívat, že to bude jinak - o 10 až 15 korun na litr, a to všechno počínaje rokem 2027.

Poté, co toto předsednictví Evropské unie v rámci, tedy - předsednictví, které bylo řízeno - nebo kde byli ministři vlády Petra Fialy, se k tomuto takto postavilo navzdory tomu, že tvrdilo, že emisní povolenky bude řešit, a to zejména emisní povolenky pro velké podniky, kdy se pokusí s nimi něco udělat, tak nejenom že s nimi nic neudělalo - udělalo, ono totiž, místo aby zvýšilo jejich množství, tak iniciovalo snížení jejich množství, což zase znamenalo to, že se zvýší pro firmy - čili zvýší se cena zboží - tak navíc k tomu všemu ještě rozšířil emisní povolenky na domácnosti.

Aby to bylo úplně plné, tak v dubnu 2023, čili pár měsíců poté, to tedy definitivně prošlo evropskou legislativou. Spadla klec. Vláda si za to nechala zatleskat před nastoupenou jednotkou Evropské komise, Frans Timmermans a podobní zelení mužíci nadšeně aplaudovali vládě Petra Fialy, kterak s tím konečně pohla. Pan ministr životního prostředí jezdil po konferencích, kde sděloval, že došlo k takřka geniálnímu aktu, abychom se v červenci 2024 dozvěděli, že vláda se snaží pokradmu dostat přes Poslaneckou sněmovnu do české legislativy zavedení tohoto - já si troufám tvrdit této smyčky kolem krku, která se utahuje kolem domácností. Proč v červenci - no jasně, protože v červenci samozřejmě to není zas až tak sledované, nicméně - a to je důležité říct - bylo to samozřejmě i vynucené, protože do 30. 6. byla podmínka, že se to musí určitou formou dostat do národních legislativ.

Poté, co byl spuštěn obrovský humbuk nejenom tedy stran opozice, ale, musím korektně říct, i stran médií - tak vláda zatáhla za ruční brzdu, přehodila to na další týdny a tam, světe, div se, co udělali? Místo aby se k tomu tedy přihlásili, když už to definitivně takto zpackali, tak to přehodili na příští vládu. Ano, dobře slyšíte, příští vláda bude muset řešit tenhle ten gigantický průšvih, který se opravdu dotkne každé domácnosti. Nemusíme být extra počtáři, aby nám nedošlo (došlo) to, že se začnou opět rozevírat sociální nůžky - chudší budou ještě chudší, dotkne se to samozřejmě středně příjmových domácností, ale i třeba živnostníků a podobně. A poté, co to tady takto alibisticky přehodila na vládu příští, podotýkám, rok 2027 už se to musí zavádět, tak přišli s tím, že přece jenom v té Evropské unii s tím něco udělají a pokusí se domluvit s ostatními zeměmi, aby se to o rok odložilo. To si z nás fakt děláte srandu, pane premiére?

Cesta není odložení o rok. Samozřejmě každý rok by byl v téhle té situaci asi dobrý, ale vaše snaha musí být napravit to, co jste zpackali - to znamená pokusit se najít v Evropě spojence a postavit se proti tomuhle šílenému opatření, nikoliv to jenom přehodit na rok 2028.

Jaká by byla naše cesta? Vždycky říkáte: vy krásně kritizujete, tak co s tím teď uděláte? První, co bychom iniciovali, by byla Visegrádská čtyřka. Jenomže bohužel tam máte dveře prakticky zavřené. Na Slovensku, tam už vám neudělají ani halušky, stejné je to dnes v Maďarsku - zavřené dveře. Možná, že s Poláky byste se na něčem domluvili, ale nedělám si žádné velké iluze. Takže to, co mohla být docela slušná platforma pro to, abychom bojovali proti tomuhle tomu nařízení v rámci Evropské unie, tak je zcela rozbito a nepodaří se vám tam domluvit vůbec nic.

My na nic nečekáme. Začínáme jednat se slovenskými kolegy - nebo slovenskými ministry, s maďarskými, chystáme jednání i s Poláky a budeme se snažit do doby, než převezmeme odpovědnost v rámci vlády - a my věříme, že to bude od příštího volebního období - domluvit podmínky takové, které by byly akceptovatelné pro všechny tyto čtyři země Visegrádské čtyřky, a budeme se snažit, abychom se jasným způsobem postavili jednoznačně proti tomuto evropskému opatření. Budeme hledat i dále, budeme hledat například v Itálii, kde už rovněž projevili určitý zájem o to, aby se to ve finále nezavádělo. Takže cesta, pane premiére, není o rok odložit, cesta je zrušit definitivně, a já vám garantuji, že pokud my budeme u vlády, uděláme všechno pro to, aby se emisní povolenky nerozšířily na domácnosti.

